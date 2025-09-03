אל על משנה את התמחור של שירות "אל על פרוטקט"

חברת אל על עדכנה הערב (ד') כי החל מהתקופה הקרובה שירות "אל על פרוטקט", שמאפשר לנוסעים לבטל את כרטיס הטיסה ולקבל שובר זיכוי מלא, יתומחר באופן דינמי בהתאם לעונה, ליעד, לסוג הכרטיס ותאריך הרכישה. עד כה נמכר השירות במחיר קבוע של 19 דולר ליעדים קצרי טווח (עד 6.5 שעות טיסה כולל) ו-29 דולר עבור יעדים ארוכי טווח.

המשמעות היא שנוסע שירצה לרכוש את השירות בעונת שיא, ליעד מבוקש או במחלקות הפרימיום והביזנס עלול לשלם יותר מנוסע בעונה חלשה או ביעד פחות פופולרי. בנוסף, במקרה של שינוי טיסה, מחיר השירות יתומחר מחדש בהתאם לכרטיס החדש.

מבדיקה של תאריכים אקראיים לטיסות ליעדים באירופה בחודש אפריל (תקופת ביקוש גבוה) בהם אתונה, לונדון ופראג עולה כי נכון למועד הבדיקה מחיר שירות "אל על פרוטקט" נותר 19 דולר, גם במחלקות הפרימיום והעסקים. לעומת זאת, ביעדים רחוקים ובמחלקות היוקרה התמונה שונה: בשיא הביקוש ליפן, בחודש אפריל הידוע כתקופת פריחת הדובדבן, המחיר מגיע עד ל-70 דולר עבור אל על פרוטקט עבור כרטיסים במחלקת הפרימיום. לעומת זאת לניו יורק המחיר של אל על פרוטקט נותר 29 דולר במחלקת התיירים, 30 דולר במחלקת הפרימיום.

מה מציע השירות?

שירות "אל על פרוטקט" נועד להקנות לנוסעים שקט נפשי: במקרה של ביטול, ניתן להמיר את כרטיס הטיסה לשובר זיכוי בשווי מלא, כולל תוספות שנרכשו (כבודה, הושבה וכדומה), בניכוי דמי השירות עצמם. את השובר ניתן לממש להזמנת טיסות חדשות או רכישת שירותים נלווים באל על ובחברת הבת סאן דור.

החברה השיקה את השירות לראשונה במאי 2023.