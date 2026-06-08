שוק הדיור בתל אביב, שנמצא כבר תקופה במגמת האטה, מתמודד עם גורמי לחץ נוספים: גל הפיטורים בענף ההייטק והיחלשות הדולר, שמתחילים לחלחל גם אל ביקושי הדירות בתל אביב. כך עולה מפוסט שפרסמה סגנית הכלכלן הראשי באוצר, גלית בן נאים, שם ציינה כי ממצאים ראשוניים של האוצר מלמדים כי עובדי ההייטק קונים פחות דירות בתל אביב.

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דבריה של בן נאים, התייחסו לירידה החדה במכירות יד שנייה באזור ת"א שפורסמו בחודש מרץ, שנמשכה גם בחודש אפריל, אז נמכרו בעיר 86 דירות בלבד, מתוך 7,000 דירות יד שנייה שעומדות על המדף. אלה מצטרפות למלאי של יותר מ-10,000 דירות חדשות לא מכורות בעיר, לצד ירידה של 34% במכירות הדירות בפרויקטים של התחדשות עירונית בהשוואה לאשתקד.

"ירידה גם בדירות חדשות"

"ממצאים ראשוניים מלמדים על צניחה בשיעור המועסקים בהייטק בקרב רוכשי הדירות בת"א בחודש אפריל, בפרט בקרב רוכשי דירות יד שנייה, שעמד על 11% בלבד - בעיר שכל כך מזוהה עם עובדי הייטק", ציינה בן נאים. עוד הוסיפה, כי אומנם בפלח השוק של הדירות החדשות בעיר מגיע חלקם ל-18%, "אבל מניתוחים שערכנו בעבר מסתמן כי עדיין מדובר בירידה משמעותית בשיעור זה".

במשך שנים היו עובדי ההייטק אחד ממנועי הביקוש המרכזיים לדירות בתל אביב, בין היתר בשל רמות המחירים הגבוהות בעיר, כאשר דירת ארבעה חדרים במרכז תל אביב עומדת כיום על מחיר ממוצע של 5 מיליון שקלים. לכך מצטרף הריכוז החריג של חברות הייטק הפועלות בעיר ובסביבתה הקרובה, שהפך את עובדי הענף לקהל יעד טבעי ומשמעותי בשוק הדיור בתל אביב. על רקע זה, כל פגיעה ביציבות התעסוקתית של עובדי ההייטק מחלחלת במהירות לשוק, ומשפיעה באופן ישיר על קצב העסקאות.

בהמשך לכך, מציינת בן נאים כי מתוך סקירת הנדל"ן של חודש אפריל עולה ממצא בולט נוסף בהרכב הרוכשים - היכן הם מתגוררים. כך, בעוד שבקרב רוכשי הדירות החדשות בת"א, שמרביתן "על הנייר", מהווים תושבי ת"א רק מעט יותר משליש (35%) מהרוכשים, בקרב רוכשי יד שנייה הם מהווים שני שלישים (66%). "הפער הזה כבר לא בטל בשישים", מסבירה בן נאים. "אם תרצו, הלא-מקומיים, אלו שמתגוררים מחוץ לתל אביב, הם אלו שמהווים 'אקס-פקטור' בפלח השוק של הדירות החדשות שם. אז אם לא הצלחתם למכור דירה יד שנייה, זה אולי כי לא קיבלתם 'פקטור'".

עוד ציינה, כי "אם תהיתם מאין מגיעים אותם רוכשים לא תל אביבים, התשובה די מפתיעה. נכון, חלקם (12%) עדיין מתגוררים במחוז ת"א, בפרט בערי השרון היקרות. חלקם אולי מתכוונים לעבור מצמודי קרקע למגדלים בת"א. אבל רואים גם ייצוג לערים שבדרך כלל לא ראינו ברכישות בת"א. כמו אופקים, נתיבות, באר שבע, דימונה וערי פריפריה נוספות".

"גם הדולר החלש משפיע"

דבריה של בן נאים מקבלים חיזוק מגורמים בענף הנדל"ן. ניר שמול, מנכ"ל ובעלים קבוצת שניר לשיווק נדל"ן, מציין בשיחה עם גלובס כי: "אנחנו מטפלים במספר גדול של פרויקטים בתל אביב, ורואים ירידה בביקוש לדירות מצד רוכשים מההייטק. אחת הסיבות לכך היא ההשפעה של היחלשות הדולר, שכן חלק גדול מעובדי ההייטק מחזיקים באופציות 'בתוך הכסף' (אופציות שניתן לממש בכל רגע נתון) שמושקעות בדולרים, כך ששווי הכסף בשקלים נשחק. התוצאה היא ירידה של כ־30%-40% ביכולת רכישת דירות של עובדי ההייטק, מה שמוביל רבים מהם לשבת על הגדר, ולהמתין להזדמנות טובה יותר כשהדולר יתאושש".

גם רו"ח גיא עמוסי, מנכ"ל אביסון יאנג ישראל, מחזק את דבריו: "הפיטורים בהייטק בוודאי ישפיעו על סגמנטים נוספים בשוק. זה כמו אבן שנזרקת למים ויוצרת גלים - ההשפעה מחלחלת גם למגזר המסחרי וגם למגזר הדירות. בסוף זה עניין של סנטימנט: כשאנשים מפוטרים, או חשים שהאווירה לא יציבה, הם יעדיפו לא להיכנס להתחייבויות ארוכות-טווח".