השקל בשפל של מעל שלושה חודשים מול הדולר - אלו הסיבות

בעוד ההסלמה המחודשת בין ארה"ב ואיראן הולכת ומחריפה, שער הדולר-שקל הרציף ממשיך להתרחק מקידומת 2 ונסחר כבר ברמה של 3.06 שקלים - שפל שנראה לאחרונה רק בתחילת אפריל האחרון.

השקל נמצא במגמה של היחלשות כבר תקופה, בין היתר, לנוכח ציפיות האינפלציה והריבית הנמוכות; התערבות בנק ישראל, שרכש דולרים בחודשים האחרונים; התחזקות הדולר בעולם; והירידות החדות שנרשמו בוול סטריט, שאילצו את המוסדיים לגדר את חשיפתם למט"ח. על כל אלו, ניתן להוסיף את מזכר ההבנות עם איראן, שנתפס בשווקים כשלילי בעבור ישראל. שאלנו כמה אנליסטים מה עומד מאחורי הפיחות שנצפה בשקל בימים האחרונים.

"אני חושב שפרמיית הסיכון המקומי עלתה קצת", אמר יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות. "היו הרבה ציפיות של משקיעים בחו"ל להמשך תוואי הורדות הריבית של בנק ישראל. להערכתי, הן עודדו חלק מהם להחזיק אג"ח מקומיות, ואני מאמין שבעקבות האירועים האחרונים, חלקם צמצמו פעילות - או שיצאו מאג"ח מקומיות, או שהשקיעו פחות".

גם יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, העריך כי פיחות השקל נובע בראש ובראשונה מההסלמה הגוברת במזרח התיכון. "לדעתי, הסיבה העיקרית להיחלשות השקל הינה עלייה בסיכונים הגאופוליטיים - כלומר, חשש שישראל תיגרר לעימות מול איראן. בנוסף, מסתמנת חולשה בשוקי המניות בחו"ל. כנראה שהגופים המוסדיים כבר לא מצמצמים את חשיפה למט"ח, וככל שמתקרבות הבחירות בישראל, קיים חשש להתגברות בתסיסה החברתית".

גם פנינג הזכיר את השפעת פעילות הגופים המוסדיים. "בשבועות האחרונים, היה את הסל-אוף (selloff) הזה, מסחר תנודתי במניות בארה"ב, כאשר המתאם השלילי בין שוק המניות לדולר-שקל עלה והיה משמעותי יחסית - בערך 60% מול ה-S&P 500. אני חושב שזה השפיע הרבה על הפיחות שראינו בשבועות האחרונים. הרגישות הגבוהה הזאת לרמת הגידור של המוסדיים היא מה שכנראה הביא למתאם הזה של הדולר-שקל. אני חושב שהמוסדיים היו לא מגודרים כל כך ולא רצו לשנות את החשיפות הדולריות שלהם".

פנינג הוסיף כי "אני מאמין שעודף החשבון השוטף נשמר בתקופה הזאת, אבל גם בנתונים של יוני ראינו יבוא גדול יותר של מוצרים שאולי ממתן אותו. וכמובן, יש גם את ההתחזקות של הדולר. רואים את העלייה במחירי הנפט ואת מדד הדולר שעולה בתגובה. בערך חמישית מהמהלך של השקל נובע מהתנועה של הדולר".