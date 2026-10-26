הג'וב החדש של יו"ר ועדת הערר המחוזית

1 בכירת ועדת הערר המחוזית מצטרפת למשרד עורכי דין כשותפה

עו"ד מאיה אשכנזי, שכיהנה בשבע השנים האחרונות כיו"ר ועדת הערר המחוזית מרכז, מצטרפת למשרד כורש ושות' כשותפה בכירה. עו"ד אשכנזי, שלזכותה עומד ניסיון של כ-25 שנה, תעמוד בראש מחלקה חדשה לתכנון תשתיות, היטל השבחה ותביעות פיצויים.

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משרד כורש הוקם בתחילת השנה על-ידי יוצאי משרד פישר - אלדד כורש, אורית ישראלי, טלי סלטון ישועה ואפי לוי. המשרד מתמחה במשפט מסחרי, מיזוגים ורכישות, נדל"ן, התחדשות עירונית, ליטיגציה ותכנון ובנייה, ומונה כ-45 עורכי דין וחמישה מתמחים.

כחלק מממגמת הצמיחה שבה הוא נמצא, לאחרונה הוקמה מחלקת ליטיגציה, והמשרד צפוי לעבור למגדל ביונד בגבעתיים.

2 קמעונאות

בשופרסל מתכננים להרחיב את סגמנט מוצרי החשמל: בכירי קמעונאית המזון, בהובלת המנכ"ל המשותף שלומי אמיר, ביקרו בתערוכת קנטון, הנחשבת לאירוע המסחר הבינלאומי הגדול והוותיק ביותר בסין. במסגרת התערוכה, שמתקיימת בעיר גואנגג'ואו, הבכירים נפגשו עם חברות המייצרות ומספקות מוצרים חשמליים וסיכמו עמן על העמקת שיתופי-הפעולה.

מימין: אבינעם כהן, שלומי אמיר, אלה ברין, ערן מצובע, שמעון לביא / צילום: יח''צ

3 ישראל מתגייסת

150 עובדות ועובדי ישראכרט ובני משפחותיהם הגיעו לקיבוץ כפר עזה וסייעו בבניית פינות ישיבה לבתי החינוך בקיבוץ בשיתוף עמותת "אלון ואלה". בנוסף להתנדבות הם סיירו בשכונת הצעירים, ביקרו בנשקייה ושמעו על אירועי ה-7 באוקטובר במקום ועל תהליכי השיקום והבנייה.

עובדי ישראכרט בכפר עזה בשיתוף עמותת ''אלון ואלה'' / צילום: חביאר וסר - למון ארט