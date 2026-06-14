ויקטורי פרסמה הערב (א') השלמה לדוח הרבעון הראשון של 2026, בעקבות דרישה של רשות ניירות ערך, וממנה עולה כי חלק משמעותי מהזינוק במכירות החברה ברבעון הגיע ממכירות לרצועת עזה.

לפי ההשלמה שפרסמה החברה, מכירות ויקטורי ברבעון הראשון הסתכמו בכ-755.8 מיליון שקל, לעומת כ-603.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-25.2%. החברה מייחסת את העלייה בעיקר לגידול במכירות בחנויות זהות, לפתיחת חנויות חדשות, לעיתוי חג הפסח ולמבצעי החג, וכן לגידול במכירת מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים. לצד אלה, מופיע בדוח נתון חריג - מכירות של כ-99 מיליון שקל לרצועת עזה.

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הנתון הזה משנה את האופן שבו נקראת הצמיחה של ויקטורי ברבעון החולף. הפדיון בחנויות זהות גדל בכ-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אולם בנטרול המכירות לרצועת עזה, הגידול מסתכם בכ-5.95% בלבד. כלומר, ללא המכירות לעזה, הצמיחה בפעילות הליבה של החנויות הייתה מתונה בהרבה.

גם הפדיון למ"ר משקף את אותה תמונה. ברבעון הראשון של 2026 עמד הפדיון למ"ר על כ-10.1 אלף שקל, לעומת כ-8.5 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל. בנטרול המכירות לרצועת עזה, הפדיון למ"ר עמד על כ-8.8 אלף שקל. בחנויות זהות עמד הפדיון למ"ר על כ-10.1 אלף שקל, אך ללא המכירות לעזה הוא הסתכם בכ-8.7 אלף שקל למ"ר, לעומת כ-8.2 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד.

ברקע לנתונים עומד מנגנון שהפעילה המדינה להכנסת סחורות לרצועת עזה באמצעות גורמים פרטיים. באוגוסט 2025 הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי אושר מנגנון לחידוש הכנסת סחורות לרצועה באמצעות הסקטור הפרטי ״באופן הדרגתי ומבוקר״, במטרה להגדיל את היקף הסיוע שנכנס לרצועה ולצמצם את התלות באו"ם ובארגונים הבינלאומיים. לפי ההודעה, הסחורה המאושרת כללה מוצרי מזון בסיסיים, מזון לתינוקות, פירות וירקות וציוד היגיינה.

בהמשך, המנגנון הורחב גם דרך מאגר של חברות ישראליות שאושרו לשמש ספקים או גורמים מתווכים בשרשרת האספקה לרצועה. בין החברות הציבוריות שקיבלו מעמד כזה נמנתה גם ויקטורי, והמנגנון התבסס על ספקים מאושרים שעומדים בסף חוק התחרות במזון ובפארם, וזאת במטרה לפקח על מעבר הסחורות לרצועה.

עוד חברות עשויות לדווח

אייל רביד, מנכ״ל ויקטורי, מסר לגלובס: ״אנחנו היינו הראשונים לדווח על זה שאנחנו מתחילים את פעילות המכירה לעזה, ולא היה פה שום עניין של חוסר שקיפות. יש בידינו חוות דעת משפטית וחשבונאית שמראה את זה״. לדבריו, גם תוצאות הדו״ח שמנטרלות את הפעילות הזו מראות על עלייה משמעותית במכירה בחנויות זהות ביחס לשוק.

חשוב לציין כי ויקטורי לא לבד, ישנן עוד חברות שעומדות בתנאי הסף שהגדירה המדינה למכירת סחורות לעזה. על פי ההגדרה כל ספק גדול בעל מחזור של מעל 350 מיליון שקל בשנה יכול היה להציע את מועמדותו למכרז. ייתכן כי בעתיד הקרוב יהיו חברות נוספות לרבות רשתות מזון וקמעונאיות שיצטרכו להשלים את הדו״ח הרבעוני של 1/2026 כדי להראות את ההכנסות שלהן מפעילות המכירה של מוצרים במסגרת פעילות הסיוע של המדינה לרצועת עזה".