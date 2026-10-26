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אירועים ומינויים

הג'וב החדש של יו"ר ועדת הערר המחוזית

עו"ד מאיה אשכנזי עוזבת את תפקידה לאחר שבע שנים ומצטרפת כשותפה בכירה למשרד כורש ושות', בו תקים מחלקה לתכנון תשתיות והיטלי השבחה • בשופרסל נערכים להרחבת פעילות מוצרי החשמל ונפגשו עם ספקים בתערוכת קנטון בסין • וגם: עובדי ישראכרט ובני משפחותיהם התנדבו בכפר עזה • אירועים ומינויים

גלית חתןניצן שפיר 17:20
עו''ד מאיה אשכנזי / צילום: דקלה שי
עו''ד מאיה אשכנזי / צילום: דקלה שי

1בכירת ועדת הערר המחוזית מצטרפת למשרד עורכי דין כשותפה

עו"ד מאיה אשכנזי, שכיהנה בשבע השנים האחרונות כיו"ר ועדת הערר המחוזית מרכז, מצטרפת למשרד כורש ושות' כשותפה בכירה. עו"ד אשכנזי, שלזכותה עומד ניסיון של כ-25 שנה, תעמוד בראש מחלקה חדשה לתכנון תשתיות, היטל השבחה ותביעות פיצויים.

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המשפחה שמציגה: ממסעדה בקריית גת לאקזיט של 200 מיליון שקל

משרד כורש הוקם בתחילת השנה על-ידי יוצאי משרד פישר - אלדד כורש, אורית ישראלי, טלי סלטון ישועה ואפי לוי. המשרד מתמחה במשפט מסחרי, מיזוגים ורכישות, נדל"ן, התחדשות עירונית, ליטיגציה ותכנון ובנייה, ומונה כ-45 עורכי דין וחמישה מתמחים.

כחלק מממגמת הצמיחה שבה הוא נמצא, לאחרונה הוקמה מחלקת ליטיגציה, והמשרד צפוי לעבור למגדל ביונד בגבעתיים.

2קמעונאות

בשופרסל מתכננים להרחיב את סגמנט מוצרי החשמל: בכירי קמעונאית המזון, בהובלת המנכ"ל המשותף שלומי אמיר, ביקרו בתערוכת קנטון, הנחשבת לאירוע המסחר הבינלאומי הגדול והוותיק ביותר בסין. במסגרת התערוכה, שמתקיימת בעיר גואנגג'ואו, הבכירים נפגשו עם חברות המייצרות ומספקות מוצרים חשמליים וסיכמו עמן על העמקת שיתופי-הפעולה.

מימין: אבינעם כהן, שלומי אמיר, אלה ברין, ערן מצובע, שמעון לביא / צילום: יח''צ
 מימין: אבינעם כהן, שלומי אמיר, אלה ברין, ערן מצובע, שמעון לביא / צילום: יח''צ

3ישראל מתגייסת

150 עובדות ועובדי ישראכרט ובני משפחותיהם הגיעו לקיבוץ כפר עזה וסייעו בבניית פינות ישיבה לבתי החינוך בקיבוץ בשיתוף עמותת "אלון ואלה". בנוסף להתנדבות הם סיירו בשכונת הצעירים, ביקרו בנשקייה ושמעו על אירועי ה-7 באוקטובר במקום ועל תהליכי השיקום והבנייה.

עובדי ישראכרט בכפר עזה בשיתוף עמותת ''אלון ואלה'' / צילום: חביאר וסר - למון ארט
 עובדי ישראכרט בכפר עזה בשיתוף עמותת ''אלון ואלה'' / צילום: חביאר וסר - למון ארט

מספר היום

200
מספר העובדים שמפטרת חברת האנרגיה הסולארית סולאראדג',
לאחר שורת צעדי התייעלות בשנים האחרונות