דבר אליי בפרחים: הענף המפתיע שרשם זינוק בקניות לחג השבועות

מעדניות, מאפיות, קצביות ומשתלות - כל אלה רשמו עליות חדות בימים שקדמו לחג השבועות. לעומתן, כל הענפים המרכזיים רשמו בשבוע החג ירידות במחזור הקניות, שהגיעו עד ל-22% (מוצרי חשמל) ול-36% (ענף התיירות). כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

מגמת הירידה נבעה משני גורמים מרכזיים: ראשית, שבוע המסחר היה קצר יותר בשל חג השבועות, ולכן כלל פחות ימי עבודה מלאים בהשוואה לשבוע הקודם. שנית, המשק ביצע מעין "תיקון" טבעי לאחר העליות החריגות שנרשמו בשבוע שקדם לו.

הירידה הנמוכה ביותר נרשמה בענף המזון, "רק" 4%, ולא בכדי. בענף זה בלטה העובדה שהישראלים לא בהכרח קנו יותר פעמים, כלומר לא נרשם גידול בכמות העסקאות, אך סל הקניות בכל רכישה היה גבוה מהרגיל - הודות לרכישת מוצרי פרימיום, כמו גבינות מיוחדות, מוצרי חלב יוקרתיים ועוד. לצד זאת, הנתונים ממחישים היטב את השפעת יוקר המחיה על משקי הבית.

בניתוח לפי סגמנטים, ענף המאפיות רשם עלייה של 15% במחזורי הקניות, ענף הקצביות עלה ב־13%, והמעדניות רשמו עלייה של 10% לעומת השבוע הקודם. לשם המחשה, גובה העסקה הממוצע בקצביות הגיע ל־293 שקל, בעוד שבמעדניות עמד הסל הממוצע על 134 שקל - בשני המקרים מדובר ברמות גבוהות משמעותית מהקניות השוטפות במהלך השנה.

"ניתן לראות שיוקר המחיה בענף המזון בכלל ובמוצרי החלב בפרט השפיע על גובה הקנייה הממוצע במעדניות, בקצביות ובמאפיות, אך לא הגדיל כלל את כמות העסקאות", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "בנוסף, כשהשווינו את מחזורי הקניות בענף המעדניות לתקופה המקבילה אשתקד, ראינו שכמעט ולא הייתה עלייה במחזורים - כך שעליית המחירים למעשה השפיעה לרעה על רכישות הציבור". במילים אחרות, חלק גדול מהעלייה הכספית "נבלע" בתוך עליות המחירים עצמן, ולכן אינו משקף גידול אמיתי בצריכה .

יותר פרחים, פחות כלי בית

באופן אולי מפתיע, הענף שבלט הכי הרבה בשבוע החג הוא ענף המשתלות. הציבור "הסתער" על פרחים, עציצים וזרים לקישוט הבית, ומחזור הקניות של הענף עלה ב־37% - הגידול החד ביותר מבין כלל הענפים שנבדקו. גובה העסקה הממוצעת עמד על 179 שקל.

לעומת זאת, בענף אירוח ועיצוב הבית נרשמה תנועה הפוכה, ומחזור הקניות בו ירד ב־30%, לאחר שבשבוע שקדם לכן הוא רשם עלייה של 17%. הסיבה, לפי הפניקס גמא: הציבור "הסיט" חלק מההוצאות מענף זה לטובת רכישות במשתלות.

יום הקניות החזק ביותר היה רביעי, ערב החג. נתון זה מהווה חזרה לדפוס הצרכני המסורתי של קניות מרוכזות לפני חג, וזאת לאחר תקופה ארוכה שבה הישראלים נהגו לפזר את קניותיהם לחגים לאורך השבוע.