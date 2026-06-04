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שיווק ופרסום אל על משיקה את כרטיס פליי קארד החדש עם ישראכרט. מה הוא כולל?
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הנוסע המתמיד

אל על משיקה את כרטיס פליי קארד החדש עם ישראכרט. מה הוא כולל?

ישראכרט מציגה את תנאי השימוש החדשים במועדון התעופה של אל על לאחר שעבר אליה מכאל • כאל, מצדה, משיקה עם איסתא מועדון תעופה חדש המציע מודל חברות פתוח יותר

נבו שפיר 15:47
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל

ישראכרט ואל על משיקות את כרטיס האשראי Fly Card בביתו החדש. מועדון התעופה עבר מחברת כאל לישראכרט, והיא מציגה את תנאי השימוש הנוכחיים בכרטיס.

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מדובר בדמי כרטיס של 19.90 שקל בחודש, מתנת הצטרפות של עד 5,000 נקודות נוסע מתמיד (בכפוף לתנאי המבצע), וצבירה של נקודת נוסע מתמיד אחת על כל 5 שקלים בעסקים רגילים בארץ ובחו"ל. בעסקאות בענפים מוחרגים קצב הצבירה נמוך יותר, ועומד על נקודה אחת לכל 10 שקלים. בנוסף, הכרטיס כולל עמלת מט"ח של 2.5% בעסקאות ובמשיכות בחו"ל.

המהלך מגיע באותו שבוע שבו כאל, שאיבדה לאחרונה את מועדון Fly Card, השיקה יחד עם איסתא את FlyAll. ההבדל בין שני המוצרים נמצא בעיקר בשאלת המימוש: Fly Card נשאר מוצר שמחובר למועדון הנוסע המתמיד של אל על, ולכן מתאים בעיקר למי שמרכז את הטיסות וההטבות שלו סביב החברה. FlyAll, לעומתו, מנסה להציע מודל פתוח יותר, שבו הצבירה מיועדת למימוש בטיסות, במלונות ובמוצרי תיירות אצל מגוון ספקים ולא סביב חברת תעופה אחת.

למעשה, אחרי שנים שבהן כאל החזיקה בנכס התעופה המרכזי שלה דרך Fly Card, השוק מתפצל כעת לשני כיוונים. ישראכרט נשענת על המותג החזק של אל על ועל מועדון הנוסע המתמיד, ואילו כאל מנסה לבנות חלופה שמתמקדת פחות בנאמנות לחברת תעופה אחת, ויותר בגמישות בהזמנת חופשה.