המאבק מסלים: באל על מאשימים את כאל ב"הונאה צרכנית"

המאבק בין מועדוני התעופה מתלהט. בימים האחרונים השיקו בחברת כאל את המותג החדש שלהם בתחום, FlyAll, לאחר שאיבדו את פליי קארד של הנוסע המתמיד של אל על לידי ישראכרט בתום יותר מעשור של שיתוף-פעולה. אלא שכפי שהדברים נראים, הסאגה בין הצדדים רק בראשיתה.

לגלובס נודע כי על רקע הקמפיין החדש של כאל, באל על מאשימים את השותפה לשעבר ב"הונאה צרכנית". במכתב התראה שנשלח למנכ"לית כאל, יפית גריאני, טוענים באל על כי חברת כרטיסי האשראי מפרה את הוראות ההסכם בין הצדדים וכן את הוראות החוק. בין השאר מוזכרות טענות ל"אמירות שקריות, מטעות ופוגעניות".

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במועדון מבית אל על טוענים כי בניגוד להסכמות לפיהן "התחייבו הצדדים בכתב התיקון להמשיך לפעול לקיום ההסכם ולהמשיך לתפעל את כרטיסי פליי קארד הקיימים", בכאל פתחו בקמפיין למועדון החדש, מה שמהווה הפרת הסכם.

עוד הם טוענים כי מדובר ב"הטעיית הציבור, השוואה פסולה בין כרטיסי המועדון השונים, פרסום שקרי וניצול המוניטין הרב שנצבר ללא דין".

הטענה : FlyAll דומה מדי לפליי קארד

אחת הטענות נוגעת לדמיון לכאורה בין שמות המועדונים: "הדמיון בלתי ניתן להתעלמות ויוצר בעיני הצרכן הסביר זיקה ישירה בין המותגים, במיוחד כאשר מדובר בשני גופים שמוזהים כ'שותפים' ביחס למוצר", טוענים באל על.

מעבר לשם החדש שבחרו בכאל, באל על טוענים כי גם הצעת הערך בקמפיין החדש של FlyAll פוגעת בהם: "המהלך השיווקי של כאל - המציע ללקוחות 'לשדרג' את כרטיס הפלייקארד שברשותם בלחיצת כפתור וללא צורך בהחלפתו - הוביל את הצרכן למסקנה מוטעית, והסביר כי מדובר בעדכון רשמי או גרסה חדשה של מועדון פליי קארד מטעם אל על, וכי מדובר כביכול בפנייה שיווקית מטעם המועדון".

בסיכומו של דבר, באל על דורשים כי כאל תחדל בשימוש בשם המותג החדש שבחרה, ובפרט במילה "FLY". נוסף על כך, הם דורשים את הפסקת הקמפיין, וכל זאת בתוך 48 שעות - אחרת הם מאיימים בפנייה מחודשת לאפיקים משפטיים.

מכאל נמסר בתגובה: "FlyAll מציע לצרכנים הישראלים הצעת ערך חדשה, פשוטה ושקופה - מודל שבו כל נקודה שווה שקל ומגוון רחב של אפשרויות מימוש, ללא מנגנונים מורכבים וללא מגבלות מיותרות. מכתב ההתראה של אל על הוא המשך ישיר לניסיון לייצר חשש והרתעה במקום להתמודד עם התחרות באמצעות הצעת ערך טובה יותר לצרכנים.

הצרכנים הישראלים הם צרכנים חכמים. הם יודעים להשוות, לבדוק ולקבל החלטות בעצמם, ובסופו של דבר יבחרו בהצעת הערך הטובה ביותר עבורם".

מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד, משה מורגנשטרן, טוען מצדו כי "נראה שהנהלת כאל, שנמצאת בלחץ בעקבות הכשל העסקי שהוביל לאובדן מועדון פליי קארד, בחרה להגיב בדרך פסולה: הטעיית לקוחות, רכיבה על מותג שאינו שלה והצגת מצגים כוזבים. הצעתה של כאל אינה 'שדרוג' - אלא ניסיון לגרום ללקוחות לוותר על הכרטיס שלהם ולעבור למוצר נחות של כאל, שאינו מקנה את ההטבות שייצברו באל על. זו אינה תחרות - זו הונאה צרכנית".

הרקע למאבק הנוכחי

הסאגה החלה לפני קצת יותר מחודשיים, עם מהלך מפתיע שבו הודיעה ישראכרט, תחת הבעלות החדשה של קבוצת דלק והמנכ"ל החדש איתמר פורמן, על כך שמועדון הנוסע המתמיד עובר לידיה.

פליי קארד הוא מועדון הלקוחות הגדול בישראל, המונה כ־3.6 מיליון חברים, מהם מעל חצי מיליון המחזיקים בכרטיס אשראי מטעמו. ההודעה הייתה דרמה של ממש בשוק כרטיסי האשראי והובילה לאחד המאבקים הייצריים ביותר שידע בשנים האחרונים.

לצד ההיבטים הפיננסים וחילופי האשמות בין החברות, עלו גם שאלות צרכניות רבות - כמו למשל איך יתבצע המעבר ומה יקרה לצבירת הנקודות. כפי שנחשף לראשונה בגלובס, הראשונה שאיימה בפנייה לאפיקים משפטיים היא כאל, שטענה תחילה ל"מחטף" והזהירה מפני נקיטת צעדים משפטיים.

בהמשך, הצדדים פנו להליך גישור אצל השופטת בדימוס הילה גרסטל, שקיבל תוקף של פסק בוררות על־ידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס איתן אורנשטיין. בין היתר התווכחו הצדדים על השאלה אם ישראכרט ראשית להנפיק כרטיסי פליי קארד כבר כעת, או שעליה להמתין עד לסוף השנה - אז יפוג ההסכם המקורי בין הנוסע המתמיד לכאל. במסגרת הפשרה שהושגה, נקבע כי ישראכרט תשלם לכאל סכום של כ־75 מיליון שקל ותוכל להנפיק כרטיסים חדשים כבר כעת.

אלא שכאמור, הקמפיין החדש של כאל טרף את הקלפים ועשוי להחזיר את הצדדים למאבק משפטי מהר מהצפוי.