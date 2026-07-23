אודות המדור "המשקיעים החדשים" מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי. מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

מי אני | יוחאי ג'בלי, בן 27, מתגורר בחולון. תלמיד ישיבה לשעבר. בעל עסק עצמאי בתחום שיווק ומכירות מבנה תיק השקעות: 50% במדדים בשוק האמריקאי כמו S&P 500, ו־50% במדדים בשוק הישראלי

יוחאי ג'בלי, בן 27, גדל בבית דתי שלא דיברו בו על השקעות, אבל כן חינכו להתנהלות כלכלית נכונה. "מגיל צעיר חסכתי כסף", הוא מספר. "הייתה לי קופה שאספתי בה את כל המטבעות שלי וברגע שיכולתי פתחתי חשבון בנק, ושם הפקדתי את כל הכספים שחסכתי ממתנות יום הולדת וחגים. אבל השקעות ושוק ההון לא היו בעולם שלי - חסכתי כדי שאוכל לקנות את כל מה שרציתי. הכסף שלי ישב כולו בעובר ושב. לא הכרתי את המושגים של אינפלציה וריבית דריבית".

● עוד לא בן 18 וכבר עשה תשואה של 30% על התיק

● גם אחרי הפסד של חצי מהתיק היא לא ויתרה על מניות בסיכון

עד התיכון הוא למד בבית ספר ממלכתי, אבל בכיתה ט' עבר ללמוד בישיבה, ועם סיום הלימודים עבר ללמוד בישיבת הסדר ובהמשך התגייס לחיל האוויר. לאחר השחרור השלים בגרויות והחל ללמוד משפטים, תואר שאותו עזב לטובת הקמת עסק עצמאי בתחום השיווק והמכירות.

את צעדיו הראשונים בשוק ההון עשה טרם פרוץ הקורונה, כשהעביר את כל חסכונותיו לקופות גמל להשקעה, אולם רגע אחר כך השוק צנח. בהמשך נטש את קופות הגמל לטובת מדדים, וגילה שהכסף שלו סוף סוף עושה עבורו כסף. "עשיתי 60% תשואה בשלוש שנים", הוא מספר, אבל לא מסתנוור מהממון: "אף פעם לא חלמתי להיות מיליונר. זה נחמד, ברור, אבל כסף זה לא הכול בחיים והוא לא מנהל אותי".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"הייתי תלמיד מחונן, השתתפתי בהרבה תוכניות העשרה ותמיד הייתה לי חשיבה אנליטית. אבל מכיתה ט' למדתי בישיבה חרדית ולא עשיתי בגרויות. בדיעבד, אני יודע שאפשר בתוך פחות משנה להשלים הכול. כנראה שכל שנות הלימוד האלה מיותרות, וכל אחד יכול ללמוד מה שבא לו ומה שטוב לו".

"כשהשתחררתי מהצבא והשלמתי בגרויות, עבדתי באבטחה ומישהו שעבד איתי הסביר לי על קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות, והחלטתי להיכנס לזה. הייתי אז בן 21, זה היה לפני הקורונה, והעברתי את הכסף שחסכתי לקופות גמל. פרצה הקורונה, היה משבר עולמי והכול צנח. נשמתי עמוק ואמרתי לעצמי לא לגעת בכסף ששמתי, כי השוק הולך להתאושש והכול יעלה. שזה רק הפסד על הנייר ולא הפסד אמיתי כל עוד לא משכתי את הכסף, וכך היה.

"בתחילת מלחמת חרבות ברזל, קצת אחרי ה-7 באוקטובר, העברתי חלק מהכספים שהיו לי מקופות גמל למדדים. עבדתי שנתיים רצוף בחברת האבטחה וחסכתי שם סכום יפה, והרווח שזה עשה בקופות גמל לא היה כזה גבוה. הרווח היחיד שהיה בטוח שם זה לחברה שמחזיקה את הכסף. הם כל פעם מתפארים שיש להם 20% תשואות, אבל איפה האחוזים האלה אצלי בתיק? אם אני לא רואה רווח, אז מה אני צריך אותם? עברתי ל-S&P ומדדים אחרים. ככה התחלתי".

שאלון מהיר טוויטר (איקס) או טלגרם

"אני נמצא בכל הרשתות אבל אין לי העדפה מיוחדת לאחת מהן. בשתי הפלטפורמות אפשר לראות ולשמוע הרבה דעות, השאלה מה עושים עם זה. צריך להתייחס למידע במשנה זהירות ולא כ'נעשה ונשמע'. אנשים משתפים ידע ברשת, ואפשר להשכיל וללמוד, אבל צריך להפעיל שיקול דעת על מה להסתמך. אני לא מסתמך על אף אחד". ביטקוין או אתריום

"לא זה ולא זה. בתחום המטבעות הדיגיטליים אף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה. יש פתח נרחב לשרלטנות, כי אין על זה פיקוח לעומת שוק ההון, אין רגולציה. בגדול, אני לא בעניין של קריפטו". ת"א 35 או S&P

"ת"א 35. אם הייתי שם את הכסף ששמתי בהתחלה ב-S&P על מדדי ת"א הייתי היום עם תיק משמעותית יותר גדול. חלק מהמניות שקניתי פה כבר עברו את ה-100% מבחינת השווי. העברתי לשם כסף בכמה פעימות והגעתי ל-50% רווח בממוצע נטו רק בת"א 35". מדדים או מניות

"מדדים חד משמעית. כי זה פיזור השקעות, פחות סיכון וגם פחות צורך במעקב". חשבון בבנק או בבית השקעות

"תיק מסחר עדיף לפתוח בבית השקעות כי העמלות נמוכות יותר. קרן כספית עדיף דרך הבנק, כי זה יותר זמין בחשבון מבחינת מכירה, לא נדרשת עוד פעולה של משיכה. אני משאיר לעצמי סכום להוצאות של חודשיים-שלושה באיזה קרן בתיק מסחר דרך הבנק, כדי שזה יהיה לי נגיש, וכשאני רוצה למכור זה נכנס ישר לחשבון בנק שלי. לכולם מומלץ לבדוק את התנאים שיקבלו בבנק ובית ההשקעות, אבל בבנק עדיף לשים רק את הקרן הכספית, רק זה משתלם".

