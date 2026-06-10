פקחים של תגי מחיר: המהלך החדש של הרשות להגנת הצרכן

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן יוצאת במהלך חדש, שבמסגרתו תגייס לראשונה מתנדבים שיפעלו בשטח מול עסקים וצרכנים. הפיילוט יחל באזור הצפון, ובמסגרתו יוכשרו מתנדבים מטעם הרשות שייכנסו לבתי עסק, יסבירו לבעלי העסקים את דרישות החוק בתחומים כמו סימון מחירים, פערים בין המדף לקופה, משקלים, הטעיית לקוחות וגילוי נאות, ויחלקו חומרי הסברה שהוכנו מראש.

● הרשות להגנת הצרכן ממזגת לתוכה את המועצה לצרכנות

● בלעדי | המאבק מסלים: באל על מאשימים את כאל ב"הונאה צרכנית"

קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אומר לגלובס כי מבחינת הרשות מדובר במהלך דרמטי וחריג בהיקפו. "אין אחד בציבור שלא נתקל במצב שבו רצה להחליף מוצר, פנה לאחריות או ניסה להסדיר בעיה צרכנית ולא קיבל מענה. חשבנו איך להגדיל את השירות שאנחנו נותנים לצרכנים, והרעיון של מתנדבים נולד מתוך ההבנה שהם יכולים להיות מכפילי כוח משמעותיים".

לדבריו, בשלב הראשון מדובר במהלך הסברתי ולא אכיפתי. "המתנדב ייכנס לבית העסק ויסביר לבעלים איך הדברים צריכים להיראות ולהיות, יוודא שהוא מבין וייתן לו חומר הסברה נגיש. אנחנו לא מחפשים ענישה וקנסות. בסוף אנחנו רוצים להגיע להסדרה של התחום".

ברשות מתכוונים לפרסם קול קורא לציבור הרחב ולמיין מתנדבים שייבחרו להשתתף בפיילוט. ההכשרה תיערך במשרדי הרשות ותעסוק בהיבטים המרכזיים של חוקי הגנת הצרכן.

בין היתר, המתנדבים אמורים לשמש גם כצינור מידע מהשטח: לשמוע מבעלי עסקים וצרכנים על בעיות חוזרות, לזהות אזורים או תחומים שבהם נדרשת התמקדות, ולהעביר לרשות תמונת מצב עדכנית יותר על המתרחש בפועל.

במקביל, ברשות להגנת הצרכן מתכננים בשלב הבא למנות גם מפקחים בשכר שעתי, שיבצעו ביקורות שטח ממוקדות בנושאים פשוטים יחסית, כמו הצגת מחיר וסימון מחיר. זריהן מדגיש כי הכוונה היא להגביר נוכחות ואסרטיביות בלי להכביד באופן לא מידתי על עסקים קטנים. "מצד אחד נפגין נוכחות ואסרטיביות, ומצד שני לא נפרק עסקים קטנים בקנסות של מיליונים", הוא אומר.

גם ההסברה לצרכנים תורחב

לצד העבודה מול עסקים פיזיים, הרשות מתכננת להרחיב גם את פעילות ההסברה לצרכנים עצמם, בין היתר באוכלוסיות מוחלשות, בתי אבות, מתנ"סים וועדי עובדים.

ברשות מסבירים כי בשנים האחרונות חלק משמעותי מהפגיעה בצרכנים כבר אינו מתרחש רק בקופה או מול מדף לא מסומן, אלא גם בעולמות השירותים והמסחר המקוון: עסקאות שמתבצעות דרך אתרים ורשתות חברתיות, הבטחות שיווקיות שלא מתקיימות, מידע חלקי על תנאי העסקה, קשיים בביטול שירותים וחיובים שהצרכן מתקשה להבין או לעצור.

המטרה, לפי זריהן, היא ללמד צרכנים לזהות מצבים בעייתיים מראש ולהבין טוב יותר את זכויותיהם. "הונאה שייכת יותר לעולמות הפליליים. אנחנו מטפלים בהטעיה, וחשוב לנו לייצר אצל העוסקים תרבות של גילוי מלא ונאות לצרכנים", הוא אומר.

המהלך מגיע ברקע החלטת הממשלה לקדם את איחוד המועצה לצרכנות עם הרשות להגנת הצרכן. לפי זריהן, הרשות צפויה לקחת על עצמה את המשימות, את האחריות וחלק לא קטן מכוח-האדם של המועצה לצרכנות. לדבריו, המועצה לצרכנות מונה כיום כ-25 עובדים, ותקציבה עומד על כ-4-5 מיליון שקל בשנה, בעוד שבמסגרת המהלך התקציב יוגדל ל-7.2 מיליון שקל בשנה.

"אני שמח ששר הכלכלה ומנכ"ל המשרד עשו מאמצים גדולים כדי לקדם את העניין הזה", אומר זריהן. "היו הרבה מכשולים בדרך, הרבה גורמים מעורבים, משרדי ממשלה וועדי עובדים. אחרי מאמץ גדול הצלחנו לצמצם פערים ולייצר ראייה כוללת שהביאה להחלטת הממשלה".