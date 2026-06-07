מנכ"ל פליי קארד על המתחרים: "חיקוי מעלי אקספרס"

חברת פליי קארד השיקה היום (א') באופן רשמי את כרטיס האשראי החדש של מועדון הנוסע המתמיד השייך לחברת התעופה אל על, עם השותפה החדשה - חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. היעד שהוכרז: מיליון כרטיסי אשראי "והרבה מעבר", לעומת 550 אלף כרטיסים כיום.

● אל על משיקה את כרטיס פליי קארד החדש עם ישראכרט. מה הוא כולל?

● כפי שנחשף בגלובס: כאל משיקה את מועדון FlyAll שיתחרה בפליי קארד

● מועדוני הטיסות לוהטים: ישראייר מצטרפת לרמי לוי וישראכרט

● להיות פליי קארד: מה חסר למועדוני לקוחות כדי להפוך לנכס אסטרטגי?

כיצד תגיע החברה ליעד הזה? הפוטנציאל המיידי הוא 2.5 מיליון חברי מועדון, הסביר מנכ"ל הנוסע המתמיד ופליי קארד, משה מורגנשטרן, לצד גיוס לקוחות חדשים. לדבריו, כדי להגדיל את האטרקטיביות בהצעת הערך, החברה תיכנס לתחומי תוכן נוספים בקטגוריית הלייף סטייל. "יהיו עוד מהלכים בשבועות ובחודשים הקרובים", ציין באירוע ההשקה שערכה החברה.

מימין: עידן וולס, איתמר פורמן, משה מורגנשטרן, דני אבדיה וניב סולטן בהשקת כרטיס האשראי החדש של מועדון הנוסע המתמיד / צילום: אסף לנקרי

"מיליון כרטיסים בנקודות"

בכל הקשור לענף התיירות, תחום כרטיסי האשראי נחשב רדום יחסית, עד להודעה המפתיעה על המעבר של פליי קארד מכאל לישראכרט בחודש מרץ האחרון. "המהלך שעשינו זו רעידת אדמה, שהפכה להר געש", אמר מורגנשטרן, והתכוון למהלכים שהובילו החברות המתחרות בחודש האחרון.

באירוע ההשקה חשף מורגנשטרן כיצד נולד המהלך: "נכנסתי לתפקיד בתחילת השנה הלועזית. כל אחד שנפגשתי איתו, שאלתי אם יש לו פליי קארד. כל מי שלא היה לו, עשה את הכרטיס אחרי הפגישה, אבל אז הגיעו התלונות. 'אני בחניון, והכרטיס לא עבר', 'אני במסעדה, ולא הצלחתי להעביר', 'למה זה דיינרס?'. בעצם הגיע אליי באופן אישי צבר תלונות על כך שהפלטפורמה לא להיט.

"זה המשיך בחוויה שהייתה לי עצמי ב-9-10 בפברואר, כשעשינו שתי הופעות של עומר אדם בהיכל מנורה לחברי הנוסע המתמיד - לקוחות התלוננו שהם לא יכלו לשלם שם בכרטיס פליי קארד על אוכל ושתייה. זה אומנם לא היה באשמתנו, אבל הבנתי שאת קפיצת המדרגה הבאה נצטרך לעשות עם כרטיסים אחרים.

"המטרה שהגדרנו היא שלאף אחד לא יהיה צורך להחזיק עוד כרטיס אשראי לגיבוי. תארו לכם שהיינו משווקים סלולר, ואומרים לאנשים 'תחזיקו כגיבוי מכשיר של המתחרים'. מכאן הגיע השלב הבא - החיבור עם ישראכרט, שיאפשר ליהנות מארבעה כרטיסים שלה ושל אמריקן אקספרס - פליי קארד, פרימיום סלקט, פרימיום ו-AMEX פרימיום". דמי הכרטיס עומדים על 20-40 שקל בחודש.

לפי הנתונים שהציג מורגנשטרן, מחזור העסקאות בכרטיס פליי קארד ממוצע גדול פי 3.5 מכרטיסים אחרים, ורוב מחזיקי הכרטיס משתמשים בו כעת כאופציה ראשונה. "יותר ממיליון כרטיסי טיסה נרכשו בשנה האחרונה באמצעות נקודות, ויותר מ-24 מיליארד נקודות מומשו בשנה החולפת", ציין.

"אין מה להשוות"

כחלק מצעדי המתחרים, בשבוע שעבר הושק המועדון החדש של כאל עם איסתא, תחת שם דומה: פליי אול. לצורך קידום המהלך עלה קמפיין טלוויזיה, דיגיטל ושילוט חוצות, לא פעם במיקומים צמודים לאלה של פליי קארד.

על כך אמר מורגנשטרן כי מדובר ב"חיקוי מעלי אקספרס. אין מה להשוות (בינם לבינינו), זה לא רכב לרכב, זה שולחן לרכב. כרטיס שאין לו גישה לחברת תעופה לא יכול להיות בר-השוואה אלינו. הם לא יכולים להציע את החוויה שאנחנו מציעים".

לדבריו, "המשימה שלנו בפליי קארד היא לספק רגעים של ציפייה לחוויה, ואת החוויה עצמה כמובן. יש הרבה חברות כרטיסי אשראי עם הטבות, אבל אף אחד לא יכול לספק את החוויה שלנו. בפועל, יש בישראל רק מועדון אחד וכרטיס אשראי אחד שמחברים בין החיים עצמם לחוויה של חופשה ברמה יומיומית.

"אנחנו מועדון הנאמנות הגדול בישראל, וזה סיפור הצלחה עסקי - מעל 3.5 חברי מועדון ומעל חצי מיליון מחזיקי פליי קארד. זה 12% מנתח כל שוק כרטיסי האשראי בישראל, בנקאיים וחוץ-בנקאיים".

לפי הנתונים הרשמיים, ישראכרט מחזיקה בנתח של 42% משוק כרטיסי האשראי, כאל ב-33%, ומקס ב-25%.

דני אבדיה וניב סולטן מובילים

במסגרת המהלך להחלפת כרטיסי אשראי בוצע גם מהלך מיתוג מחדש. לילך בן ארצי-לוי, סמנכ"לית השיווק והדיגיטל, הסבירה כי "בחרנו שפה מיתוגית שתבטא את ערכי המותג ותתחבר לעולם הלייף סטייל והחוויות. רצינו שפה חדשנית, איקונית ודינמית, ובחרנו בשפת הנקודות, שמזכירה קצת בינלאומיות. הלוגו החדש יוצא מהקו של אל על ומתחבר לשורשים ולעוצמה שלה".

כחלק מהשינויים, הוחלפו גם הפרזנטורים: שחקן ה-NBA דני אבדיה וכוכבת "טהרן" ניב סולטן נבחרו למשימה, במקום אביב אלוש ומרינה מקסימיליאן בלומין. במוצאי שבת האחרונה כבר עלתה פרסומת חדשה ראשונה, באמצעות משרד הפרסום peach של אייל סעדה מבית גיתם BBDO.

בנוסף גייס המועדון מערך "שגרירים" חדש, הכולל את ליאור רז, יעל שלביה, דנה פרידר, ספיר אביסרור, ליאל אלי, יעל גולדמן, קווין רובין ועוד.