האירוע האחרון של טים קוק כמנכ״ל: אפל פותחת היום את כנס WWDC

היום תפתח אפל את כנס המפתחים השנתי WWDC, אחד האירועים החשובים ביותר בלוח השנה של החברה. באופן רשמי אפל ממשיכה לשמור על חשאיות סביב ההכרזות, אך שורת דיווחים מהימים האחרונים בתקשורת האמריקאית, מציירים תמונה ברורה למדי של הכיוון אליו צועדת החברה. במרכז הכנס צפויה לעמוד הבינה המלאכותית, ובעיקר הניסיון של אפל להוכיח כי היא מסוגלת לסגור את הפער שנוצר בינה לבין המתחרות בתחום. כך, הציפיות השנה גבוהות במיוחד.

● "האם השכר יכול לרדת?": השאלה של האוצר שהקפיצה את ההייטקיסטים

● נתונים חדשים: הייטקיסטים קונים פחות דירות בת"א בצל הפיטורים ושער הדולר

לפני כשנתיים הכריזה אפל על Apple Intelligence והציגה חזון שאפתני עבור סירי ויכולות בינה מלאכותית חדשות במכשיריה. אלא שחלק ניכר מהיכולות שעליהן הכריזה נדחו שוב ושוב, בזמן שחברות כמו גוגל , מיקרוסופט ו־OpenAI המשיכו להציג חידושים בקצב מהיר. לכן, רבים בתעשייה רואים ב־WWDC השנה את המבחן המשמעותי ביותר עד כה לאסטרטגיית הבינה המלאכותית של החברה.

אפליקציה לסירי?

במוקד ההכרזות צפויה לעמוד סירי. לפי שורת דיווחים בבלומברג, אפל נערכת לבצע את השינוי המשמעותי ביותר בעוזרת הקולית שלה מאז הושקה לפני כעשור. אם עד היום שימשה סירי בעיקר לביצוע פקודות בסיסיות, הגרסה החדשה אמורה להפוך אותה לעוזרת חכמה הרבה יותר, שתוכל להבין הקשרים, לנהל שיחה רציפה ולבצע פעולות מורכבות בין אפליקציות שונות. עוד לפי הדיווחים, החברה צפויה להציג גם אפליקציה עצמאית לסירי, שתזכיר במראה ובאופן השימוש שירותי בינה מלאכותית פופולריים כמו למשל ChatGPT. בנוסף היא צפויה לקבל ממשק חדש בגוונים כהים ולהופיע באופן בולט יותר בתוך ה־Dynamic Island באייפון. המהלך משתלב גם עם הסלוגן הרשמי של הכנס השנה, "All Systems Glow", אשר מופיע בהזמנות ובחומרי השיווק של אפל.

לצד השינויים בממשק, מסתמן כי אפל תעמיק את שיתוף הפעולה שלה עם גוגל. לפי דיווחים בניו יורק טיימס ובבלומברג, החברה צפויה לשלב את מודל ג'ימיני של גוגל כחלק ממערך היכולות החדש של סירי. חלק מהדיווחים אף טוענים כי שיתוף הפעולה עשוי להיות שווה לגוגל כמיליארד דולר בשנה. בנוסף, הוול סטריט ג'ורנל דיווח בעבר כי אפל מקיימת מגעים גם עם אנתרופיק, מי שעומדת מאחורי קלוד, במטרה להרחיב את מגוון מודלי הבינה המלאכותית שעליהם תוכל להישען בעתיד.

חיבור בין אפליקציית המלצמה ל-AI

במקביל, אחד מהדיווחים המסקרנים ביותר שפורסמו בימים האחרונים נוגע דווקא לאפליקציית המצלמה. כך, לפי הדיווחים, מערכת ההפעלה iOS 27 עשויה לכלול מצב חדש בשם Siri, שיופיע לצד מצבי הצילום הקיימים. באמצעותו יוכלו המשתמשים לכוון את המצלמה לעבר אובייקטים שונים ולקבל מידע בזמן אמת המבוסס על בינה מלאכותית. בין השימושים שעליהם דווח נמצאים זיהוי ערכים תזונתיים של מזון והעברתם ישירות לאפליקציית הבריאות של אפל, וכן סריקה אוטומטית של כרטיסי ביקור והזנת פרטי אנשי קשר. יכולות אלו הן חלק ממאמצי ה־Visual Intelligence של החברה, שמטרתם לחבר בין מצלמת האייפון לבין שירותי בינה מלאכותית מתקדמים.

מלבד החידושים בתחום ה־AI, צפויה אפל להציג גם את הדור הבא של מערכות ההפעלה שלה, ובהן iOS 27, ‏macOS 27, ‏watchOS 27 ו־iPadOS 27. לפי ההערכות, בניגוד לשנים קודמות שבהן הוצגו שינויים עיצוביים משמעותיים, הפעם צפוי הדגש להיות על שיפור ביצועים, יציבות, אבטחה וחיי סוללה. במקביל, מספר דיווחים מצביעים על כך ש־macOS 27 עשויה להיות הגרסה הראשונה שתסיים לחלוטין את התמיכה במחשבי מק המבוססים על מעבדי אינטל ותתמוך רק במחשבים המבוססים על שבבי Apple Silicon.

הכנות לאייפון המתקפל?

דיווחים נוספים מלמדים כי אפל ממשיכה להכין את הקרקע לדור חדש של מכשירים. לפי הדיווחים, מערכת ההפעלה החדשה כוללת תשתיות תוכנה שנועדו לתמוך במכשירים מתקפלים, ובהן אפשרות להפעלת שתי אפליקציות במקביל על המסך. אף שההערכה הרווחת היא שאפל לא תחשוף היום אייפון מתקפל, עצם קיומן של יכולות כאלה נתפס כרמז נוסף לכך שהחברה מתקדמת בכיוון זה. גם מאחורי הקלעים מתבצעים שינויים. לפי דיווחים ברויטרס ובקרב אנליסטים העוקבים אחר שרשרת האספקה של החברה, אפל נעזרת יותר ויותר בתשתיות מחשוב המבוססות על שבבי אנבידיה לצורך פיתוח והפעלת חלק מיכולות הבינה המלאכותית שלה. עבור חברה שבמשך שנים העדיפה לפתח כמה שיותר טכנולוגיות בעצמה, מדובר בשינוי משמעותי.

לצד כל ההכרזות הצפויות, ל־WWDC השנה יש גם משמעות סמלית. זהו כנס המפתחים האחרון של טים קוק כמנכ"ל אפל. בספטמבר צפוי קוק להעביר את התפקיד לג'ון טרנוס, לאחר כ־15 שנים שבהן הוביל את החברהף אחרי שירש את התפקיד מסטיב ג'ובס. לכן, מעבר לעדכוני התוכנה ולפיצ'רים החדשים, הכנס הנוכחי מסמן גם את סיומה של תקופה עבור אפל ואת תחילתו של הפרק הבא שלה.

*** גילוי מלא: הכתבת היא אורחת של אפל