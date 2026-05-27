קסטרו עברה להפסד בגלל "מזג אוויר חם מהרגיל לעונה"

מגמה שלילית בתחום האופנה: אתמול (ג') התפרסמו תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2026 לקבוצת פוקס וחברת הבת ריטיילורס, שהציגו מעבר להפסדים בשורת הרווח. הבוקר גם קבוצת קסטרו מפרסמת את דוחות הרבעון הראשון ומציגה הפסד של כ-28.4 מיליון שקל. סך כל ההכנסות בקבוצה עמד על 430 מיליון שקל, 40 מיליון שקלים פחות מהרבעון המקביל אשתקד.

נתון בולט נוסף שעולה מן הדוחות הוא המכירות בחנויות הזהות שצנח בתחילת 2026 בקרוב ל-9%. נתונים נוספים שפורטו בדוח מציגים הפסד תפעולי של 11.5 מיליון שקל ותזרים פעילות שוטפת שלילי, על סך 17.2 מיליון שקל.

לקבוצת קסטרו יותר מ-350 סניפים ברחבי הארץ, שביניהן שבעה מותגים שונים: אורבניקה, הודיס, קרולינה למקה, איב רושה, קיקו מילאנו וטופ טן. בחלוקה למגזרים, תחום ההלבשה ספג ירידה של כ-9 אחוזים במכירה בחנויות זהות, האקססוריז בשיעור זהה, אך הנתון הבולט ביותר הוא צמצום המכירות בתחום הטיפוח והקוסמטיקה שעומד על יותר מ-20% במהלך הרבעון החולף.

על פי הנכתב בדוח החברה, הקיטון בהכנסות ברבעון האחרון נובע מ"ירידה במכירות בשל מבצע שאגת הארי, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה והירידה במכירות החנויות הזהות, שקוזזו בחלקן על ידי גידול במצבת החנויות ושטחי המסחר". הסברים דומים נשמעו אתמול גם בדוחות פוקס, שהציגה הפסדים משמעותיים בחנויות הפיזיות, אבל גדילה במערך האיקומרס שלה - טרמינל איקס.

"הקבוצה נמצאת עם נזילות גבוהה, יתרות המזומנים ושווי מזומנים ליום 31.3.2026 מסתכמים בכ-376.3 מיליון ש"ח, כשלקבוצה עודף מזומנים על חוב פיננסי בסך של כ-289 מיליון שקל", מסביר יאיר אוחיון, מנכ"ל קבוצת קסטרו הודיס. "לקסטרו-הודיס תוכנית אסטרטגית מבוססת להמשך צמיחה ואנו ממשיכים לפעול למיקסום המכירות והרווחיות בכל המותגים".

אוחיון הוסיף ש"תוצאות הרבעון הראשון הושפעו מהירידה במכירות כתוצאה ממזג אוויר חם מהרגיל לעונה, שהוביל להאטה בביקושים לפריטי אופנת החורף ומהיעדר פעילות החנויות בתחילת מבצע 'שאגת הארי' והתנועה הדלה במרכזי הקניות לאחר פתיחתם ועד סוף הרבעון הראשון. עם החזרה לשגרה במשק לאחר סיום מבצע 'שאגת הארי', אנו עדים להאצה משמעותית במכירות ובביקושים בכלל מגזרי הפעילות".