החברה הישראלית שמשתפת פעולה עם ענקית הבידור והמדיה פראמונט

1 גיימינג

חברת הגיימינג הישראלית פלאריום משיקה שיתוף פעולה ייחודי עם ענקית המדיה והבידור Paramount, שבמסגרתו דמויות צבי הנינג'ה ייכנסו לעולם הפנטזיה של המשחק RAID: Shadow Legends. המהלך יוצא לפועל השבוע, ויימשך עד ה-13 בנובמבר. פלאריום, שהוקמה ב-2009, מעסיקה כ-1,300 עובדים ויש לה יותר מ-500 מיליון שחקנים רשומים ברחבי העולם.

למשחק של RAID יצטרפו מיכאלנג'לו, לאונרדו, דונטלו ורפאל, לצד בת בריתם אפריל אוניל והאויב המיתולוגי, שרדר, ושיתוף הפעולה יכלול מבוך מאתגר בן 30 שלבים. המהלך ילווה בטריילר שיעלה ביוטיוב, ובו מיכלאנג'לו מצטרף לדמויות הקבועות של RAID לקרב גורלי נגד שרדר.

רונן גרוס מפלאריום מסביר כי "דמויות אייקוניות תמיד היו בלב העשייה שלנו. הרעיון הנוכחי התחיל כשכמה מהעובדים שלנו, שהם גם מעריצים של צבי הנינג'ה, העלו את ההצעה לשיתוף פעולה. ערכנו בדיקות ומחקר, וגילינו שחלק גדול מקהלי היעד חופפים: רבים ממעריצי המותג הם גם שחקנים נלהבים של RAID. זה מה שהפך את שיתוף הפעולה לעוצמתי וכזה שמעלה את רף ההתרגשות בקרב הקהילה החזקה שלנו. משם הכול התקדם בצורה טבעית, ובזכות הקשרים שלנו עם Paramount, הדרך קדימה הייתה חלקה וקלה".

2 ישראל מתגייסת

משפחת יוחננוף, בעלת רשת קמעונאות המזון, תרמה למחלקה האורולוגית של המרכז הרפואי שיבא תל השומר, סכום שישמש לרכישת מכשיר לייזר הולמיום מתקדם לניתוחים זעיר-פולשניים. התרומה הוקדשה להנצחת רס"ל אלון קליינמן ז"ל, לוחם ביחידת מגלן שנפל במלחמה ובנו של פרופ' גיא קליינמן, מנהל מכון העיניים בשיבא, ואחיינו של ד"ר ניר קליינמן, מנהל היחידה לאנדו-אורולוגיה בשיבא.

לדברי איתן יוחננוף, מנכ"ל ומבעלי הרשת, "הבחורים הצעירים האלו, כמו אלון ז"ל, הם היקרים והחשובים ביותר למדינה שלנו. זוהי זכות גדולה עבורנו להנציח אותם בדרך הזו שתסייע לאחרים, ולהביע הערכה עמוקה לצוותים הרפואיים המובילים עשייה מצילת חיים מדי יום".

ישראל מתגייסת / צילום: יחידת הצילום המרכז הרפואי שיבא תל השומר

3 יחסים בין־לאומיים

דואגים לביטחון התזונתי: קרן המחקר והפיתוח החקלאי של ארה"ב וישראל (BARD) תשקיע 10.5 מיליון דולר במחקר מדעי לחיזוק ביטחון תזונתי וחקלאות בשתי המדינות, מה שהוביל לפגישה בין המנהל בפועל של הקרן פרופ' יורם קפולניק (מימין), ושגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי.

"ארה"ב וישראל מתמודדות עם אתגרים מקבילים בתחום ביטחון תזונתי, המעצבים את היציבות הכלכלית ואת החוסן הלאומי", אומר פרופ' קפולניק. "השקעה בטכנולוגיות ביטחון תזונתי היא לא רק ציווי כלכלי, אלא גם השקעה אסטרטגית בעתיד שתי המדינות".

פרופ' יורם קפולניק (מימין), ושגריר ארה''ב בישראל, מייק האקבי / צילום: BARD

4 פרסום

תקציב הפרסום המקומי והבינלאומי של חברת כרומגן יטופל במשרד הפרסום בלאנקו של אביתר סדון. גובה התקציב מוערך במיליוני שקלים בשנה, וצפוי לגדול בהדרגה. כרומגן, המתמחה בחימום מים ומשווקת את מוצריה בכ-40 מדינות, נרכשה בשנת 2021 על ידי התאגיד האיטלקי Ariston, המעסיק כ-10,000 עובדים ברחבי העולם. סמנכ"ל השיווק של כרומגן הוא חגי בלומנטל, שבעבר ניהל את אגף השיווק של תדיראן מוצרי צריכה ושימש כממלא מקום סמנכ"ל השיווק של תדיראן גרופ.

אביתר סדון / צילום: תומר בורמד

5 אופנה

שנה לאחר ההכרזה על המהלך, קרן אלטו של מודי כידון ויניב מלמוד משיקה חנות דגל של ויקטוריה סיקרט במיאמי ביץ'. מדובר בנכס שאלטו רכשה לפני כארבע שנים כהשקעה אסטרטגית, וממוקם בשדרה ראשית בעיר. החנות משתרעת על פני כ-700 מ"ר, והסכם השכירות עומד על כ-24 מיליון דולר ל-12 שנים.

חנות דגל של ויקטוריה סיקרט במיאמי ביץ' / צילום: ALTO RE

6 ספורט

לקראת השתתפות נבחרת ישראל בכדורסל באליפות אירופה, איגוד הכדורסל ערך ערב גאלה במשרדי קבוצת הראל - נותנת החסות הראשית של נבחרות ישראל. בין האורחים: יו"ר הקבוצה יאיר המבורגר, מנכ"ל חברת הביטוח ניר כהן, יו"ר מכבי ת"א שמעון מזרחי, טל ברודי, גור שלף, גל מקל ועוד.

עמוס פרישמן לצד יאיר המבורגר / צילום: אלן שיבר, איגוד הכדורסל

7 מינויים חדשים

אהוד שטרנהיים, 53, מונה למנכ"ל חברת הנדל"ן ISA GROUP של עקיבא זוריבין ושלום גריבה. בארבע השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל מנרב נדל"ן, וקודם לכן כמנכ"ל אלקטרה בנייה.

אהוד שטרנהיים / צילום: מיכה לובטון

חברת ברקת למימון נדל"ן מבצעת שורה של מינויים: הילה רז מונתה לסמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי, יסמין בורשטיין מונתה לראש תחום קבוצות רכישה וגיא פסיאר מונה לסמנכ"ל תפעול.