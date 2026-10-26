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שוק ההון והשקעות עסקת ענק ליעקב אטרקצ'י: רוכש את 'בית בכפר' ב-1.7 מיליארד שקל
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אאורה ישראל

עסקת ענק ליעקב אטרקצ'י: רוכש את 'בית בכפר' ב-1.7 מיליארד שקל

אאורה תרכוש 100% ממניות בית בכפר, מהחברות הוותיקות בישראל בתחום הדיור המוגן, בעסקה שתשלב מזומן ומניות, לפי שווי חברה של 5.5 מיליארד שקל

שירות גלובס 09:29
יעקב אטרקצ'י, בעלים ומנכ''ל אאורה ישראל / צילום: תמיר לוי
יעקב אטרקצ'י, בעלים ומנכ''ל אאורה ישראל / צילום: תמיר לוי

אאורה של יעקב אטרקצ'י נכנסת לתחום הדיור המוגן: תרכוש 100% ממניות בית בכפר , מהחברות הוותיקות בישראל בתחום הדיור המוגן.

התמורה תכלול כ-1.15 מיליארד שקל במזומן וכ-550 מיליון שקל במניות אאורה, לפי שווי חברה של 5.5 מיליארד שקל.

הרכישה תוסיף לקבוצת אאורה פעילות מניבה עם 975 יחידות דיור קיימות, לצד עתודות צמיחה משמעותיות להקמת 884 יחידות דיור נוספות בשלושה פרויקטים. עם השלמת העסקה, בית בכפר תהפוך לחברה פרטית בשליטת אאורה.

הרחבה מיד.