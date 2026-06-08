בדרך לעסקת ענק עם גוגל ואנבידיה? הדיווח שמקפיץ את מניית אינטל

כשבוע לאחר שמנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן אמר בכנס Computex בטיוואן כי "אתם עשויים להיות מופתעים" לגבי לקוחות החברה, מבלי לפרט, מדווח אתר דה אינפורמיישן כי מספר חברות שבבים - בהן גוגל ואנבידיה - פונות בזו אחר זו לאינטל כמפעל הייצור השני שלהן לאחר TSMC הטייוואנית, שלא מצליחה לייצר מספיק קווי יצור עבור הדרישה ההולכת וגואה לשבבי בינה מלאכותית. בעקבות הדיווח, המניה מזנקת בחדות בוול סטריט.

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על פי הדיווח - אנבידיה אמנם לא חתמה על הזמנות ייצור ממפעלי אינטל אך היא בוחנת את האפשרות לייצר את הדור הבא שלה המבוסס על שבב "פיינמן", כך שהוא יחבר ארבע ליבות עיבוד גרפי ליחידה אחת - אינטל שלאחרונה משפרת מאוד את יכולות אריזת השבבים שלה, עשויה להיות בעתיד אלטרנטיבה ראויה ל-TSMC. מעבד פיינמן, הדור הבא לאחר רובין, לא צפוי להגיע לשוק לפני 2028.

גוגל נמצאת בשלב מתקדם יותר של עבודה משותפת עם אינטל: לאחרונה הזמינה יותר מ-3 מיליון מעבדים גרפיים (TPU) לשנת 2028, לאחר שבדקה את מפעלי האריסה של אינטל באופן יסודי, כך על פי דה אינפורמיישן. שבבי ה-TPU, הגרסה של גוגל ל-GPU של אנבידיה, נמכרים כיום על ידי גוגל בשוק, לחברות ענק כמו אפל ומטא, ומאתגרות את אנבידיה בענף שבו לדרישה למעבדי AI אין סוף.