איך אני מתעדכן

"אני לא צריך להתעדכן כל הזמן כי בחרתי להשקיע במדדים לטווח ארוך, אז לא צריך לעקוב אחרי מניה ספציפית ולבדוק מה קורה איתה. פעם ניסיתי מסחר יומי סתם בשביל השעשוע, עם איזה 500 שקל, כדי לראות מה כל הדיבור הזה על המסחר במניות עם AI, ותוך שבוע הכסף הזה נעלם. לעומת זאת, מה שקניתי לטווח הארוך נשאר, ובזה אני לא נוגע. אז אני לא ממש מתעדכן.

"אני שומע כל הזמן אנשים שהולכים לקורסים ומשלמים הרבה כסף כדי ללמוד ולהתעדכן, ואני אומר להם 'אל תעשו את זה, כי אין באמת סיבה'. את המחקר שלי בתחילת הדרך עשיתי לבד, קראתי באתרים ולמדתי, וזה גם תהליך של ניסוי וטעייה. קל מאוד להתעדכן היום ברשת במה שקורה בשוק ההון".

לקח שלמדתי

"הלקח הראשון שלמדתי זה שלא צריך להיות מומחה לשוק ההון כדי להשקיע. זה שהתפקיד של אדם הוא לנהל לך את הכסף, לא אומר בהכרח שהתוצאות שלו יהיו טובות יותר משלך. גם ללא בקיאות ומומחיות אפשר להצליח ואפילו להשיג תשואות טובות יותר. הדבר השני שלמדתי זה שצריך לפזר את הסיכון וזה אומר לפזר השקעות. למדתי גמרא בישיבה ויש שם את העיקרון ש'לעולם ישליש אדם את מעותיו - שליש בקרקע, שליש בפרקמטיא (סחורה) ושליש תחת ידו (מזומן)'. לקחתי את העיקרון הזה ותרגמתי לשוק ההון, חילקתי את הסיכון.

"הלקח האחרון זה לא לפחד. התחלתי להשקיע בתחילת 'חרבות ברזל', אחרי שהיו ירידות מטורפות ואנשים פחדו להשקיע, אבל אז השוק עלה ברמה שהצטערתי שלא השקעתי יותר. אין מה לפחד יותר מדי, במיוחד אם שמים את הכסף במדדים".

בחיים לא אשקיע ב...

"חברה שלא עושה טוב, משהו חיובי, או שמזיקה לאנשים ולעסקים אחרים. למשל, לא אשקיע בחברה שגרמה נזק לעסקים אחרים ועשתה את רוב הרווח שלה על גבם, כי הם היו צריכים אותה והיא ניצלה את המצב - גם אם המניה שלה קפצה ברמה מטורפת. לא כל דבר כשר כדי לעשות כסף".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"תמיד יש מה ללמוד, אבל שיטת ההשקעה שלי לא דורשת לימוד מיוחד, כי אני שם כסף רק במדדים. מסחר יומי לא מדבר אליי, אז אין לי מה ללמוד את זה ואני גם חושב שכל ההבטחות שרואים ברשתות 'בואו אלי ואלמד אתכם איך לעשות כסף מהיר' זה שטויות. אין בן אדם שרוצה כסף מהיר יותר ממני, אבל אני כבר בדקתי את כל השיטות ובאמת שזה 'חארטה'. אם בכל זאת מישהו רוצה להיכנס למסחר יומי יש המון תכנים בחינם ביוטיוב וברשת, לא צריך קורסים וכל מיני דברים כאלה, כי זה לא בהכרח נותן יתרון".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"עשיתי מעל 60% בשלוש השנים שאני משקיע, מאז פתיחת חשבון ההשקעות בסוף אוקטובר 2023. ב-12 החודשים האחרונים, התיק עלה בכמעט 20%, מתחילת השנה 9.5% ומתחילת חודש יולי עלה ב-2%. השנה לא נגמרה, זה יכול לעלות, וכמובן גם יכול לרדת.

"בגלל שאני עצמאי ואין לי הכנסה קבועה, אני לא מפקיד הפקדות קבועות בתיק בשוק ההון. אחרי הוצאות ומחיה, אני מפקיד מה שיש. לא אתן לכסף לשכב אצלי בחשבון. לא סימנתי לי מטרה להגיע לסכום מסוים או למיליון הראשון, אני פשוט רוצה שהכסף שלי יעשה כסף במקביל לזה שאני עובד. אני לא בונה על הכסף הזה לשנים הקרובות או לשוטף".

המלצת מעקב

"ההמלצה שלי היא לבדוק ברשימת המדדים מה עשוי להניב את התשואות הכי טובות, וללכת איתו תקופה ארוכה. לא קשה לגלות מהו המדד שמוביל בעולם. כשהתחלתי להשקיע, שמתי כסף ב-S&P 500, בנאסד"ק ובמדדי ת"א 125 ות"א 35. באותו זמן לא ידעתי כל כך מה ההבדל ביניהם ולמדתי תוך כדי. ההמלצה המרכזית שלי היא פשוט להתחיל להשקיע. לא חייבים לדעת הכול על השוק, פשוט לעשות".