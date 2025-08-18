סופית: גולף רוכשת את פעילות סבון בישראל תמורת 6.5 מיליון שקל

קבוצת גולף חתמה על הסכם זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון בישראל בסכום כולל של כ-6.5 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תקבל גולף את הזיכיון הבלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון, פעילות סיטונאית (B2B) וכן הסכם לרכישת נכסים המשמשים את הרשת בישראל. העסקה כפופה למספר תנאים, ביניהם אישור רשות התחרות.

כחלק מההסכם התחייבה גולף להציע לכלל עובדי החנויות של סבון להיקלט כעובדי החברה, תוך שמירה על שכר הבסיס שהיה נהוג ערב הרכישה.

בסוף יוני דיווחה גולף, בהמשך להודעת סבון על משא-ומתן עם רוכש פוטנציאלי, כי היא נמצאת במגעים מתקדמים עם סבון, המפעילה את רשת החנויות ואתר האינטרנט SABON, לרכישת פעילות ההפצה, הפעלת החנויות ואתר האינטרנט של סבון.

מגעים למכירת המפעל

המפעל בקריית גת, הכולל 104 עובדים, לא נכלל בהסכם, ולפי הדיווח המוקדם של סבון, הוא צפוי להיסגר בעוד שנה, ביולי 2026. עם זאת, החברה נמצאת כרגע במשא-ומתן למכירתו. מסבון נמסר כי "בימים אלה מתקיימים מגעים מתקדמים עם רוכש פוטנציאלי למפעל הייצור בקריית גת".

ההסכם נחתם לתקופה של חמש שנים, כאשר יש אפשרות להאריכו בחמש שנים נוספות. התחייבויות בגין מועדון הלקוחות ותביעות עבר יישארו באחריות המוכרת.

"החברה חתמה על הסכם זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון, לרבות הנכסים המשמשים את הרשת בישראל", מסר אייל גרינברג, מנכ"ל קבוצת גולף ומנהל העסקים הראשי שלה. "אנו מאמינים כי הרחבת פורטפוליו המותגים של הקבוצה, לצד השילוב בין מוצרי האיכות של סבון למומחיות הקמעונאית של קבוצת גולף, יתרמו לפיתוח והרחבה של פעילות הקבוצה".

באוקטובר 2022 תכננה גולף לפתוח רשת חנויות ספא, טיפוח הגוף ואווירה בשם LAVAN, בהשקעה של כ-2 מיליון שקל, אולם לפני כשנה ביטלה את המהלך. כעת היא מתרחבת הן בפעילות והן בכמות הסניפים ובפורטפוליו המותגים והמוצרים. הפעילות הקמעונאית של המותג הוותיק כוללת 22 חנויות בפריסה ארצית, בהן מועסקים 92 עובדים, והמוצרים צפויים להימכר גם בחנויות גולף.

אתגרים תפעוליים

בסבון הסבירו ביוני כי השינויים בפעילות בישראל נובעים מכך שסבון מפעילה כיום שני מוקדי ייצור - בישראל ובצרפת - כאשר כל אחד מהם מתמחה בתהליכי ייצור שונים. מצב זה יצר כפילויות מורכבות ואתגרים תפעוליים. לנוכח זאת הוחלט לרכז את כלל פעילות הייצור בצרפת, מה שהוביל לשינויים גם ביתר תחומי הפעילות של החברה בישראל, אולם בסבון הדגישו גם אז כי הפעילות לא תיפסק אלא צפויה להימכר, כפי שנחתם היום (ב').

חברת סבון הוקמה ב-1997 על-ידי שני חברי ילדות, אבי פיאטוק וסיגל קוטלר-לוי, והחלה את דרכה כחנות קטנה ברחוב שינקין בתל אביב. ב-2016 רכשה איב רושה 51% מהחברה לפי שווי של כחצי מיליארד שקל, ובהמשך הפכה לבעלת המותג. לסבון יש 180 חנויות בעולם, והיא פעילה ב-14 מדינות.

גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, פיתוח, שיווק ומכירה בישראל של מוצרי אופנת הלבשה ומוצרי אופנת בית, על-ידי חנויות המופעלות על-ידיה, מכירה באתרי און-ליין וכן באמצעות מכירה סיטונאית. נכון לסוף יוני מפעילה הקבוצה 321 חנויות בפריסה ארצית, חלקן במתכונת של "חנות בתוך חנות", מהן 182 חנויות בתחום אופנת ההלבשה ו-139 חנויות בתחום אופנת הבית.