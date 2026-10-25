נוהרים מחו"ל להצביע? בדקנו את המספרים

שיטוט ברשתות החברתיות עשוי היה ללמד שישראלים נוהרים בימים אלו מחו"ל לישראל כדי להצביע. בזה אחר זה מספרים הפוסטים כיצד אנשים שלא הגיעו להצביע כבר עשרות שנים, הפעם החליטו לעשות זאת. לפי סקר שפרסם ביום חמישי האחרון מיזם Fly&Vote ששם לו את הנושא למטרה, כ-67 אלף ישראלים מרחבי העולם צפויים להגיע להצביע. אך האם המספרים האלו תואמים למה שקורה בנתב"ג בימים אלו? התמונה מעט יותר מורכבת.

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כך, באמצע השבוע שעבר פנינו לרשות שדות התעופה בניסיון להבין כמה ישראלים נחתו או ינחתו בישראל בשבועיים שלפני הבחירות. ככלל, בין 13-19 באוקטובר נחתו בישראל כ-238 אלף נוסעים, ובין 20-26 צפויים להגיע עוד 214 אלף נוסעים. במילים אחרות, בשבועיים שלפני הבחירות צפויים להגיע בסך הכל לישראל כ-452 אלף נוסעים, ממוצע של 32.2 אלף נוסעים ליום (ביום הבחירות, אגב, אמורים להגיע כ-29 אלף).

האם זה באופן משמעותי גבוה ממה שקורה בדרך כלל? זה בעיקר תלוי איך מסתכלים. ראשית, צריך לומר שאין חודש בר השוואה לחלוטין - זאת, משום שבשנה שעברה אוקטובר כלל את החגים (ונובמבר כבר נחשב לגמרי חורף). ובכל זאת, אם מסתכלים על תקופת החגים השנה - שם מספר הנוחתים היה גבוה משמעותית: בימי ספטמבר השנה, העמוסים בחגים, נחתו בממוצע ליום 37.3 אלף נוסעים, ובאוגוסט המספר אף הגיע ל-44 אלף.

אם הולכים לחודש המקביל בשנה שעברה,אוקטובר 2025, מספר האזרחים שנכנסו לארץ עמד על 31.5 אלף ליום - פחות מאלו שיכנסו בשבועיים האחרונים. זאת, למרות שבשנה שעבר כאמור אוקטובר אף כלל את החגים. בנובמבר 2025 - ממוצע הנכנסים היה נמוך משמעותית ועמד על 23.1 אלף בלבד.

אגב, נתון נוסף שיכול ללמד על מספר הנוחתים הוא דווקא הממריאים. מספר הממריאים בשבועיים אלו עומד על 375 אלף - 26.7 אלף ליום. בדרך כלל מספר הממריאים והנוחתים מאוזן יותר, כך שכעת ניתן לראות את המגמה העודפת בנוחתים. אך גם כאן, יש לומר, הדברים לא חד משמעיים ומשתנים מחודש לחודש. כך או כך, מספר הנוחתים הגדול ביותר בנתב"ג צפוי להיות ביום שני, אז צפויים להגיע ע"פ רש"ת כ-37 אלף נוסעים.

נהירה לקלפיות?

בשורה התחתונה, המספרים בהחלט מראים גידול ביחס לנתונים משנה שעברה, אך הם רחוקים מללמד על נהירה משמעותית לקלפיות. עם זאת, יש כמובן לקחת בחשבון את אלו שהגיעו לכאן לחגים ונשארו עד לבחירות, או את אלו שיעשו את דרכם לארץ במעברים היבשתיים.

אגב, עבור הנוחתים בארץ - ע"פ מד העומס בנתב"ג זמן העיכוב הממוצע בנחיתות עומד בשבוע האחרון על 20 דקות, כאשר 70% מהטיסות נוחתות בזמן. בלו בירד מובילה את טבלת העיכובים (38 דקות בממוצע), ואיתיחאד מיד אחריה (32 דקות). מנגד, החברת השוויצרית Swiss היא הדייקנית ביותר עם ממוצע איחור של דקה, אחריה דלתא שחזרה לישראל לפני חודש וחצי (2 דקות איחור) ואחריה אתיופיאן איירליינס (4 דקות).