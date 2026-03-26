העובדים בחברת הביטוח הזו ייהנו מבונוס של 37 אלף שקל בממוצע

הרווח של חברת הביטוח כלל בהובלת יורם נוה זינק בשנה האחרונה בכמעט 50% לסכום של 2.27 מיליארד שקל. לגלובס נודע כי בעקבות כך גם עובדי חברת כלל צפויים ליהנות מבונוס משמעותי מאוד מבחינתם.

על פי התנאים בהסכם הקיבוצי שנחתם עם העובדים ב-2025, עובדי החברה צפויים ליהנות מבונוס ואופציות בסכום של כ-100 מיליון שקל (כ-74 מיליון שקל בבונוסים ועוד 25.5 מיליון שקל באופציות) ועוד כ-40 מיליון שקל לפעילויות רווחה ונופש.

ניתן להעריך כי הבונוס לכל עובד בממוצע יעמוד על 36.6 אלף שקל לעובד, לכ-2,730 - כ-80% מעובדי כלל. בחלק מחברות הביטוח האחרות אגב לא נותנים בונוסים ואופציות כאלה.

הבונוסים יחולקו לעובדי כלל בעלי ותק של שנה ומעלה, שהמנהל הישיר שלהם יעריך את הביצועים שלהם בציון 8 ומעלה על עבודתם בחברה בשנה האחרונה, שהם עובדים "רגילים" ועד 11, שהם 5% מעובדי החברה, המצטיינים, אך לא לעובדים שקיבלו ציון נמוך של 6 או 7.

רוני רז, יו''ר ועד עובדי כלל / צילום: תמונה פרטית

מודל שמתגמל מצויינות

גורמים בחברת כלל אף טוענים שהיא חברת הביטוח היחידה שמעניקה תגמול אופציות לעובדים במסגרת הסכם קיבוצי ומסבירים כי "המהלך משקף תפיסה שלפיה הצלחת החברה היא תוצאה ישירה של תרומת העובדים, ומעגן זאת בהסכם קיבוצי המבטיח תגמול דיפרנציאלי בהתאם לביצועים".

עובדים שקיבלו ציון 8 יקבלו בונוס בדמות 1.25 משכורת נוספת. עובדים שקיבלו ציונים של 9-10 יקבלו בונוס של 1.45 עד 1.7 משכורות נוספות וה"טאלנטים", 5% המצטיינים יקבלו 2 משכורות נוספות.

בנוסף, העובדים הללו יקבלו כאמור אופציות בטווח של 0.4 אופציה ועד 0.76. כאשר עובד שכתוצאה מכך יקבל סכום של פחות מ-3000 שקל יקבל את הסכום במזומן.

"הסכם העבודה שנחתם אשתקד מבטא הכרה אמיתית בכך שההישגים של החברה מגיעים מהשטח, מהעובדים" אומר לגלובס יו"ר ועד העובדים, רוני רז. "הצלחנו לייצר מודל שמתגמל מצוינות ומאמץ, אבל גם מאפשר לכלל העובדים לקחת חלק בהצלחה. השילוב של בונוסים משמעותיים יחד עם אופציות הוא צעד חשוב שמחבר את העובדים להמשך הצמיחה של החברה".

בהנהלת כלל החליטו לפרגן גם הם לעובדים. ליאת שטראוס, משנה למנכ״ל, מנהלת חטיבת שירות, משאבי אנוש ותפעול בכלל ביטוח ופיננסים, אמרה בתגובה כי "תוצאות השיא שפרסמנו היום נשענות בראש ובראשונה על העובדות והעובדים שלנו, שהם החלק המרכזי בהצלחה. בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם מראש, אנו שמחים לראות את העובדות והעובדים שלנו נהנים מפירות ההצלחה כשותפים מלאים, באופן סדור, מבוסס ביצועים ולאורך זמן".