רשת רמי לוי הכריזה בסוף השבוע כי תתחיל למכור רכבים חדשים בחנות הסטוק שלה. אבל בעוד שאושר עד זכתה ללא מעט כותרות לפני מספר שבועות כשהציעה רכב קיה "אפס קילומטר" - מבצע חד־פעמי שנגמר באותו יום ונראה בעיקר כמו גימיק שיווקי מוצלח - הסטוק של רמי לוי הולכת צעד אחד קדימה. הרשת מציעה 9 דגמים סיניים לא ממש מוכרים של יבואנית הרכב דלהום מוטורס, במסגרת שיתוף־פעולה ארוך־טווח. בהמשך, על־פי דלהום מוטורס, יימכרו 12 דגמים שונים ברשת.

רק שהפעם, השאלה הגדולה היא מה הצרכנים מקבלים. האם הם אכן נהנים מתנאים בלעדיים, והאם המוצר הזול בכלל שווה את תג המחיר שמוצמד אליו.

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הרכבים שיימכרו בחנויות רמי לוי סטוק כוללים את דגם BAIC EU5, רכב סדאן חשמלי חדש שמוצע במחיר של 99,999 שקל, במלאי של מאות יחידות, והאספקה שלו מתוכננת לאוגוסט. בחברה מנופפים במחיר הנמוך בעשרות אחוזים ממחיר השוק (כ־156 אלף שקל במחירון). לצד זאת, יימכר גם BJ30 Hybrid, רכב משפחתי עם הנעה כפולה ויכולות שטח.

בהמשך צפויים להגיע גם דגמי ArcFox T5 ו־S5 בגרסאות חשמליות מלאות, כשבשלב הראשון מדובר ב־10 יחידות מכל דגם. בנוסף, תכלול הפעילות גם מכירת מכוניות מסחריות, רכבי עבודה ודגמי טנדר של FOTON, מותג הרכב המסחרי של הקונצרן, בהם 100 יחידות של TUNLAND, ETOANO ו־CAVAN.

דגם ArcFox T5 של BAIC / צילום: קבוצת דלהום

מתקשה ליישר קו עם האופציות העדכניות

אבל במקרה של שיווק רכבי BAIC, מדובר במוצר מעט מעורפל. נכון להיום, באתר של המיזם המשותף מופיע רק הדגם הראשון - מכונית סדאן חשמלית לא צעירה של BAIC שהושקה כבר לפני שנים רבות בתקינה לסדרות מוגבלות. המפרט שלה - סוללה של 48 קילוואט, -מציע טווח של 340 ק"מ בלבד ב־WLTP. בנוסף, הוא מגיע עם ציוד בטיחותי דליל (שתי כריות אוויר למשל), שמתקשה ליישר קו עם האופציות הסיניות העדכניות הקיימות בשוק. לפיכך, המחיר אומנם מעניין, אבל הוא כנראה משקף יותר את החוסרים התחרותיים ברכב עצמו מאשר מחיר מבצע.

חשוב לדעת ש־BAIC הסינית היא חברת ענק עם "גב" כלכלי רציני, אבל עד כה חדירתה לאירופה איטית ולא לינארית. בתוכנית הדגמים הרשמית העדכנית שלה מופיעים דגמי קרוס־אובר עם מנועי בנזין "נטו", שעדיין לא ידוע בדיוק מתי יצלחו את משוכת התקינה האירופית המחמירה, שדרכה כמעט ולא עבר בשנים האחרונות רכב עם מנוע בנזין "נטו".

הבעיות מאחורי טרנד הרכבים בסופרים ● חלק מהדגמים מיושנים והושקו לפני שנים רבות

● ציוד בטיחות דל, כמו סוללה קטנה, טווח מוגבל ושתי כריות אוויר בלבד

● קושי ליישר קו עם אלטרנטיבות עדכניות בשוק

● חלק מהדגמים החדשים משווקים ללא תקינה מלאה

החברה אומנם הצהירה על כוונות לחדור בשנתיים הקרובות לשוק האירופי גם עם דגמי שטח מודרניים, בעלי הנעה היברידית ופלאג־אין, דגמים שכבר מופיעים כאמור באתר שיווק הרכב של רמי לוי, אבל עדיין אין להם שום מחיר ייחוס. יש להניח כי מחירם יפורסם במקביל להשלמת התקינה, ועד אז הם משווקים "על הנייר". כנ"ל במקרה של כלי הרכב החשמליים של מותגי הפרימיום ARCFOX של קבוצת BAIC.

