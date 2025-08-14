משפחות החטופים יוזמות שביתה ביום ראשון הקרוב (17.8) ויותר ויותר חברות וגופים ממשיכים להודיע על תמיכה במהלך. חלק גדול מהם יאפשרו לעובדים להצטרף לשביתות והמחאות ללא ניכוי יום חופש. עם זאת, המשק לא יושבת לחלוטין, כשהקניונים והחנויות צפויות לעבוד כרגיל.

נזכיר כי בתחילת השבוע נפגש יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד עם נציגי משפחות החטופים לצד בכירי המשק, בהם הראל ויזל, אבי באום, איתן בר־זאב, גיל אגמון, דב קוטלר, יאיר המבורגר ועמרי פדן. בסוף הפגישה הודיע בר-דוד כי ההסתדרות לא תצטרף לשביתה, בצל החשש שכניסת הארגון בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים. "אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין… הייתי הולך על זה בכל הכוח", אמר בר־דוד בתום הפגישה. "לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת".

למרות זאת, בר-דוד קרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות "לפי צו מצפונם, מבלי לפגוע בזכויותיהם". בנוסף, התחייבו בר־דוד ובכירי המגזר העסקי לתמוך ככל שניתן ולסייע בהפניית משאבים להמשך פעילות מטה המשפחות.

מי הצטרף לשביתה?

תנובה הודיעה היום (ה') כי היא מצטרפת ליום ההשבתה של משפחות החטופים, וכי עובדי המטה יוכלו לבחור אם לעבוד או לקחת חלק ביום השביתה הארצי, ללא ניכוי יום חופש. הפעילות באתרים החיוניים של החברה תימשך כרגיל במטרה לשמור על הרציפות העסקית. מתנובה נמסר: "אנו מייחלים לשובם של כל החטופים הביתה במהרה".

מטה ההייטק - המרכז חברות הייטק, סטארט־אפ וקרנות הון סיכון - הודיע כבר בתחילת השבוע כי הוא מצטרף לקריאת המשפחות לשביתה שיזמו משפחות החטופים. בין החברות שהודיעו כי ישבתו ניתן למנות את מאנדיי, וויקס, פייבר, פיירבלוקס, איטורו, סייארה, האניבוק ונטורל אינטליג'נס, וכן קרנות הון סיכון דוגמת קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב ו־ NFX . קרן הון הסיכון F2 תאפשר לעובדיה לשבות ללא ניכוי יום חופש, ומיקרוסופט תאפשר לעובדיה להזדהות עם משפחות החטופים בראשון ללא ניכוי יום חופש.

רוב החברות שהכריזו על הצטרפות לשביתה קשורות במידה זו או אחרת למובילי מחאת ההייטק: ניר זוהר, נשיא וויקס; מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר; ויונתן הילדסהיים, מנכ"ל נטורל אינטליג'נס. גם הקרנות השובתות - פיטנגו, NFX וקומרה - קשורות לשותפים המנהלים שלהם שלוקחים חלק פעיל במחאה - חמי פרס, גיגי לוי וארז שחר בהתאמה. חברות שלא ייקחו חלק בשביתה הן פאלו אלטו וצ'ק פוינט. אולם האחרונה לא תשתתף כי בימי א' בחודש אוגוסט היא נמצאת בחופשה מרוכזת, לכן השביתה לא רלוונטית עבורה.

גם לשכת עורכי הדין הודיעה כי תצטרף למחאה. "ביום ראשון, נצטרף למחאה ונאפשר לעובדי הלשכה להשתתף במחאות, מבלי שינוכה שכרם", אמר עמית בכר ראש לשכת עורכי הדין. "כמו כן, אנו קוראים למשרדי עורכי הדין הגדולים לפעול באותה הדרך ולאפשר לעובדיהם להשתתף במחאות ללא הפחתת יום חופש ביום הזה". גם משרד עוה"ד אגמון עם טולצ'ינסקי הודיע כי יאפשר לעובדיו לשבות ללא ניכוי יום חופש.

מה יעשה פורום העסקים?

מי שלא הודיע על תוכניותיו הוא פורום העסקים, שבכיריו לקחו כאמור חלק בפגישה שהתקיימה עם המשפחות ויו"ר ההסתדרות. הפורום חתום על לא מעט מהלכים דומים שנרשמו בשנים האחרונות, בהם המחאה נגד המהפכה המשפטית ב־2023, והוא מהקולות הבולטים בסיוע לנפגעי המלחמה עוד מהימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, ובכיריו היו ממובילי השביתה שהתקיימה בספטמבר 2024, בעקבות רציחתם בשבי של החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, הרש גולדברג־פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, לצד ההסתדרות ומטה ההייטק, שהופסקה לאחר מספר שעות ע"י בית הדין לעבודה שקבע כי מדובר בשביתה פוליטית.

כאמור, אין התארגנות מוצהרת בשם הפורום, כשהקניונים והחברות הקמעונאיות הגדולות לא צפויות להודיע על הצטרפות לשביתה. יתכן שחלק מהן יאפשרו לעובדיהן להצטרף למחאות, אולם נכון לשעה זו לא יצאה הודעה מסודרת מרובן. הסופרמרקטים והעסקים החיוניים בכל מקרה לא ישבתו.

פורום העסקים כולל כ-200 מהעסקים הגדולים ביותר בישראל, ביניהם חלק מהשמות הגדולים ביותר במגזר הפרטי: הראל ויזל, בעלי ומנכ"ל קבוצת פוקס; ליאורה עופר, יו"ר ובעלי מליסרון; חי גאליס ואיתן בן זאב, מנכ"ל ויו"ר ביג מרכזי קניות; שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר בריל; דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי; דוד פתאל, בעלים ומייסד רשת מלונות פתאל; חיים גבריאלי, יו"ר תנובה; ובכירים רבים נוספים.