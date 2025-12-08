ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת פיוניר מפטרת כ-4% מהעובדים בישראל

מספר העובדים בישראל עומד על כאלף איש, והפיטורים יכללו עשרות עובדים • המהלך מתרחש במקביל לשינוי ארגוני רחב שמעביר את החברה לעבר מבנה עבודה "רזה" בסגנון סטארט-אפ

מיטל וייזברג 15:47
פיוניר / צילום: Shutterstock, Primakov
פיוניר / צילום: Shutterstock, Primakov

חברת פיוניר (Payoneer) מפטרת כמה עשרות מעובדיה בישראל, המהווים כ-4%-5% מכוח האדם המקומי, שעומד על כ-1,000 איש. ברחבי העולם יש לפיוניר כ-2,000 עובדים. המהלך מתרחש במקביל לשינוי ארגוני רחב שמוביל את החברה לעבר מבנה עבודה "רזה" בסגנון סטארט-אפ, המבוסס על צוותים קטנים, בעלי אחריות ברורה ופחות שכבות ניהול, כך לפי גורמים.

מובילאיי מפטרת כ-200 עובדים, הרוב מישראל

עובדים דיווחו על כך, שישנה תקשורת חלקית סביב המהלך ועל בלבול שנוצר לאחר מפגש פנימי, שצוטט ברשתות ככזה שלא סיפק תשובות לשאלות על היקף הפיטורים והשלכותיהם. כחלק מהרקע האסטרטגי, ב-2024 נחשף בגלובס כי פיוניר חתמה על הסכם לשכירת כ־12 אלף מטרים רבועים בקומות 17 עד 22 במגדל אלייד וביג בגלילות, כולל כ־400 מקומות חניה, לקראת מעבר שתוכנן לשנת 2026. המעבר הזה, שעתיד להחליף את פעילות החברה בפתח תקווה, צפוי להתבצע במרץ הקרוב ועל פי הערכות יתמוך במבנה הארגוני החדש ובפריסת העבודה המעודכנת.

מעבר לצוותי פיתוח ממוקדים ויעילים

החברה מסרה בתגובה כי, "כחלק מהטרנספורמציה הרב־שנתית שלנו להפוך לחברה מכוונת־מוצר, פיוניר מבצעת שינויים מבניים בצוותי המוצר והטכנולוגיה. השינויים נובעים מהמעבר שלנו לצוותי פיתוח ממוקדים ויעילים: פחות ממשקים, בעלות ברורה יותר, וצוותים שיאפשרו לנו להתקדם מהר יותר ולבנות מוצרים איכותיים יותר. השינויים ישפיעו על אחוז קטן מהצוות שלנו בישראל, כמה עשרות מתוך יותר מ-1,000 עובדי פיוניר בישראל. למרות שהצעדים הללו נחוצים לצמיחה עתידית כארגון מתקדם ואפקטיבי, ישראל נשארת אחד המרכזים החשובים שלנו לטאלנט, הנהגה וחדשנות, ואנו ממשיכים לגייס כאן".

חברת פיוניר הוקמה בשנת 2005 והיא מספקת שירותי העברת כספים ותשלומים לעסקים ברחבי העולם. החברה פועלת ביותר ממאתיים מדינות ומשרתת לקוחות גלובליים כמו אמזון, Airbnb וגוגל. פיוניר הפכה לציבורית ביוני 2021 לאחר מיזוג עם חברת ספאק, ומאז נסחרת בנאסד"ק בשווי של כ-2 מיליארד דולר.