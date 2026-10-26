חברת התעופה אל על , שצפויה להצטרף בקרוב למדד ת"א 35, מבקשת לשדרג את תנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, עמיקם בן צבי. אסיפת בעלי המניות של אל על תתכנס ב-26 בנובמבר, ואחד הסעיפים שיעלו להצבעה הוא עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של בן צבי, כשנה לאחר העדכון הקודם. אל על מבקשת להגדיל את היקף משרתו של היו"ר מ-90% ל-100%, ובעקבות העדכון יעמוד שכרו על 157 אלף שקל בחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן.

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בזימון לאסיפה מפרטת החברה כי "העדכון המוצע להיקף משרתו של יו"ר הדירקטוריון הינו לאחר קבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה, ונובע מגידול בפעילותו של יו"ר הדירקטוריון, לרבות מינויו לתפקידים נוספים בקבוצת אל על, ובכלל זה מינויו כיו"ר דירקטוריון אל על טרוול בע"מ, חברת הבת שמרכזת את פעילות הקבוצה בתחום שירותי התיירות והנופש". באל על סבורים כי "פעילויות אלה מצריכות מחויבות מלאה ומביאות להרחבת היקף תפקידו ולהגדלת הזמן הנדרש ממנו".

עוד מציינת החברה כי ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון קבעו את תנאי ההעסקה "תוך התחשבות בידע והניסיון המקצועי העשיר של יו"ר הדירקטוריון ותרומתו לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח", וכי התנאים הולמים וראויים ביחס לדרישות התפקיד ותואמים את מדיניות התגמול.

שכר של כ-2.6 מיליון בשנה

בזימון לאסיפה צוין גם כי מלבד היו"ר בן צבי, שהוא בעל עניין אישי בהחלטה כמי שנהנה ממנה, גם סגן היו"ר ניל רוזנברג הוא בעל עניין אישי, מכוח ההסכם בין משפחת רוזנברג (בעלת השליטה בחברה, עם כ-42.3% מההון) לבין בן צבי. זאת במסגרת הסכם הנוגע לחברת כנפי נשרים, שבאמצעותה שולטת משפחת רוזנברג באל על.

באל על מפרטים כי בהיקף משרה של 100%, שכרו של בן צבי במונחי עלות מעסיק יעמוד על כ-2.6 מיליון שקל בשנה. נוסף על כך, הוא יקבל מענק שיתקרב ל-2 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות של כ-2.4 מיליון שקל, ובסך הכול עשוי התגמול השנתי שלו להגיע לכ-7 מיליון שקל.

לשם השוואה, בשנת 2025, שבה עבד בהיקף של 90% משרה, קיבל בן צבי תגמולים בעלות כוללת של 5.9 מיליון שקל, מתוכם שכר של כ-2.5 מיליון שקל, מענק בסך כ-2.9 מיליון שקל והיתר בתגמול מבוסס מניות.

בן צבי, בן ה-76, מונה לתפקיד בשנת 2021, עם רכישת השליטה באל על על ידי משפחת רוזנברג. לפני כן שימש כמנכ"ל בכמה חברות, בהן עמידר הממשלתית והמשביר לצרכן. מנכ"ל אל על הוא לוי הלוי, שנכנס לתפקידו בשנה שעברה.