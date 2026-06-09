מניית הפינטק שמזנקת בוול סטריט בעקבות הצעת רכש

מניית פיוניר מזנקת היום (ג') בנאסד"ק ביותר מ-20%, בעקבות דיווח ברויטרס לפיו היא נמצאת במגעים למכירתה לידי Nuvei מקנדה, בעסקה של 2.7 מיליארד דולר, המשקף לחברה שווי פעילות של כ-2.3 מיליארד דולר. לפני הדיווח עמד שווי השוק של פיוניר על כ-1.7 מיליארד דולר.

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פיוניר היא חברת פינטק שמספקת לעסקים קטנים ובינוניים פתרון לביצוע עסקאות חוצות-גבולות, ומאפשרת להם, למשל, לקבל תשלומים, להחזיק במטבע חוץ ולשלם משכורות לעובדיהם .

Nuvei שלפי הדיווח ברויטרס עשויה לרכוש את פיוניר היא חברה המספקת פתרונות תשלום ועיבודי תשלומים. מדובר בחברה פרטית, שנסחרה בעבר בטורונטו ובנאסד"ק במשך מספר שנים, אך נרכשה על-ידי קרן Advent ב-6.3 מיליארד דולר ונמחקה מהמסחר (מדובר באותה קרן שרכשה בשנה שעברה גם את סאפיינס הישראלית, ספקית פתרונות תוכנה לעולם הביטוח).

פיוניר החלה להיסחר כשמוזגה לחברת SPAC בשנת 2021, שהייתה שנת השיא של תופעת המיזוגים האלה, ושוויה במיזוג היה אז 3.3 מיליארד דולר. עם זאת, כמו הרבה חברות שמוזגו באותה שנה, היא איבדה חלק גדול מהשווי בשנים שלאחר מכן, ובשפל בשנת 2022 היא נסחרה בפחות מחצי משוויה במיזוג.

פיוניר הוקמה בשנת 2005, על-ידי יובל טל ויניב צ'צ'יק. כיום היא מנוהלת מארה"ב על-ידי ג'ון קפלן, אך 51% מעובדיה מועסקים בישראל, כלומר כ-1,250 עובדים על בסיס נתוני ההון האנושי שלה לסוף 2025. נזכיר עם זאת שבדצמבר 2025 בוצע סבב פיטורים בחברה.

פיוניר רשמה ברבעון הראשון של השנה הכנסות של 262 מיליון דולר, צמיחה של 6% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הנקי שלה ירד ב-5% ל-19.6 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-6% והסתכם ב-69.4 מיליון דולר. בחברה אמרו עם פרסום הדוחות שהשנה התחילה במומנטום חזק עם צמיחה בעסקים קטנים ובינוניים והתקדמות באסטרטגיית ה-upmarket.

פיוניר צופה השנה הכנסות של 900-940 מיליון דולר בנטרול הכנסות ריבית, שיסתכמו ב-200 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם השנתי יגיע ל-285-295 מיליון דולר.