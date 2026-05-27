סניפים חדשים, לצד גידול במכירות, העלו את הכנסות רשת הסופרמרקטים קרפור של אלקטרה צריכה ב-7.6% ברבעון הראשון של 2026 ל-860 מיליון שקל. המכירות בסניפים זהים (בשתי התקופות) צמחו בשיעור מתון יותר של 2.4%. מדובר בעלייה מקצב הצמיחה במכירות הזהות שהוצג ברבעון הראשון אשתקד (2%+).

באלקטרה צריכה, בניהולו של צביקה שווימר, מציינים כי המכירות של קרפור (מגזר קמעונאות מזון) הושפעו מעיתוי חג הפסח וכן ממבצע "שאגת הארי". נזכיר כי המבצע נמשך בעיקר כשליש מתקופת הרבעון הראשון (חודש מרץ).

שיעור הרווחיות הגולמית (הכנסות המגזר בניכוי עלות המכר) עמד על 26.8% ברבעון הראשון, שחיקה קלה לעומת 27.5% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי נותר זהה (42 מיליון שקל). וכאשר בוחנים אותו כשיעור מההכנסות (דומה לשיעור הרווח התפעולי מההכנסות ברשתות המזון), הוא נשחק ועמד על 4.8% מהמחזור, זאת מול 5.3% מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות של קרפור למ"ר הסתכמו ב-30.2 אלף שקל למ"ר (בממוצע שנתי), עלייה של 2.4% ביחס לרבעון המקביל. נכון לסוף הרבעון הראשון פעלו 151 חנויות קרפור ברחבי הארץ, שלוש מהן במודל של זכיינות תפעולית. ברבעון המקביל פעלו 145 סניפים. הרשת משתרעת כיום על פני 186 אלף מ"ר ומעסיקה 3,801 עובדים. מדובר בירידה לעומת כמעט 4,000 עובדים בשנה שעברה.

מניית אלקטרה צריכה עצמה נשחקה ברבע בשנה האחרונה, והיא תפתח את המסחר הבוקר (ד') בשווי שוק של 1.8 מיליארד שקל. החברה פועלת גם בתחום קמעונאות החשמל (רשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק) והספורט (אדידס, קולומביה).