כלומר "הסחורה" מעניינת, אבל השיווק שלה מקדים את זמנו בנקודת הזמן הנוכחית, גם בהשוואה לכלל השוק האירופי.

רמי לוי / צילום: יונתן בלום

"סטוקים של רכבים חדשים מאירופה"

סניף הסטוק הראשון והיחיד בינתיים של רמי לוי נמצא בפרדס חנה. יונתן דימרי, מנכ"ל רמי לוי הסטוק, מסביר כי "מהיום הראשון היה לנו רצון להיכנס לתחום הרכב. אנחנו נהיה בו, וזה חלק מהקונספט של רשת הסטוק של רמי לוי. הבנו שבתחום הזה יש לנו הרבה מה לתרום מבחינת מחירים. אנחנו רואים בזה זרוע פיתוח אסטרטגית של הרשת, ולא טרנד חולף. רצינו לעשות את זה הרבה זמן, ושיתוף־הפעולה בינינו לבין דלהום מוטורס נרקם כבר מספר חודשים והחל לפני יותר מחצי שנה".

גם בדלהום מוטורס מסבירים כי המהלך סינרגטי לשני הצדדים. "בנינו על הכוח שיש לרשת כמו רמי לוי. אנחנו יודעים שיש להם קהל לקוחות חזק, וזה יקל על החדירה של המותג לשוק", מסביר אבי שדה, סמנכ"ל השיווק של הקבוצה. "במקום להוציא עשרות מיליונים על שיווק וקמפיין, החלטנו לבצע את שיתוף־הפעולה עם רמי לוי. הבנו שהם רוצים להיכנס לתחום הרכב, ואנחנו יזמנו את שיתוף־הפעולה".

אבל כאמור, מדובר בדגמים שפחות מוכרים לציבור הישראלי, במותג שהתקשה לחדור עד כה לישראל.

דימרי מעריך כי זו רק דריסת הרגל, שתתרחב בהמשך למותגים אחרים: "יש אפשרות לייבא סטוקים מאירופה של רכבים חדשים, או לפנות למלאים תקועים של חברות ליסינג. יש רגולציה שמחייבת בדיקות של משרד התחבורה, ויש מוסכים שמטפלים ברכב הזה. אם זה כבר עבר את הרגולציה בישראל, אז קטונתי. אני סומך על המערכות שאחראיות על הרגולציה".

"מתלבש מצוין בתוך הסטוק"

ומה לגבי סימני השאלה סביב הרכב שנמכר כרגע? לדברי דימרי, "יש רגולציה שמחייבת בדיקות של משרד התחבורה, ויש מוסכים שמטפלים ברכב הזה. אם זה כבר עבר את הרגולציה בישראל, אז קטונתי. אני סומך על המערכות שאחראיות על הרגולציה".

בדלהום מוטורס מבהירים כי יש להם שישה מוסכים רשמיים שפועלים בארץ ועוד 20 מוסכים אחרים בזכיינות. ואולי כדי לשכנע את הלקוחות, דימרי רכש גם לעצמו את הרכב שמוכרת החברה. "קניתי רכב כזה כאדם פרטי, לא כאיש שיווק שבא לקדם את המוצר. באתי לתצוגה, ירדתי לעומק של מה שאני רואה ברכב, והחלפתי את הרכב שלי. לא כגימיק".

המכירה בסניף החלה ביום שישי בבוקר, ולדברי דימרי כבר נרשמו יותר מ־200 תשלומי מקדמות מלקוחות. תשלום המקדמה בסניף עומד כרגע על כ־2,000 שקל. "זה לא אותו דבר כמו לקנות אייפון. מכירת רכב היא העברה של מספר רישוי, כמו בכל סוכנות. הלקוח נותן מקדמה, ואז יש תהליך של העברת בעלות. זה לוקח כמה ימים. גם אם לקחתי מקדמות, הלקוח יכול להתחרט, ולכן זו לא נחשבת מכירה חשבונאית.

"אני חושב שזה מתלבש מצוין בתוך הסטוק, כי אני רואה לנגד עיניי את תרבות הצריכה משתנה. הלקוח כבר לא פראייר. אנשים מבינים. אנחנו רואים את יוני כחודש הכי חזק שלנו מאז הפתיחה. זה מוצר שזהה לגמרי לחנות יוקרה, רק במחיר אחר".