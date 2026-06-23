מחר (ד') יחל שלב ההוכחות בפרשת תיאום המחירים במשפטו של אייל רביד, מנכ"ל ובעלי רשת ויקטורי. מדובר בתיק דגל של רשות התחרות, כזה ש"חורש דרך" לעתיד בכל הנוגע לתיקי תיאום מחירים.

יחד עם רביד, הנאשם המרכזי המואשם בשישה אישומים, הועמדו לדין גם איתן יוחננוף, בעלי רשת יוחננוף; אלעד חרזי, המשנה למנכ"ל רשת יוחננוף; אפרים תשובה, מנהל סופר ברקת; והרשתות עצמן.

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הדיון מחר יתקיים בפני השופט מיכאל קרשן בבית המשפט המחוזי בלוד. בתחילה יישמעו נאומי הפתיחה של התביעה (רשות התחרות) ושל וההגנה, ולאחר מכן יעידו אלי שני, שהיה סמנכ"ל מכירות בחברת ד"ר פישר; ומנכ"ל בית השיטה, אורי לוי.

על-פי כתב האישום, שני ולי ניהלו שיחות עם רביד, בהן הוא הסכים להעלות מחירים בתנאי שהמחיר יעלה גם אצל המתחרים. "שים לב שאני העליתי, והמחבל ממודיעין טרם העלה קטלוגי", כתב רביד לשני בנוגע למחירים של רמי לוי.

רביד מואשם בכך בעבירה של "איסור התערבות של קמעונאי" בחוק המזון. זו הפעם הראשונה שמוגש אישום פלילי על סעיף זה, האוסר על קמעונאי להתערב באמצעות ספק במחירים שגובה קמעונאי אחר.

על-פי כתב האישום, רביד וחברת ויקטורי התערבו אצל הספקים ד"ר פישר, שסטוביץ ובית השיטה במחירים לצרכן של קמעונאים מתחרים. נטען כי רביד הסכים להעלות מחירים רק אם המחירים יעלו אצל המתחרים.

"לפנינו צונאמי של עליות מחירים"

כתב האישום הוגש בפברואר 2025, והאישום המרכזי בו מייחס לרביד התבטאויות פומביות בשנת 2021 שנועדו, על-פי רשות התחרות, להעביר מסר לקמעונאים ולספקים ולפתוח דלת לעליית מחירים בשוק. בכך נטען כי בעלי ויקטורי ניסה להגיע להסדר כובל להעלאת מחירים עם ספקים וקמעונאים.

בין ההתבטאויות - פוסט בפייסבוק שבו כתב רביד: "ימים קשים לפנינו, אפשר להגיד שלפנינו ממש צונאמי של עליות מחירים". ולאחר מכן ראיונות בתקשורת: "גם מנכ"ל שופרסל יודע שאם הוא יספור טוב-טוב את 14 הימים הקרובים, הוא יקבל על השולחן שלו את חמש, בין חמש לשבע, שבעת הספקים הגדולים, הוא יקבל מחירון חדש" ("תוכנית חיסכון", ערוץ קשת 12), "הולכת להיות עליית מחירים חזקה מאוד" (גלי צה"ל) ועוד.

אישומים נוספים עוסקים בטענה כי ויקטורי ערכה הסדרים כובלים עם רשת יוחננוף וסופר ברקת. ההסדר בין ויקטורי ליוחננוף עסק בהסכמה לפיה הרשתות לא יערכו מבצעים באותה עת, מלבד המבצעים העתיים שנקבעו מראש.

ההסדר בין ויקטורי לסופר ברקת עסק בהסכמה לשמור על הרווח הגולמי של הצדדים, לאחר עליית מס הקנייה על כלים חד-פעמיים. רשת יוחננוף והמשנה למנכ"ל אלעד חרזי וכן סופר ברקת ומנהלה אפרים תשובה נאשמים באישום אחד של עריכת הסדר כובל.

רביד: ההתבטאויות היו התראה מעליית מחירים ולא מסר להעלאה

רביד ויתר הנאשמים מכחישים את כל ההאשמות. רביד מאשר את ההתבטאויות הפומביות, אך דוחה את הטענה כי מדובר בניסיון לתאם העלאת מחירים. הוא טוען כי כתב האישום מגולל מסכת עובדתית של אסופת אירועים מנותקי קשר האחד מן השני, כאשר כל אחד מהאירועים מהווה אירוע עצמאי לחלוטין - יחיד ובודד, חסר משמעות תחרותית ואינו מקים עבירה.

באשר להתבטאויות הפומביות בפוסט בפייסבוק ובראיונות, רביד טוען כי לא מדובר במסר להעלאת מחירים, אלא להפך - התראה מפני עליית מחירים; וכי הפרסומים כוונו לציבור הלקוחות, ולא לספקים או קמעונאים.

באשר לאישומים לפיהם ביקש להתערב במחירים של מתחריו בניגוד לחוק המזון, רביד טוען כי לא ביקש ולא ניסה להתערב במחירים שגובים קמעונאים אחרים מהצרכנים. השיחות נגעו, לטענתו, אך ורק ליחסי ויקטורי והספקים שלה, במסגרת משא-ומתן מסחרי רגיל, שמטרתו לשפר את תנאי הרכש של ויקטורי. בנוסף הוא טוען כי כל הקמעונאים בשוק הפעילו לחץ דומה וביצעו שיחות דומות לאלה שביצע.

בעלי יוחננוף, איתן יוחננוף, מואשם בעבירה קלה של הפרת חובת הפיקוח לפי חוק התחרות, בכך שלא עשה כל שניתן למנוע עבירה לפי חוק התחרות.

את רביד וויקטורי מייצגים עורכי הדין נתי שמחוני, אסף שובינסקי ואסף קליין. את רשת יוחננוף ומנהליה מייצגת עו"ד מזור מיצקביץ ממשרד פירון. את סופר ברקת ומנהלה אפרים תשובה מייצגת עו"ד עינת בן משה.

עו"ד עינת בן משה, המייצגת כאמור את סופר ברקת ומנהלה, מסרה: "מרשיי לא ביצעו כל עבירה, לרבות עבירה של הסדר כובל, והם יטענו את טענותיהם בנדון בבית המשפט".

*** חזקת החפות: אייל רביד, איתן יוחננוף, אלעד חרזי ואפרים תשובה וכן החברות ויקטורי, יוחננוף וסופר ברקת הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.