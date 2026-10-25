מנכ"ל ישראייר על הנהירה מחו"ל: "המגמה בנתב"ג ברורה"

לקראת הבחירות הקרובות, בשבועיים האחרונים נוחתים בנתב"ג כ-32.2 אלף נוסעים ביום. המספרים כשלעצמם לא גבוהים באופן חד משמעי מהשגרה, אך עבור מנכ"ל ישראייר - בהחלט יש כאן מגמה. "בימים האחרונים אנו עדים למגמה ברורה בנתב"ג", כתב הלילה סירקיס בלינקדאין. "מספר הנוסעים המגיעים לישראל גדול ממספר הנוסעים היוצאים ממנה".

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סירקיס אכן צודק. מנתוני רש"ת עולה כי בשבועיים האחרונים ממריאים מנתב"ג כ-26 אלף נוסעים ביום, לעומת 32 אלף נוחתים כאמור. "מאחורי הנתונים הללו עומדים ישראלים הבוחרים לחזור הביתה - לעיתים ממרחק של אלפי קילומטרים - כדי לקחת חלק בבחירות ולממש את זכותם הדמוקרטית להצביע. זוהי עדות מעוררת השראה למחויבות, תחושת שייכות ואחראיות. לא משנה היכן אתם נמצאים בעולם - כשלקול שלכם יש משמעות, אתם מוצאים את הדרך הביתה".

הפער בין הנחיתות להמראות אמנם ניכר, אך יש לציין כי מספר הנחיתות לא גבוה באופן משמעותי מהשגרה ומזמנים מיוחדים. באוגוסט, למשל, מספר הנוחתים ביום עמד על 44 אלף ובספטמבר על 37.3 אלף (לעומת 32 אלף כעת).

באוקטובר שעבר, על אף תקופת החגים שהייתה באותו החודש, המספר היה נמוך יותר ועמד על 31 אלף. כך או כך, מספר הנוחתים הגדול ביותר בנתב"ג צפוי להיות ביום שני, אז אמורים להגיע ע"פ רש"ת כ-37 אלף נוסעים.