המהלך החדש של אושר עד: כמה יעלה לכם רכב בסניפי הרשת?

רשת אושר עד תתחיל למכור היום (א') רכבים מדגם קיה ספורטז' ב-13 מסניפי הרשת (שמונה יותר מ-35 סניפים ברחבי הארץ), במסגרת שיתוף פעולה עם רשת אוטו סנטר. מדובר במהלך חריג שמתרחש לראשונה, בו רשת סופרים מציעה ללקוחותיה לקנות מכונית לצד סל הקניות.

בשלב זה מדובר במלאי מוגבל של מאות רכבים בדגמי בנזין 2026. הלקוחות שירצו לרכוש את המכונית, יד ראשונה ו-0 קילומטר, ייפרדו מ-139,900 שקלים. על פי המחירון של אתר יד 2, מחירי המחירון של דגמי קיה ספורטז' ממודל 2026 נעים בין 149 אלף שקלים ליותר מ200 אלף (תלוי בתת דגם, נפח מנוע ואיבזור).

מדובר למעשה בהנחה של קרוב ל-20 אלף שקלים מתחת למחיר השוק. הלקוחות הרוכשים ימלאו טופס רכישה בסניף, וישלמו מקדמה של 1,800 שקלים. משם העסקה תועבר לטיפול אוטו סנטר, שסוגרת את העסקה עם הלקוח. הרכב יסופק בתוך 48 שעות.

רשת אושר עד היא אחת מרשתות הסופרים המובילות בתחומי הנון פוד, שבמהלך השנים האחרונות הצליחה להפתיע את הישראלים עם מוצרים שונים מתחומי האלקטרוניקה, האופנה והלייף סטייל במחירים שלעיתים מגיעים לעשרות אחוזים מתחת למחיר השוק. כמותה, גם רשתות הדיסקאונט האחרות מציעות ללקוחותיהן מכירות של מוצרים שונים - ממזגנים ועד אייפונים, במחירי הפסד וממלאי מוגבל.