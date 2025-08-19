מדוע לשכת עורכי הדין לא תקיים השנה את ועידת המשפט?

1 משפט

לאחר 13 שנים רצופות, לשכת עורכי הדין לא תקיים השנה את ועידת המשפט, ובמקומה היא מתכננת "שבוע משפט" לאחר החגים, שמהותו טרם הובררה. הוועידה התקיימה מדי שנה במלון דייוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב בסיום הפגרה, בהשתתפות מאות עורכי דין, וציינה את פתיחת שנת המשפט.

בשנים האחרונות פתח את הוועידה נשיא המדינה, יצחק הרצוג. לפני הממשלה הנוכחית, הנואמים המרכזיים היו שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה. לעומת זאת, השר יריב לוין לא הוזמן מאז נכנס לתפקידו. לצד נאומים חשובים ומתוקשרים היו בוועידות גם מושבים בנושאים אקטואליים וקריאות מהקהל, בעיקר בנאומי היועצת המשפטית ופרקליט המדינה.

בתחילת השנה קיצצה הכנסת ב-20% את דמי החבר שגובה הלשכה, על פי הצעת ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), שטען כי מדובר בהתייעלות וחיסכון חיוניים - בעוד בלשכה אמרו כי מדובר בנקמנות על התייצבותה בחזית המאבק נגד הרפורמה המשפטית. הלשכה טענה בחודש שעבר בבג"ץ כי קיצוץ דמי החבר מכניס אותה לשיתוק כלכלי, מחייב פיטורי עובדים ופוגע בשירותים שהיא מעניקה לחבריה.

אם ביטול הוועידה אכן קשור למצבה הכספי של הלשכה, עולה מכך שהיא גרמה ללשכה הפסדים כספיים - ואלמלא כן, הייתה מקיימת אותה דווקא השנה, כמקור הכנסה. על פי תקציב 2025, עלות "הכנס המרכזי" היא 2.9 מיליון שקל, וההכנסות ממנו עמדו על 1.5 מיליון שקל. דמי ההשתתפות עמדו על 109 שקל לעורך דין (סכום נמוך למדי) ו-350 שקל למי שאינו עורך דין (ולא ברור כמה כאלה הגיעו לוועידה). עם זאת, בניגוד לכנס השנתי באילת, לוועידת המשפט לא גייסה הלשכה חסויות.

לשכת עורכי הדין והעומד בראשה, עמית בכר, נמנעו מלהגיב.

2 טלוויזיה

סדרת הדוקו "משי זהב" של כאן 11, שהפיקה חברת ביונד קריאטיב, נרכשה על ידי נטפליקס ותהיה זמינה לצופים הישראלים מ-22 באוגוסט. הסדרה, שכוללת ארבעה פרקים, גוללת את סיפורו של יו"ר זק"א לשעבר, יהודה משי זהב, ועוסקת הן בדמותו האפלה והן בעבודה העיתונאית שנעשתה כדי לחשוף את מעשיו.

עד כה צברה הסדרה כ-1.7 מיליון צפיות בדיגיטל, וייצרה שיח שאיפשר לנפגעות ונפגעים את האומץ הנדרש כדי לצאת מהחושך - מה שהוביל בהמשך לפרסום סיפורים ואירועים נוספים בתאגיד על פגיעות מיניות בחברה החרדית. (נבו טרבלסי)

3 ספורט

מועדון הכדורסל הפועל תל אביב וחברת תיירות התוכן איסתא ספורט חתמו על הסכם חסות אסטרטגי בהיקף של 3 מיליון שקל לקראת עונת 2025/26 - שבה לראשונה המועדון ייקח חלק בליגת היורוליג. במסגרת ההסכם, איסתא ספורט תשמש כחברת הנסיעות הרשמית של המועדון, תפרסם במשחקי ליגת ווינר והיורוליג של הקבוצה ותיקח חלק במהלכי שיווק של מכירת חבילות לאוהדים. בתמונה: שמעון אמסלם, גל שורר וצחי רייכנשטיין.

4 קמפיין

שנתיים אחרי הקמפיין הקודם, התעשייה האווירית עלתה השבוע בפרסומת המציגה את המערכות שפיתחה ואת תרומתה האסטרטגית לביטחון המדינה - במטרה לגייס עובדים חדשים לשורותיה. בין היתר מדובר במערכת החץ, מטוסים ללא טייס, לוויינים, מטוסי משימה ועוד. השיר המוביל את הפרסומת הוא "להאמין", בביצועה של נציגת ישראל לאירוויזיון 2025, יובל רפאל.

בחברה מסבירים כי הבחירה ברפאל מסמלת שילוב בין נחישות אישית וגאווה לאומית. עוד מציינים בחברה כי היא מהווה קול ישראלי מובהק, המהווה מקור לגאווה עבור המדינה ברחבי העולם - כפי שהתעשייה האווירית ממצבת את עצמה בזירה הבין-לאומית.

לדברי מנכ"ל תע"א, בועז לוי, "הקמפיין מביא את סיפורה של העוצמה הישראלית - טכנולוגיה פורצת דרך לצד רוח וערכים שמלווים את מדינת ישראל מיום היווסדה. זה הזמן של מיטב המוחות בישראל להצטרף אלינו ולקחת חלק באתגרים של המחר".

5 מינויים חדשים

אליענה פישלר מונתה לחברה בהנהלה הגלובלית בחברת הגז הטבעי הבינלאומית אנרג'יאן. פישלר הצטרפה לחברה לפני כארבע שנים, ומאז ניהלה את מערך קשרי החוץ והתקשורת שלה בישראל. קודם לכן שימשה כסמנכ"לית התקשורת של התעשייה האווירית.

ערן טלמור מונה לסמנכ"ל הקריאייטיב של משרד הפרסום סיטימדיה, מבית פובליסיס. קודם לכן כיהן בתפקידים בכירים באדלר חומסקי וגיתם BBDO, וטיפל במותגים כמו בזק, שטראוס, מפעל הפיס, רנואר, מחסני חשמל ואחרים. לדברי דניאל וינר, מנכ"ל ובעלי סיטימדיה, "המהלך מגיע כחלק מתנופת הצמיחה האסטרטגית של המשרד, לאחר כניסתנו לקבוצת פובליסיס. כעת אנחנו עוברים לשלב הבא, כאשר החזון הוא משרד חכם, מחובר, מדויק ומוביל בעולם הפרסום. החיבור עם הקבוצה מעניק לנו גב עולמי, וערן הוא בדיוק האיש שיידע לתרגם את העוצמה הזו למהלכים שיוותרו בתודעה".