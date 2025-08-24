1 בעלות מוערכת של 3 מיליארד שקל: המכרז להקמת בית החולים החדש בבאר שבע יוצא לדרך

צעד חשוב בדרך להקמת בית החולים החדש בבאר שבע: חברת שיבא נגב, שהוקמה מתוקף החלטת ממשלה לתכנון, הקמה והפעלה של המרכז הרפואי החדש, פתחה בימים האחרונים להצעות באופן רשמי את המכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת השלב הראשון של הפרויקט. על פי מסמכי המכרז, שפורסמו באתר החשב הכללי, האומדן לעלות הפרויקט היא כ־3 מיליארד שקל.

התוכנית להקמת מרכז רפואי תעסוקתי בדרום־מזרח באר שבע, בצמוד לשכונת הפארק החדשה, אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום במאי 2021. בית החולים מתוכנן לכלול 2,000 מיטות, ושלב א' שעבורו מיועד המכרז הנוכחי יכלול 600־800 מיטות. השירותים הנכללים במכרז, שעבורם יגישו המשתתפים הצעות, הם ניהול, מעקב, תיאום ובקרת התכנון של הפרויקט; ניהול הפרויקט ובקרה על ביצועו; וקבלת הפרויקט, תיאום ומעקב בתקופת המסירה והאכלוס, עד לתום תקופת הבדק.

המכרז נפתח להצעות בשבוע שעבר, וייסגר באמצע ספטמבר הקרוב. הוא מגדיר גם לוחות זמנים ברורים לשלבי העבודה עצמה: קבלת אישור הרשויות הרלוונטיות למסמכי תוכנית האב בתוך עשרה חודשים ממועד חתימת ההסכם; התחלת ביצוע חפירה ותשתיות על - בתוך 30 חודשים ממועד חתימת ההסכם (שנתיים וחצי); קבלת היתר בנייה לשלב א' - בתוך כשלוש שנים (37 חודשים); והתחלת אכלוס שלב א' בתוך 78 חודשים, קרי שש שנים וחצי מיום חתימת ההסכם.

2 שיתוף פעולה

רשת הולמס פלייס וקבוצת שפונדר פדלון זכו במכרז להקמת מועדון כושר בחריש בהשקעה של מעל 40 מיליון שקל. המועדון ימוקם בשכונת הפרחים והוא ישתרע על שטח של כ־3,000 מ"ר. הולמס פלייס חתמה על הסכם להפעלת המועדון למשך 25 שנים.

העיר חריש / צילום: איל יצהר

3 תרומה לקהילה

נמל אשדוד קיים את טקס ההוקרה המסורתי ל־254 עובדי הנמל המתנדבים בארגוני חירום והצלה, סיוע לתושבי העוטף ולמפונים. יו"ר הדירקטוריון שאול שניידר אמר באירוע: "זה מקרין החוצה ומעצים אותנו כלפי פנים וכלפי חוץ".

נמל אשדוד / צילום: Shutterstock

4 תעופה

חברת ההסעדה סודקסו ישראל זכתה במכרז של רשות שדות התעופה בהיקף שנתי של 25 מיליון שקל, ותספק ארוחות, מוצרי נוחות ובית קפה לצוות העובדים של הרשות, שמונה יותר מ־4,000 איש. במסגרת המכרז הוקמה תשתית הסעדה הכוללת שלוש מסעדות וארבע חנויות נוחות עבור עובדי רשות שדות התעופה.

נתב''ג / צילום: תמונה פרטית

5 מינויים חדשים

עו"ד ענבר טור שלום מונתה ליועצת המשפטית הראשית של הסוכנות היהודית; עו"ד טור שלום שימשה כשותפה במשרד עו"ד יגאל ארנון - תדמור לוי.

עו''ד ענבר טור שלום / צילום: ניקי וסטפהל

גור אריה מצטרף לחברת הסייבר קלארוטי כמנהל מוצר ראשי (CPO). לפני כן, הוא כיהן כסמנכ"ל דאטה ודירקטור אנליטיקה בחברת פורד מוטור.