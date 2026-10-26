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קרן סקיי

המשפחה שמציגה: ממסעדה בקריית גת לאקזיט של 200 מיליון שקל

קרן ההשקעות סקיי רוכשת 50% מחברת ההסעדה לי־בר, בעסקה שמשקפת לה שווי של כ-400 מיליון שקל • החברה מספקת שירותי הסעדה לארגונים גדולים, ביניהם אסם, שופרסל, אלקטרה, קבוצת מאיר, משטרת ישראל, צה"ל ושירות בתי הסוהר

נבו שפיר 09:22
קייטרינג / צילום: Shutterstock
קייטרינג / צילום: Shutterstock

קרן ההשקעות סקיי רוכשת 50% ממניות חברת ההסעדה לי־בר, שבבעלות משפחת יפרח מקריית גת, בעסקה בהיקף של כ-200 מיליון שקל. העסקה משקפת לחברה שווי של כ-400 מיליון שקל, ומכניסה שותף פיננסי לעסק שהקימו בני הזוג מירי ויעקב יפרח לפני כשלושה עשורים.

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לי־בר, שהחלה את דרכה כמסעדה קטנה בקריית גת, התפתחה לאורך השנים לאחת מחברות ההסעדה המוסדית הגדולות בישראל. החברה מספקת שירותי הסעדה למפעלים, לארגונים ולחברות גדולות, ובהם אסם, שופרסל, אלקטרה, קבוצת מאיר, משטרת ישראל, צה"ל ושירות בתי הסוהר. כיום היא מעסיקה כ-1,400 עובדים ומגלגלת מחזור הכנסות שנתי של כ-400 מיליון שקל.

לי־בר פועלת במסגרת קבוצת העסקים המשפחתית "שבט אחים" של משפחת יפרח, הכוללת תשעה אחים ואחיות מאזור קריית גת. הקבוצה פועלת בתחומי ההסעדה, האירועים, התיירות והפנאי, ובין עסקיה נמנו אולמות האירועים נסיה ודוריה, מסעדת ערמונים ומתחם הנופש דרים איילנד. אחד המהלכים המשמעותיים בתולדות פעילות ההסעדה של הקבוצה התרחש ב-2017, כאשר שבט אחים נבחרה להחליף את חברת שולץ באספקת המזון לעיר הבה"דים בדרום. באותה תקופה, סיפקה לי־בר כ-25 אלף מנות ביום לחיילים והפעילה חדרי אוכל בעשרה בסיסים.

העסקה כוללת שילוב של רכישת מניות מידי בעלי החברה והזרמת הון לתוכה. כמחצית מסכום ההשקעה תועבר למשפחת יפרח, בעוד שהיתרה תוזרם לקופת לי־בר ותשמש להמשך פיתוח פעילותה. כך, תוכל המשפחה לממש חלק מהחזקותיה, ובמקביל להמשיך להיות שותפה בחברה, לצד קרן סקיי.

קרן סקיי, המנוהלת בידי צבי יוכמן וניר דגן, מתמחה בהשקעות בחברות ישראליות ותיקות ובעלות פעילות מבוססת. רכישת לי־בר תאפשר לה להרחיב את פעילותה לתחום ההסעדה המוסדית, המאופיין בהתקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות עסקיים וציבוריים ובהיקפי פעילות גדולים. משפחת יפרח תמשיך להחזיק ב-50% ממניות החברה לאחר השלמת העסקה.

את לי-בר ומשפחת יפרח ייצגו עורכי הדין אודי אפרון, ספיר ביאליסטוק-פרנקן ועמית ששון ממשרד פירון.