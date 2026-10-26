עסקת ענק ליעקב אטרקצ'י: רוכש את 'בית בכפר' ב-1.7 מיליארד שקל

אאורה של יעקב אטרקצ'י נכנסת לתחום הדיור המוגן: תרכוש 100% ממניות בית בכפר , מהחברות הוותיקות בישראל בתחום הדיור המוגן.
התמורה תכלול כ-1.15 מיליארד שקל במזומן וכ-550 מיליון שקל במניות אאורה, לפי שווי חברה של 5.5 מיליארד שקל.
הרכישה תוסיף לקבוצת אאורה פעילות מניבה עם 975 יחידות דיור קיימות, לצד עתודות צמיחה משמעותיות להקמת 884 יחידות דיור נוספות בשלושה פרויקטים. עם השלמת העסקה, בית בכפר תהפוך לחברה פרטית בשליטת אאורה.
הרחבה מיד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.