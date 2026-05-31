ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום המהלך החדש של אושר עד: כמה יעלה לכם רכב בסניפי הרשת?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אושר עד

המהלך החדש של אושר עד: כמה יעלה לכם רכב בסניפי הרשת?

החל מהיום (א') רשת אושר עד תמכור רכבים מדגם קיה ספורטז' ב-13 סניפים • בשלב זה מדובר במלאי מוגבל של מאות רכבים • המחיר: כ-140 אלף שקל, כ-20 אלף שקל מתחת למחיר השוק

נבו שפיר 10:33
רכב למכירה באושר עד / צילום: אושר עד
רכב למכירה באושר עד / צילום: אושר עד

רשת אושר עד תתחיל למכור היום (א') רכבים מדגם קיה ספורטז' ב-13 מסניפי הרשת (שמונה יותר מ-35 סניפים ברחבי הארץ), במסגרת שיתוף פעולה עם רשת אוטו סנטר. מדובר במהלך חריג שמתרחש לראשונה, בו רשת סופרים מציעה ללקוחותיה לקנות מכונית לצד סל הקניות.

מלחמה קרה כקרח: דיאט קולה וקולה זירו עברו להילחם על אותה המשבצת
מועדוני הטיסות לוהטים: ישראייר מצטרפת לרמי לוי וישראכרט

בשלב זה מדובר במלאי מוגבל של מאות רכבים בדגמי בנזין 2026. הלקוחות שירצו לרכוש את המכונית, יד ראשונה ו-0 קילומטר, ייפרדו מ-139,900 שקלים. על פי המחירון של אתר יד 2, מחירי המחירון של דגמי קיה ספורטז' ממודל 2026 נעים בין 149 אלף שקלים ליותר מ200 אלף (תלוי בתת דגם, נפח מנוע ואיבזור).

מדובר למעשה בהנחה של קרוב ל-20 אלף שקלים מתחת למחיר השוק. הלקוחות הרוכשים ימלאו טופס רכישה בסניף, וישלמו מקדמה של 1,800 שקלים. משם העסקה תועבר לטיפול אוטו סנטר, שסוגרת את העסקה עם הלקוח. הרכב יסופק בתוך 48 שעות.

רשת אושר עד היא אחת מרשתות הסופרים המובילות בתחומי הנון פוד, שבמהלך השנים האחרונות הצליחה להפתיע את הישראלים עם מוצרים שונים מתחומי האלקטרוניקה, האופנה והלייף סטייל במחירים שלעיתים מגיעים לעשרות אחוזים מתחת למחיר השוק. כמותה, גם רשתות הדיסקאונט האחרות מציעות ללקוחותיהן מכירות של מוצרים שונים - ממזגנים ועד אייפונים, במחירי הפסד וממלאי מוגבל.