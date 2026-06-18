רמי לוי נכנס לשיווק רכב: המותג הסיני BAIC יימכר בסניפים

רשת "רמי לוי" ו"רמי לוי סטוק" וקבוצת "דלהום מוטורס" הודיעו היום על שיתוף פעולה במסגרתו ישווקו רכבי חברת הרכב הסינית BAIC בסניפי הרשת. ההיצע צפוי לכלול רכב סדאן משפחתי חשמלי במחיר של פחות מ-100 אלף שקלים, רכבי Suv משפחתיים חשמליים מלאים, רכבי שטח, רכבי פרימיום, רכבי עבודה וטנדרים ובהמשך לרכבי המותג החשמלי המתקדם (ארקפוקס), שהוא מותג הפרימיום של של BAIC.

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כלי הרכב יימכרו בתהליך תלת-שלבי עם תשלום דמי רצינות בסניף או באתר הייעודי, כאשר הסדרת היתרה מול קבוצת דלהום מוטורוס, ולבסוף מסירה מהירה ללקוח של כלי רכב שנמצאים במלאי תוך 48 שעות. יצוין כי לפחות חלק מדגמי המותג עדיין ממתינים באירופה לתקינה אירופית מלאה ולפיכך הם ישווקו כנראה בשלב הראשון בתקינה לסדרות מוגבלות, עם יבוא שמוגבל לעד 400 יחידות בשנה.

סניף של רמי לוי / צילום: Reuters, Ammar Awad

המותג BAIC הוא המצטרף החדש ביותר מבין היצרנים הסינים הגדולים, שנכנס לשוק הרכב האירופי והישראלי. המותג ביצע בעבר מספר ניסיונות להיכנס לאירופה ולישראל, כולל משלוח של רכבי תקינה, אולם אלה לא צלחו את המחסום השיווקי והרגולטורי.

בשנה שעברה הודיעה קבוצת "כדורי" כי בכוונתה לשווק את רכבי BAIC בישראל ואף ייבאה שורה של דגמים לתקינה, אולם לאחרונה עבר המותג לקבוצת דלהום, שפעילותה בתחום התמקדה עד כה בכלי רכב מסחריים של חברת FOTON. בשלב הראשון צפוי המיזם המשותף להתמקד דווקא במותג הפרמיום ARCFOX של BAIC שמאות יחידות שלהן כבר נמצאות במלאי היבואן בישראל ומוכנות למסירה מיידית.

אלה הדגמים שכולל ההיצע בינתיים:

● ארקפוקס אלפא T - רכב פנאי חשמלי בגודל בינוני שאורכו 4.79 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.91 מ'. בסין הוא מוצע עם הנעה קדמית או כפולה בהספקים של 218 עד 435 כ"ס. טווח הנסיעה בגרסה האירופית עם סוללה של כ-94 קילוואט-שעה הוא עד 546 ק"מ ב-WLTP.

● ארקפוקס אלפא S - מכונית סדאן גדולה שממוצבת מול טסלה 3 ודומותיה. אורכב 4.93 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 2.91 מ'. הטווח שלה ב-WLTP הוא עד 572 ק"מ.

בשלב מאוחר יותר צפוי המותג BAIC לשווק בישראל גם שורה של דגמי פנאי בעיצוב קשוח עם יכולות שטח והנעה היברידית מלאה.