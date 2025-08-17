למה הקניונים ומרכזי המסחר הגדולים נותרו מחוץ לשביתה

יום המחאות והשביתות של משפחות החטופים ומשפחות שכולות ממועצת אוקטובר בדרישה לסיים את המלחמה החל הבוקר (א'), והוא כולל שורת מחאות, הפגנות, אירועים ויוזמות במאות מוקדי פעילות רחבי הארץ. פעולות המחאה יכללו הפגנות בצמתים מצפון עד דרום, שיירות רכבים, מיצגים ועצרות, ובערב תתקיים העצרת המרכזית בכיכר החטופים בתל אביב.

למרות הנסיונות של המשפחות לגייס את ההסתדרות וראשי המשק לשביתה כוללת במשק, בשבוע שעבר הודיע יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד כי לא יצטרף להשבתה, כשהסיבה היא החשש כי כניסת ההסתדרות בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים. "אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין - תפסיק את המלחמה ותחזיר את החטופים, הייתי הולך על זה בכל הכוח", אמר אז בר-דוד. "לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת". לצד זאת קרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות "לפי צו ליבם, מבלי לפגוע בזכויותיהם כעובדים".

לא מעט חברות וארגונים הצטרפו להשבתה. חלקן השביתו את העבודה, וחלקן הודיעו שיאפשרו לעובדיהם להשתתף במחאות מבלי שינוכה שכרם, ביניהן חברות הייטק בולטות כמו מאנדיי, וויקס, פייבר, פיירבלוקס, איטורו, סייארה, האניבוק ונטורל אינטליג'נס, וכן קרנות הון סיכון דוגמת קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב ו־NFX. גם חברות כמו תנובה, כלמוביל, מיקרוסופט, מטא, ועד עובדי רשות שדות התעופה, עיריות ואוניברסיטאות מאפשרות לעובדיהן להצטרף למחאה.

מרכזי הקניות נשארים פתוחים

השביתה לא תכלול את המסחר בישראל, כשהקניונים ורוב החנויות יהיו פתוחים. פורום העסקים, שבלא מעט מקרים בעבר היה חתום על השבתת המשק בעקבות מחאות, לא מצטרף הפעם, למרות קריאות מפורשות מצד מועצת אוקטובר, הפורום לא פרסם הודעה רשמית בנוגע לסיבות מדוע אין בכיריו מצטרפים להשבתה, אבל אחת הסיבות המרכזיות היא העובדה שההסתדרות לא הודיעה על שביתה.

סיבה נוספת שדוברה בפורום היא חוסר התוחלת שבהשבתת המשק ליום אחד, וההבנה כי השבתה לא תגרום לשינוי מהותי בהחלטות ממשלתיות. ניתן לשער שגם העובדה שכעת שיא החופש הגדול ואחרי הקייטנות, ההורים מחפשים מקומות ממוזגים להגיע אליהם עם הילדים, לנצל מבצעים ולרכוש דברים לפני החזרה ללימודים השפיעה על ההחלטה, כמו גם הלחץ שיופעל על הקניונים לפצות את בעלי החנויות והעסקים על יום בו הם עובדים סגורים, כפי שראינו לא פעם בעבר, שתורגם בהקלות בדמי השכירות והניהול, וגם זה לא תמיד.

עם זאת, קיימים עסקים שהשביתו את הפעילות לאות הזדהות עם משפחות החטופים, ביניהם רשת הנעליים שופרא, שהחליטה לסגור את חנויותיה היום וכמו כן להשבית את אתר האינטרנט שלה.

השביתה האחרונה - הופסקה על ידי בית הדין לעבודה

הפורום מורכב מ-200 מהעסקים הגדולים ביותר בישראל, ביניהם חלק מהשמות הגדולים ביותר במגזר הפרטי: הראל ויזל בעלי ומנכ"ל קבוצת פוקס; ליאורה עופר יו"ר ובעלי מליסרון; חי גאליס ואיתן בן זאב, מנכ"ל ויו"ר ביג מרכזי קניות; שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר בריל; דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי; דוד פתאל, בעלים ומייסד רשת מלונות פתאל; חיים גבריאלי, יו"ר תנובה ובכירים רבים נוספים.

הפורום השבית את המשק מספר פעמים בשנים האחרונות, האחרונה שבהן היא השביתה שהתקיימה לפני שנה, בספטמבר 2024, לצד ההסתדרות ומטה ההייטק. הרקע לשביתה דאז היה רציחתם בשבי של החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, הרש גולדברג-פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ורס"ר אורי דנינו, ומטרתה היתה לקדם עסקה לשחרור החטופים, והיא כללה את עצירת הטיסות בנתב"ג, השבתת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, לצד הבנקים ועסקים רבים במגזר הפרטי ומטה ההייטק, אולם הופסקה בצהרי היום לאחר שבית הדין לעבודה קבע כי מדובר בשביתה פוליטית ונתן צו מניעה נגדה, למרות טענת ההסתדרות שיש לשביתה היבטים כלכליים. להחלטה ההיא גם מן הסתם יש אפקט מצנן על ההחלטה שלא להשבית את הפעילות היום.

קדמו לכך שביתה יחד עם ההסתדרות אחרי "ליל גלנט" בתגובה חריפה לפיטורי שר הביטחון יואב גלנט דאז במרץ 2023. שביתות קטנות יותר הוכרזו בשלבים שונים של ביטול עילת הסבירות. גם לאחרונה הצהיר הפורום כי פיטורי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה והדחת יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין ע"י הממשלה הם חציית קו אדום - שעם תוצאותיו לא ישתפו פעולה, אולם בהודעה, שנוסחה בקפידה, לא הוזכרה המילה "שביתה".

הפעם האחרונה שהפורום הזהיר מפורשות מפני השבתת המשק, בשיתוף יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ומטה ההייטק, היתה במרץ האחרון, עם איום פיטורי ראש השב"כ רונן בר. אז קרא פורום העסקים לממשלה לכבד כל פסיקה שבג"ץ יפסוק לגבי העתירות נגד פיטורי בר והודיעו כי ישביתו את המשק במקרה ולא. אז, הודיעו כי "במידה וממשלת ישראל לא תכבד צו בית משפט ותוביל את ישראל למשבר חוקתי, אנו נקרא לכל הציבור בישראל להפסיק לכבד את החלטות הממשלה על כל המשתמע מכך ונעצור את המשק הישראלי".