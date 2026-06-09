מניית חברת השבבים סריבראס (Cerebras) אכזבה את משקיעיה במהלך החודש שחלף מאז צאתה לבורסה. המניה רשמה ירידה של 6%, זאת לאחר שיצרה "הייפ" בימיה הראשונים, כאשר מחיר המניה זינק ב־70% והחברה סיימה את יום המסחר הראשון בשווי שוק של כ־60 מיליארד דולר.

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הציפיות היו בשמיים: סריבראס נתפסה כחברה המאתגרת את אנבידיה במגרש הביתי שלה - פיתוח מעבד המיועד לעיבוד בינה מלאכותית, המסוגל לבצע בעצמו משימות אימון, הסקה והפעלת סוכני AI. השקתה הגיעה בדיוק כאשר אנבידיה מתקשה לשכנע את מפעל הייצור TSMC להגביר את קצב ייצור המעבדים שלה, ובעת שאינטל ו־AMD מצליחות להטמיע שבבים רבים יותר בחוות השרתים של ענקיות הטכנולוגיה.

השבוע רשמה סרבריאס תפנית מפתיעה כשזינקה ב־18% במהלך יום המסחר האחרון (יום ב'). מה הוביל לסנטימנט החיובי שהחזיר את שווי השוק של החברה ל־53 מיליארד דולר?

בנק מורגן סטנלי העניק למניה מחיר יעד של 250 דולר - זאת בהשוואה ל־237 דולר שבהם נסחרה טרם פתיחת המסחר. על פי האנליסטים, תהליך הייצור של המעבד הגרפי החדש של החברה מהיר ביחס לקיים, והוא המעבד היחיד בתחומו שכבר פועל כיום בשרתי AI בקנה מידה גדול.

ב־UBS מציינים כי "סריבראס הראתה מומנטום מסחרי חזק, הכולל עסקאות עם OpenAI ואמזון, לצד הסכמים פוטנציאליים עם חברות טכנולוגיה נוספות". כעת עומד מחיר היעד הממוצע של האנליסטים על 295 דולר - גבוה ב־45 דולר מהתחזית של מורגן סטנלי - בעוד התחזית האופטימית ביותר, זו של סיטיגרופ, נוקבת במחיר של 340 דולר, כ־90 דולר מעל המחיר הנוכחי.

מה עומד מאחורי התלהבות המשקיעים מהשבב החדש, והאם יש לכך הצדקה? המעבד של סריבראס נחשב לגדול בעולם; הוא מורכב מפרוסת סיליקון שלמה, בעוד שהמעבדים של אנבידיה, אינטל או AMD בנויים מעשרות שברי פרוסות. השבב הענק מורכב למעשה ממספר יחידות עיבוד הצמודות זו לזו, באופן המאפשר ערוצי תקשורת מהירים במיוחד וסמיכות גבוהה לרכיבי הזיכרון - שני משאבים שבהם מעבדי אנבידיה נחשבים למצומצמים יותר. כדי להתגבר על מגבלות התקשורת והאחסון הפנימיות, רכשה אנבידיה את מלאנוקס, המפצה על כך באמצעות "צי" של רכיבים חיצוניים המאיצים את התקשורת ואת הגישה לנתונים בחוות השרתים.

מהפכה או נישה?

סריבראס נחשבת כיום לחברה המתקדמת ביותר בתחום של מעבדים ייעודיים למשימות הסקה, המאתגרים את הדומיננטיות של אנבידיה. לצדה פועלות חברות נוספות, דוגמת גרוק (Groq) שנמכרה לאנבידיה וסמבה-נובה (SambaNova), שהפכה להשקעה אסטרטגית של אינטל ומייסדיה אף הופיעו לצד מנכ"ל אינטל בכנס בטייוואן. שלוש החברות מפתחות ארכיטקטורות שבבים ייחודיות מתוך הנחה שהמעבדים של אנבידיה, הגם שהם רבי־עוצמה ורב־תכליתיים, יקרים מדי למשימות ספציפיות, וכי השוק זקוק לשבבים זולים וממוקדים יותר.

עם זאת, ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד אנבידיה, הגדיר את המוצר של גרוק כ"שבב נישה". דיון האריס, מנהל תחום חוות שרתים באנבידיה, הסביר בראיון לגלובס: "קיימים תהליכי עיבוד שדורשים שיהוי ("לייטנסי") נמוך, כמו מסחר בתדירות גבוהה (אלגוטריידינג), יישומים פיננסיים או סוכני AI שצריכים לתקשר זה עם זה במהירויות שיא. זה רלוונטי עבור כ־20% מהלקוחות שלנו".

האריס מוסיף כי עבור הרוב המוחלט של החברות שבונות תשתיות AI, מוצרי הליבה של אנבידיה מספקים את המענה הטוב ביותר. "כשאנו מנתחים את תמהיל הרכיבים בחוות שרתים, רוב החברות שמפתחות מודלי ענק ימשיכו להסתמך על מוצרי הליבה שלנו, כשפתרונות הנישה ישמשו רק עבור בעלי צרכים ספציפיים", הוא מסביר. "אף אחד לא יריץ את כל מרכז הנתונים שלו על פתרון כזה, זה פשוט לא משתלם".