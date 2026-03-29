כאל מנסה לבלום את עסקת ישראכרט-הנוסע המתמיד? במכתב ששיגרה החברה למנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד משה מורגנשטרן, תחת הכותרת "התראה דחופה לפני נקיטת הליכים משפטיים - הפרה יסודית של הסכם העקרונות, חובת הבלעדיות ואיסור פנייה ללקוחות", מעלה כאל טענות בנוגע לאופן קידום העסקה ודורשת כי ישראכרט לא תחל בהנפקת כרטיסים חדשים בשיתוף המועדון בשלב זה.

● בעקבות החלטת הרשויות בירדן: ארקיע נאלצת להסיט טיסות מעקבה

● העובדים בחברת הביטוח הזו ייהנו מבונוס של 37 אלף שקל בממוצע

"ביום 26.3.26, התקבל במשרדי כאל מכתב הנוסע המתמיד בדבר מימוש זכות היציאה המוקדמת מהסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים ביום 11.12.2018 ("הסכם העקרונות"). בהתאם להודעת הנוסע המתמיד, תקופת ההתקשרות עתידה להסתיים ביום 31.12.2026", נכתב בסעיף הראשון.

בהמשך, מוסיפה כאל כי "למרבה התדהמה, במקביל למתן הודעת הנוסע המתמיד, פורסמו דיווחים מיידיים, ראיונות בכלי התקשורת ופרסומים ברשתות חברתיות, מהם עולה כי בכוונת הנוסע המתמיד וישראכרט לפעול להעברת הלקוחות והנפקת כרטיסים חדשים בשבועות הקרובים".

החברה מדגישה כי לפי ההסכם הקיים, גם במקרה של התקשרות עם חברה אחרת כמו זו המתגבשת עם ישראכרט, קיימות מגבלות ברורות: לא ניתן לעשות שימוש במידע על בעלי הכרטיסים או לפנות אליהם בהצעות חלופיות, אלא רק שלושה חודשים לפני סיום ההתקשרות.

בכאל אף מאיימים לנקוט הליכים משפטיים: "כל ניסיון של הנוסע המתמיד וישראכרט, במישרין או בעקיפין, לפנות ללקוחות המועדון (לרבות עובדי אל על) ב'שבועות הקרובים', או לעשות שימוש בדאטה השייך למיזם המשותף לצורך 'הכשרת הקרקע' למעבר, ובוודאי שהנפקת כרטיסים (למעט מה שהותר במפורש בהסכם העקרונות), יהווה, בין היתר, הפרה יסודית ובוטה של הסכם העקרונות מצד הנוסע המתמיד, כמו גם גרם הפרת חוזה מצידה של ישראכרט, על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין הזכאות לאופציית הפאנטום. לאור האמור, הנכם נדרשים שלא להתחיל ו/או לחדול לאלתר מכל פעולת שיווק, פנייה ללקוחות, הנפקה או שימוש במידע אודות פרטי בעלי הכרטיסים".

אופציה קונקרטית שמעלים בכאל היא הגשת צו מניעה. "כאל לא תשלים עם ניסיון המחטף והפרת ההסכם. ככל שלא תתקבל התחייבותכם המיידית כי תפעלו בדווקנות לפי הוראות הסכם העקרונות ולוחות הזמנים הקבועים בו (קרי: שימוש במידע אודות פרטי בעלי הכרטיסים לרבות לצורך פנייה בהצעה חלופית והתקשרות בהסכמי הנפקה ללקוחות קיימים, החל מאוקטובר 2026 בלבד, ואי הנפקת כרטיסי ברונזה לפני תום תקופת ההתקשרות), תפעל כאל בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה, לרבות פנייה דחופה לערכאות לקבלת צו מניעה ותביעת מלוא נזקי העתק שייגרמו לה כתוצאה מהתנהלותכם", נכתב.

על המכתב חתומה ורד אורן, סמנכ"לית ויועצת משפטית ראשית בכאל.