מעולם הביטוח לתעופה: זה המנכ"ל החדש של מועדון הנוסע המתמיד

חברת אל על הודיעה היום (ג') על מינויו של משה מורגנשטרן למנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד. מורגנשטרן יחליף את רונן גלפרין, שפורש לאחר 5 שנים בתפקיד.

● מה חושבת מנכ"לית אל על על המהלך של וויזאייר?

● אל על משנה את התמחור של שירות "אל על פרוטקט"

מורגנשטרן מגיע לתפקיד עם רקע של יותר משני עשורים במערכת הפיננסים והביטוח. בתפקידיו האחרונים כיהן כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים וכראש חטיבת טכנולוגיות ושירות, וכן שימש כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה, לצד ניהול אגף ביטוח חיים בחברה. במהלך הקריירה צבר ניסיון בהובלת מהלכים אסטרטגיים ובהטמעת טכנולוגיות מתקדמות, בעיקר בתחומי דיגיטל ובינה מלאכותית.

באופן כללי, מועדון הנוסע המתמיד של אל על הוא תוכנית נאמנות של החברה, שבמסגרתה נוסעים צוברים נקודות על טיסות ורכישות ויכולים להמיר אותן בכרטיסים, שדרוגים ושירותים נלווים. התוכנית פועלת במתכונת דומה למועדוני נאמנות של חברות תעופה גדולות בעולם, כמו למשל MileagePlus של יונייטד או Miles & More של לופטהנזה.

בדומה למועדונים הבינלאומיים, גם באל על הפך המועדון לנכס כלכלי עצמאי: שיתופי-פעולה עם חברות אשראי ועם בתי עסק הופכים את הנקודות לאמצעי תשלום מעבר לטיסות עצמן, ומייצרים מקור הכנסה משמעותי עבור החברה.