ענקית הסייבר הישראלית אקסוניוס ממנה נשיא חדש, ומתכוננת להנפקה

חודש לאחר שרכשה את סיינריו תמורת 200 מיליון דולר, ענקית הסייבר הישראלית Axonius ממנה את ג'ו דיימונד לנשיא ונערכת להנפקה • משרד הפרסום והמדיה "שביט. וזהו" של אסי שביט מצרף את רן אטלס כשותף מלא - ומשנה את שמו • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:53
ג'ו דיימונד, הנשיא החדש של אקסוניוס / צילום: אקסוניוס
ג'ו דיימונד, הנשיא החדש של אקסוניוס / צילום: אקסוניוס

1טכנולוגיה

חודש לאחר שרכשה את סיינריו תמורת 200 מיליון דולר, ענקית הסייבר הישראלית Axonius ממנה נשיא חדש, ומתכוננת להנפקה.

החברה, שמתמחה במודיעין נכסי סייבר, ממנה את ג'ו דיימונד לנשיא - תפקיד חדש שנפתח במטרה להוביל את מערך הצמיחה הגלובלי של החברה. דיימונד, אשר בשנה וחצי האחרונות שימש כסמנכ"ל השיווק, יוביל כעת את תחום ה-Go To Market (חדירה לשוק), המאחד את תחומי המכירות, ניהול הלקוחות והשיווק.

אירועים ומינויים | החברה הישראלית שמשתפת פעולה עם ענקית הבידור והמדיה פראמונט
אירועים ומינויים | מדוע לשכת עורכי הדין לא תקיים השנה את ועידת המשפט?
אירועים ומינויים | אחרי 12 שנה בגב־ים: אבי יעקובוביץ’ מצטרף לדירקטוריון מליסרון

אקסוניוס נוסדה ב-2017 על ידי דין זיסמן, עופרי שור ואבידור ברטוב, וממוקמת בניו יורק ובתל אביב. נכון להיום היא מעסיקה מעל 600 עובדים, יש לה לקוחות בכ-30 מדינות והיא מחזיקה משרדים בארה"ב ובאירופה, ומרכז מחקר ופיתוח בישראל. עד כה גייסה החברה כ-595 מיליון דולר ממספר קרנות השקעה, ושוויה מוערך ב-2.6 מיליארד דולר. עם זאת, עדיין לא ידוע לפי איזה שווי תיערך ההנפקה.

לדברי זיסמן, "על מנת להוביל את שלב הצמיחה הבא שלנו, עלינו לבנות מנוע Go To Market שמשתלב בצורה מיטבית, וניתן להרחבה והתאמה - בדיוק כמו הפלטפורמה שלנו. היכולת של ג'ו לראות את התמונה העסקית הכוללת - המשלבת ניסיון עמוק באסטרטגיית מוצר, שליטה בצרכי הלקוחות ושיווק שמניע את הביקוש - הופכת אותו לדמות האידיאלית להובלת המהלך. המבנה החדש שלנו נועד להבטיח מהירות, תיאום ויכולת תפעולית לקראת הנפקה ציבורית של החברה, ומעבר לכך".

2פרסום

משרד הפרסום והמדיה "שביט. וזהו" של אסי שביט מצרף את רן אטלס כשותף מלא, ומחליף את שמו ל"שביט. אטלס. וזהו". אטלס הצטרף למשרד שהוקם ב-2015 לפני כארבע שנים, וקודם לכן שימש כמנהל המדיה בקבוצת תחנות רדיו ללא הפסקה. בין לקוחות המשרד נמנים פירות אביב, רשת יין בעיר, בית השיטה, אנגלו סכסון, DHL, תחנות הדלק Ten, קלגב ועוד.

בעבר שימש שביט כסמנכ"ל קריאייטיב בגיתם, וכשותף בחברון זלצמן שביט. לדבריו, "רן הגיע מעולם המדיה עם רעב ורצון לצמוח, ובארבע שנים של שותפות מדהימה בינינו, הקריאייטיב והאסטרטגיה של לקוחותינו התייעלו באמצעות היכולות שלו. כעת אנחנו ממשיכים לצמוח. וזהו".

אטלס מספר כי "אסי ואני מכירים למעלה מעשר שנים, עוד כשטיפלתי במדיה של הלקוחות שלו כשכיר. תמיד היינו על אותו גל, וכיף לקבל הכרה יחד עם לוגו ושם. אנחנו ממשיכים לצמוח ולהתפתח יחד עם האפשרויות החדשות שנפתחות בעולם הפרסום".

אסי שביט / צילום: חיים כהן
 אסי שביט / צילום: חיים כהן

דן אטלס / צילום: חיים כהן
 דן אטלס / צילום: חיים כהן

3שת"פ חדש

מנהלת הליגות לכדורגל חתמה על הסכם חסות חדש עם פלטפורמת התוכן הבינלאומית טיקטוק. במסגרת ההסכם, חשבון הטיקטוק של המנהלת ירכז תכנים מכל הקבוצות ויאפשר הצצה למאחורי הקלעים של הליגה.

איצטדיון בלומפילד / צילום: מנהלת הליגות לכדורגל
 איצטדיון בלומפילד / צילום: מנהלת הליגות לכדורגל

4תרומה לקהילה

מיזם חדש, "פרח השכונות", מספק לחיילי צה"ל שנפצעו במהלך שירותם, תעסוקה במכירת פרחים כחלק מתהליך השיקום. המיזם מפעיל שבעה דוכנים בסביון, גני תקווה, ים המלח, יהוד, נתיבות, פתח תקווה וערד.

5אומנות

מוזיאון חיפה לאמנות חנך לאחרונה תצוגת קבע חדשה בשם "פני השטח: אמנות הארץ מאוסף המוזיאון".

בתצוגה נכללות שורת יצירות אומנות מאוסף של המוזיאון, המונה בסך הכול כ־8,000 עבודות שונות. בין השאר, התצוגה סוקרת את המגמות העיקריות בתולדות האמנות המקומית.

מוזיאון חיפה לאמנות / צילום: אלי פוזנר
 מוזיאון חיפה לאמנות / צילום: אלי פוזנר

6מינויים חדשים

צבי לנדו, מנכ"ל סולאראדג' לשעבר, מונה לדירקטור חיצוני בחברת פי.סי.בי טכנולוגיות, העוסקת בייצור כרטיסים אלקטרוניים ומערכות אלקטרוניות.

צבי לנדו, מנכ''ל סולאראדג' / צילום: איל יצהר
 צבי לנדו, מנכ''ל סולאראדג' / צילום: איל יצהר

שגית חן מונתה למנכ"לית חברת האנרגיה טראלייט. היא תחליף את רני ליפשיץ, שימונה ליו"ר דירקטוריון חברת הבת מנורה אנרגיה.

איתן צבי, ממייסדי יצואנית הפירות גליל אקספורט, מונה למנכ"ל החברה. בעשור האחרון שימש כסמנכ"ל השיווק. דרור איגרמן, שכיהן עד כה כמנכ"ל, ימונה ליו"ר.

איתן צבי / צילום: דוברות גליל אקספורט
 איתן צבי / צילום: דוברות גליל אקספורט

אבי דהן מונה לסמנכ"ל ההנדסה והרגולציה של פארק דודאים למיחזור וחינוך סביבתי בנגב.

אורי פולק מונה למנהל הסוכנים של Trip Guaranty.