ארקיע מעדכנת על שינוי במדיניות הרשויות בירדן, אשר פוגע בפעילות החלופית לנתב״ג שמפעילה החברה דרך נמל התעופה בעקבה.

הרשויות בירדן אינן מאשרות הפעלה של חלק מהטיסות כאשר הן מבוצעות באמצעות מטוסים אירופאיים שארקיע חוכרת. המשמעות בפועל היא שעשרות טיסות שתוכננו לצאת מעקבה אינן מקבלות אישור רגולטורי - ולכן מבוטלות.

ברקע לכך עומדת דרישה ירדנית כי הטיסות יופעלו באמצעות חברות תעופה מקומיות, ולא באמצעות מפעילים זרים. כך, ירדן מבקשת לנתב את הפעילות האווירית דרך חברה בשם ג'ורדן אוויאיישן, ובכך ליהנות גם מההכנסות הנלוות שנוצרו בעקבות הביקוש הגבוה לטיסות מהאזור.

מדובר בחברת תעופה ירדנית פרטית הפועלת בעיקר במודל של טיסות צ’רטר וחכירה רטובה (ACMI), במסגרתו היא מספקת מטוסים וצוותים לחברות אחרות, סוכנויות נסיעות וגופים ממשלתיים.

בינתיים, ארקיע מבצעת התאמות תפעוליות: חלק מהפעילות יועבר לנמל התעופה בטאבה.

במקביל, גם בצד המצרי נרשמת החמרה בתנאים: אגרת המעבר במעבר טאבה הוכפלה ל-120 דולר לאדם, לעומת 60 דולר קודם לכן - העלאה שנייה מאז תחילת המלחמה.