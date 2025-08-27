1 בלעדי: מדוע מיהרו ברשת 13 להוריד פרסומת מהאוויר

במוצאי שבת האחרונה שודרה באתר ובאפליקציית רשת 13 פרסומת חדשה של הוועד המלחמה לאיידס, במהלך שידור "האח הגדול". הפרסומת, באמצעות משרד הפרסום ארלו דיגיטל (מקבוצת ראובני פרידן), מציגה סיטואציות מיניות שונות שהמשותף לכולן הוא שהן משאירות "מזכרות סקס", כלומר מחלות שנגרמות מפעילות מינית לא מוגנת.

הפרסומת עלתה אחרי השעה 22:00, והייתה אמורה לרוץ כשבועיים. אלא שברשות השנייה התקבלו תלונות שבהן צוין בין היתר כי "מדובר בפרסומת בוטה" ו"לא נעימה לעין", שאינה מתאימה לשידור בתוכנית שבה צופים ילדים ובני נוער. ככל הידוע מדובר ב-4 תלונות בלבד, ועם זאת, ברשת מיהרו להוריד את הפרסומת מהאוויר.

"אנחנו מצרים על כך שהקמפיין שלנו צונזר", אומר ג'ורג' אבני, מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס. "מדובר בקמפיין שמטרתו אחת - לעודד בריאות מינית, להעלות מודעות למחלות מין, ולשמור על בריאות הציבור. אנחנו יודעים שזה נושא רגיש, אבל דווקא השיח על האחריות הבריאותית שלנו - חשוב מתמיד. נמשיך לפעול כדי שמיניות בריאה תהיה נושא לגיטימי, נגיש ושקוף - לא משהו שמוחבא או מצומצם".

מרשת 13 נמסר כי "בשל תלונות רבות של צופים בעניין התוכן המיני, הוגבלה שעת השידור. יתרה מזאת, הערוץ אף פנה לוועד המלחמה באיידס והציע להם לעדן את תוכן הפרסומת, כך שתוכל להתאים לשידור בשעה מוקדמת יותר".

על כך אומרים בוועד כי הפרסומת ששודרה היא מעודנת יותר מזו שיועדה לסושיאל, כך שאין בסיס לטענה שהיה אפשר לעדן עוד יותר. החשש הוא שגורם כלשהו ברשת "הגדיל ראש", הבין שמדובר בנושא רגיש (כולל יחסי מין בקהילה גאה) והחליט שיש להוריד את הקמפיין - על אף שמטרתו הייתה העלאת מודעות בריאותית.

תגובת הרשות השנייה מחזקת במובן מסוים את דברי הוועד: "מדובר בפרסומת שעלתה רק בדיגיטל, ולכן לא נמצאת תחת פיקוח הרשות".

2 ישראל מתגייסת

במושב עין הבשור החלו העבודות להקמת שכונת מורים שתכלול 20 בתים המיועדים לאנשי חינוך - מורים, פסיכולוגים חינוכיים, גננות ותומכי הוראה. כל אלה יתחייב לעבוד במסגרות החינוכיות של המועצה האזורית אשכול לפחות שנה, ובתמורה יקבלו מגורים בשכר דירה סמלי. את הפרויקט, שעלותו 22 מיליון שקל, יזמה המועצה ומממנת מנהלת תקומה.

עבודות הבנייה בשכונה החדשה במושב עין בושר / צילום: אביב

3 מינויים חדשים

זמן קצר לפני הגשת התשקיף להנפקה, במחלבות גד בחרו במעין דר חסון לתפקיד סמנכ"לית השיווק והמכירות. קודם לכן שימשה דר חסון כמנהלת הטרייד מרקטינג בתנובה.

מעין דר חסון / צילום: Q Elite Beauty צילומי תדמית

היזם הסדרתי יגאל רותם מונה לחבר דירקטוריון בוולנס סמיקונדקטור, ספקית שבבים לתקשורת מהירה בתעשיות האודיו-וידאו והרכב, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בניו יורק.