מה חושבת מנכ"לית אל־על על המהלך של וויזאייר?

1 תעופה

האפשרות שחברת הלואו-קוסט וויזאייר תקים בסיס פעילות קבוע בנתב"ג מסעירה כבר חודש את ענף התעופה הישראלי. כעת, עם פרסום דוחות אל על, התייחסה לנושא גם המנכ"לית הפורשת דינה בן טל גננסיה. לדבריה, "החברות הישראליות כפופות למגבלות רבות ולרגולציה מחמירה, ואנחנו מצפים לתחרות הוגנת. חברה שניתן לה בסיס בישראל ומקבלת עדיפות בסלוטים של הבוקר, צריכה לקבל את הזכויות אבל גם את החובות, דוגמת הוצאות ביטחון או העסקת עובדים ישראלים".

מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון, שהביא לעצירת הטיסות בנתב"ג, חתך את הרווח הנקי של אל על ברבעון השני של 2025 ב-55%. בדוחותיה מעריכה חברת התעופה שמדובר בפגיעה של 100 מיליון דולר ברווח, ובנטרול השפעת המבצע, הייתה מציגה תוצאות דומות לרבעון המקביל.

2 ישראל מתגייסת

"מילואים וזוכים" - זהו שמו של ממשק ייעודי חדש עבור משרתי המילואים ונכי צה"ל לחיפוש מכרזים רלוונטיים לרכישת קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בהתאם להטבות שהם זכאים להן. מאחורי המיזם עומדת עו"ד יובל קחלון, מנהלת החדשנות של משרד עמית פולק מטלון ושות'.

עו''ד יובל קחלון / צילום: יח''צ

הממשק יאפשר לכל אחד יוכל לבדוק את זכאותו להנחות באמצעות מענה על שלוש שאלות, מבלי למסור מידע אישי, ולהגיע ישירות רק למכרזים הרלוונטיים על פי העדפותיו וסטטוס הדיור שלו. "זה התחיל מבקשה של אחד מעורכי הדין במשרד, שחשב שכדאי להנגיש את המידע על ההנחות במכרזים של רמ"י לחבריו מהמילואים", מספרת קחלון. "אני אדם טכנולוגי במהותי ונשאבתי לעולם ה-AI, אז חשבנו במשרד שאפשר לתעל את היכולות האלה כדי לייצר חיבורים בין עולם המשפט שנחשב שמרן לעולם הטכנולוגי".

ניתן להגיע לממשק דרך אתר המשרד או דרך לחיצה על הקישור המצורף כאן.

3 מינויים חדשים

קבוצת הנדל"ן סופרין מבצעת שינויים בצמרת ההנהלה, ונפרדת מהמנכ"ל אחרי שמונה שנים. היו"ר ליאון סופרין יהפוך למנכ"ל החדש, וצחי סופרין ימונה ליו"ר.

ליאון סופרין / צילום: נווה אביאני

צחי סופרין / צילום: נווה אביאני

גל לוי מונתה לסמנכ"לית מחקר ופיתוח בחברת האינשור-טק Faye. בארבע השנים האחרונות ניהלה את מחלקת הפיתוח של החברה.