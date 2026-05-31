הרשות להגנת הצרכן ממזגת לתוכה את המועצה לצרכנות

אחרי טענות על בזבוז כספי ציבור וחוסר מענה לאזרחים, הממשלה אישרה היום (א’) את הצעת שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת והשר דודי אמסלם לאיחוד המועצה הישראלית לצרכנות עם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

במסגרת המהלך תפורק המועצה לצרכנות, ותחומי פעילותה וסמכויותיה יועברו לרשות להגנת הצרכן, שתהפוך לגוף הממשלתי המרכזי בתחום ההגנה על הצרכן בישראל. הרשות תקבל תוספת תקציבית של 7.2 מיליון שקל בשנה, שנועדה לממן את הטמעת פעילות המועצה, הרחבת השירות לציבור וחיזוק יכולות האכיפה.

כיום קיימת חפיפה בין פעילות שני הגופים, בין היתר בטיפול בפניות ציבור, הסברה, מחקר, ליווי צרכנים וקידום מדיניות צרכנית. לטענת משרד הכלכלה, האיחוד נועד לצמצם כפילויות וליצור כתובת אחת לצרכנים, לצד חיזוק הוודאות הרגולטורית והיכולת לפעול מול עוסקים שמפרים את הוראות חוק הגנת הצרכן.

המועצה הישראלית לצרכנות הוקמה ב-1970 ופועלת כחברה לתועלת הציבור, בעוד שהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוקמה ב-2010 כגוף ממשלתי בעל סמכויות אכיפה, פיקוח וחקירה. לפי החלטת הממשלה, שילוב פעילות המועצה בתוך הרשות אמור לרכז תחת גוף אחד גם את הסיוע לצרכנים וגם את סמכויות האכיפה.

השר ברקת מסר כי "במקום שני גופים נפרדים שמחזיקים במשרות ובתפקידים כפולים, אנו מרכזים את כלל הפעילות תחת קורת-גג אחת". השר אמסלם הוסיף כי "כשיש שני גופים עם תחומים חופפים, התוצאה היא בירוקרטיה, בזבוז משאבים ובלבול לציבור". הממונה על הרשות להגנת הצרכן, תנ"צ בדימוס קובי זריהן, אמר כי המהלך יאפשר לרשות להרחיב את פעילות האכיפה, הסיוע והשירות לציבור.