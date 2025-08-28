ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אל על

המלחמה עם איראן הרסה לאל על את הרבעון: הרווח צנח ב-55%

מבצע "עם כלביא" שהביא לעצירת הטיסות בנתב"ג חתך את הרווח הנקי של איראן בשיעור חד • חברת התעופה מעריכה שהמלחמה מול איראן הובילה לפגיעה של 100 מיליון דולר ברווח ובנטרול השפעת המבצע, הייתה מציגה תוצאות דומות לרבעון המקביל

נתנאל אריאל 08:44
דינה בן טל-גננסיה, מנכ''לית אל על / צילום: גיא כושי ויריב פיין
דינה בן טל-גננסיה, מנכ''לית אל על / צילום: גיא כושי ויריב פיין

אחרי שנתיים חזקות במיוחד אל על מתחילה לצנוח לקרקע. הרווח ברבעון השני של 2025 צלל ב-55% והסתכם בסכום של 65.9 מיליון דולר, לעומת 147.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הסיבה לכך היא מבצע "עם כלביא" מול איראן שהביא לעצירת הטיסות בנתב"ג ולנפילה של 40% בטיסות החברה בחודש יוני. התוצאות החלשות מגיעות שבחודשים אפריל-מאי אל על נהנתה מעלייה בהיקף הנוסעים.

המנכ"לים השכירים שהצטרפו לגל המימושים בבורסה בת"א
מחירי הטיסות ליעד המבוקש ירדו דרסטית, דווקא בשיא העונה

לדברי אל על, "לאור סגירת המרחב האווירי בנתב"ג והפסקת פעילותה הטיסתית הסדירה של הקבוצה בעקבות המבצע, היצע המושבים המשוקללים ק"מ (ASK) בחודש יוני 2025 היה נמוך בכ-40% ביחס לאותו חודש אשתקד, וברבעון חלה ירידה בהיצע המושבים המשוקללים ק"מ הכולל לרבעון אותו הציעה הקבוצה בהיקף של כ-2.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד".

עם זאת מאז תחילת חודש יולי אל על מדווחת על גידול מחודש בהיקף הנוסעים, גם אם מסוים, בפעילות: "סמוך למועד אישור הדוח, חווה הקבוצה תהליך התאוששות אשר החל בסמוך ולאחר חידוש הפעילות הטיסתית הסדירה בנתב"ג המתבטא בביקושים מוגברים לטיסות הקבוצה ובשיעורי תפוסה גבוהים. להערכת החברה מגמה זו צפויה להמשך על פני המחצית השניה לשנת 2025 ובפרט ברבעון השלישי לשנה זו".