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שיווק ופרסום כפוף לשימוע: רשות התחרות שוקלת להכריז על יקבי כרמל כמונופול
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יקבי כרמל

בכפוף לשימוע: הממונה על התחרות שוקלת להכריז על יקבי כרמל כמונופול

בדיקת רשות התחרות העלתה כי יקבי כרמל מחזיקה ביותר ממחצית מהאספקה בשווקי התירוש והיין לקידוש, ולכאורה גם בכוח שוק משמעותי • הכרזה כמונופול תכניס את החברה תחת החובות והאיסורים הקבועים בחוק המזון

נבו שפיר 12:45
יקבי כרמל / צילום: תמר מצפי
יקבי כרמל / צילום: תמר מצפי

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ג') ליקבי כרמל כי היא שוקלת להכריז עליה כבעלת מונופולין באספקת תירוש ויין לקידוש, בכפוף לשימוע. ההודעה נמסרה לאגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב, לאחר שבדיקות הרשות העלו כי יקבי כרמל מחזיקה ביותר ממחצית מהאספקה בשווקים אלה, ולכאורה גם בכוח שוק משמעותי.

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ברשות התחרות מציינים כי ממצאים דומים עלו כבר במסגרת בדיקת המיזוג בין יקבי כרמל ליקב ארזה, ואף קיבלו את אישור בית הדין לתחרות. לפי נתונים שנאספו לאחרונה, מעמדה של יקבי כרמל בשווקים הרלוונטיים נותר יציב, ונתחי השוק שלה אף עלו.

הכרזה על מונופול היא בעיקרה הכרזה דקלרטיבית, שכן החובות החלות על בעל מונופולין לפי חוק התחרות הכלכלית עשויות לחול גם ללא הכרזה רשמית. עם זאת, במקרה של יקבי כרמל, להכרזה עשויה להיות משמעות נוספת - היא תכניס את החברה תחת החובות והאיסורים הקבועים בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (חוק המזון) ביחס לשווקים שבהם תוכרז כמונופול.

נכון להיום יקבי כרמל אינה מוגדרת "ספק גדול" לפי חוק המזון והפארם, ולכן לא חלים עליה הכללים החלים על ספקים כאלה. אם תוכרז כבעלת מונופולין, יחולו עליה בין היתר איסורים על התערבות בסידור המדפים ברשתות המזון, התניית מכירת מוצר אחד ברכישת מוצר אחר, התערבות במחיר לצרכן הסופי והגבלות נוספות שנקבעו בחוק.

המהלך מצטרף להכרזה על ויסוצקי כמונופול ביוני 2023, שבעקבותיה הוגדרה החברה גם כספק גדול לפי חוק המזון והפארם. ההכרזה על יקבי כרמל, ככל שתתקבל, תיעשה רק לאחר שימוע בפני הממונה על התחרות.