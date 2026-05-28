שסטוביץ וקבוצת גולף יקימו רשת קמעונאית חדשה

חברת ביוטי אנד קו, השייכת לקבוצת שסטוביץ, תשתף פעולה עם קבוצת גולף בהקמת רשת קמעונאית חדשה בעולמות הבישום, טיפוח, איפור ולייף סטייל. בשלב ראשון יימכרו ברשת, שעדיין אין לה שם, מוצרים של המותג סבון (שגולף השלימה את רכישת הזיכיון שלו בישראל בינואר) ובשמים של מותגים בינלאומיים.

השלמת המהלך כפופה לקבלת אישור מרשות התחרות (בתוך 120 יום מחתימת ההסכם בין הצדדים). אם יתקבל האישור, בשלב ראשון התוכנית היא לפתוח 5-4 סניפים, שמיקומיהם טרם נקבעו.

בחברות מסבירים כי שיתוף הפעולה יאפשר להן לשלב בין עולמות משלימים: לביוטי אנד קו יש פורטפוליו רחב וניסיון בעבודה עם מותגי יופי וטיפוח בינלאומיים לצד תשתיות לוגיסטיות מתאימות, ולגולף יש מומחיות וידע בעולמות הקמעונאות, מותגי לייף סטייל וניהול חוויית קנייה.

לפי הדיווח לבורסה, גולף תספק לחברה המשותפת שירותי ניהול, שבמסגרתם תהיה אחראית על ההקמה והתפעול השוטף של החנויות בחברה המשותפת, לוגיסטיקה, כוח אדם, מערכות ותפעול מסחרי. ביוטי אנד קו תהיה אחראית על מיתוג החברה המשותפת, השיווק וקביעת תמהיל המוצרים שיימכרו בחנויות.

שני הצדדים התחייבו לספק מוצרים לחברה המשותפת, בהתאם למנגנון תמחור מוסכם. מימון הפעילות יתבסס על הלוואות, ערבויות בעלים ו/או מימון בנקאי, בהתאם לתוכנית העסקית.

"חיזוק הנוכחות בזירה הקמעונאית"

קבוצת גולף, בהובלת המנכ"ל אייל גרינברג, כוללת בין היתר את גולף (אופנה, עיצוב הבית וילדים), אינטימה ופולגת. בקיץ האחרון היא הודיעה על רכישת הזיכיון הבלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של "סבון" בישראל, והעסקה הושלמה בינואר, תמורת כ-9.2 מיליון שקל. ההסכם נחתם לחמש שנים, עם אופציה לחמש נוספות.

שסטוביץ, בהובלת הבעלים יוני שסטוביץ, עוסקת ביבוא, שיווק והפצה של מוצרי צריכה ממותגים בינלאומיים. היא פועלת בארבעה תחומים עיקריים - טיפוח אישי, קוסמטיקה ובישום, טיפוח הבית ומזון. בין המותגים שהיא מייבאת: רבלון, קולגייט, ברילה, נרסיסו רודריגז, נטרוג'ינה ועוד.

לדברי איציק לוי, מנכ"ל ביוטי אנד קו, "המהלך בא לתת מענה לצרכנים המחפשים חוויית קנייה ממוקדת, מבוססת ערך ואישית יותר. המהלך למעשה מחזק את הנוכחות שלנו בזירה הקמעונאית, ואת הקשר שלנו עם הלקוחה הישראלית, כהמשך לאתרי האונליין שמפעילה החברה - סבוקאלם, אינדיבידואל ו-ONLY’S. אנו רואים במהלך הזדמנות לייצר חוויה עדכנית ורלוונטית, ולהנגיש פורטפוליו רחב של מותגים לשוק הישראלי".

איל גרינברג מנכ"ל קבוצת גולף, מציין כי מדובר ב"מנוע צמיחה פוטנציאלי חשוב עבורנו. החיבור לקבוצת שסטוביץ יאפשר לנו למנף את הניסיון הקמעונאי שלנו, ולתרגם אותו לכניסה מהירה ויעילה לקטגוריות חדשות. מדובר בצעד נוסף בתהליך שמכוון להרחיב את הפלטפורמה העסקית שלנו ולייצר ערך מוסף ללקוחותינו".