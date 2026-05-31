Wolt

הפיצ’ר החדש של וולט: מזמינים יחד, משלמים בנפרד

וולט מרחיבה את שירות ההזמנות הקבוצתיות ומשיקה לכלל המשתמשים בישראל את Group Order, פיצ’ר המאפשר למספר סועדים להזמין יחד מאותה מסעדה ולשלם בנפרד • בוולט מציינים כי כ-8% מההזמנות בפלטפורמה הן הזמנות קבוצתיות, וכי השירות מבוסס על סנכרון בזמן אמת בין כלל המשתתפים

נבו שפיר 12:32
שליח וולט / צילום: Shutterstock
שליח וולט / צילום: Shutterstock

בלי להתחשבן עם החברים אחר כך: וולט השיקה הבוקר (א') פיצ'ר להזמנות קבוצתיות, שיאפשר למספר משתמשים להזמין יחד מאותה מסעדה ולשלם בנפרד. הפיצ'ר, Group Order, נפתח מהיום לציבור הרחב בישראל, לאחר שהיה זמין עד כה רק לעובדים ולחברות המשתמשים בשירות Wolt Benefits, שירות תקציבי ההסעדה החדש של חברת המשלוחים.

באמצעות השירות, משתמש אחד יכול לפתוח הזמנה קבוצתית ולשתף לינק או קוד QR עם משתתפים נוספים. כל משתתף מוסיף את הפריטים שלו להזמנה מהמכשיר האישי, עוקב אחר סטטוס ההזמנה ומשלם רק עבור החלק שלו, ללא צורך בהתחשבנות בין המשתתפים לאחר מכן.

 צילום מסך מוולט

בוולט מציינים כי כ-8% מההזמנות בפלטפורמה הן הזמנות קבוצתיות, נתון שלדברי החברה תרם לפיתוח הפיצ'ר החדש. מאחורי השירות עומדת מערכת סנכרון בזמן אמת, שמאפשרת למספר משתמשים לערוך במקביל את אותה הזמנה: הוספת פריטים, עדכונים ותשלומים מסתנכרנים באופן מיידי אצל כלל המשתתפים.

תומר כהן, מנכ"ל וולט ישראל, מסר כי "Group Order נולד מתוך ההבנה שאנשים מזמינים יחד כל הזמן, במשרד, עם חברים או בבית, אבל הכלים הדיגיטליים עדיין בנויים בעיקר לחוויית משתמש יחיד. הפיצ'ר החדש יוצר שכבת תיאום בזמן אמת בין כמה משתמשים באותה הזמנה, והופך תהליך שבעבר היה ידני לחוויה משותפת ופשוטה".