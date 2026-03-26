מהלך אקטיביסטי נרקם בחברת הטכנולוגיה הישראלית הוותיקה רדקום . בעלי מניות המחזיקים יחד ב-19.3% מהון המניות ברדקום שלחו מכתב לדירקטוריון ובו דרישה לכנס אסיפה שתדון בהדחת חמישה דירקטורים מכהנים ומינוי שלושה אחרים במקומם.

הנקודה המעניינת בסיפור, היא שבין המשקיעים שמביעים חוסר שביעות רצון ממצב החברה, נמצאים גם יורשיו של המייסד והיו"ר לשעבר של רדקום, זהר זיסאפל ז"ל, ילדיו ד"ר מיכאל זיסאפל וכליל זיסאפל, ובין הדירקטורים שהם מבקשים להחליף נמצאת מי שהייתה בת זוגו של אביהם, רחל (חלי) בן-נון.

ילדיו של זיסאפל, שהפכו לבעלי עניין ברדקום לאחר מותו של האב, חברו לשיתוף פעולה במהלך האקטיביסטי עם חברת ההשקעות ווליו בייס (Value Base) בראשות ויקטור שמריך ועידו נויברגר. הזיסאפלים מחזיקים יחד ב-14% מרדקום ו-ווליו בייס ב-5.3%.

לפי דיווח שהועבר ל-SEC, הם שלחו יחד מכתב לדירקטוריון אתמול (ד'), בו דרישה לכינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, במטרה להקטין את מספר הדירקטורים בחברה מתשעה לשבעה, ולסיים את כהונת הדירקטורים המכהנים כיום, כאמור בן-נון, וכן היו"ר רמי שוורץ, אורן מוסט, ירון רבקאי (לשעבר מנכ"ל רדקום) ואנדרה פויטש. לפי אתר החברה, ישנם עוד שני דירקטורים שבנוגע אליהם אין דרישה לסיום הכהונה - סמי תותח ודוד ריפשטיין (גם הוא מנכ"ל לשעבר בחברה). בן-נון הייתה בעבר יו"ר רדקום במשך כעשור, עד שפרשה מהתפקיד ונשארה דירקטורית ב-2024.

בעלי המניות מבקשים למנות שלושה דירקטורים חדשים: ליאת אהרונסון, מייסדת משותפת של Horizen Labs Ventures; תומר יעקב, שותף ב-Hanaco Ventures; וגיא לויט, מייסד ולשעבר מנכ"ל חברת TeleMessage.

"החברה מציגה ביצועי־חסר משמעותיים"

במכתבם לדירקטוריון, כותבים בעלי המניות כי "השקעתנו המשמעותית ברדקום משקפת את האמונה הנחרצת שלנו שלחברה יש עסקים תפעוליים איתנים, מעמד מבוסס בשוק ופוטנציאל משמעותי להגדיל את התשואה לבעלי המניות", אך הוסיפו כי "למרבה הצער, אנחנו מאמינים שהפוטנציאל הזה לא ממומש כראוי, בשל כישלון רוב הדירקטוריון להוביל ליוזמות למיקסום הערך ולנהל ביעילות את ההון".

בחודש שעבר, רדקום הודיעה שהדירקטוריון מינה את שוורץ ליו"ר, במקום תותח שנשאר חבר דירקטוריון. בעלי המניות סבורים שמדובר בהדחה של תותח ולדבריהם הדבר מעלה חששות. "החברה מציגה ביצועי־חסר משמעותיים וסובלת מסטגנציה של הערך לבעלי המניות", הם מוסיפים. לדבריהם, הכשלים נובעים מליקויים בממשל התאגידי ובאסטרטגיה, שנמצאים במסגרת תפקיד הדירקטוריון. "אנחנו מאמינים שאפשר לייצר ערך משמעותי לבעלי המניות רק באמצעות פעולה החלטית, שתתחיל בהרכב חדש של חלק משמעותי מהדירקטוריון".

מנכ"ל רדקום הוא בני אפשטיין, שמונה לתפקיד בסוף 2024. החברה, שמספקת תובנות וניתוחים על רשתות תקשורת, נסחרת בנאסד"ק בשווי של 180 מיליון דולר, אחרי ירידה של 10% בשנה האחרונה.