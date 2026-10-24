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בנק ישראל

בנק ישראל נגד נתניהו: "קריפטו לא יכול לשמש מסלול עוקף סנקציות"

בבנק המרכזי מגיבים באופן חריג לדבריו של ראש הממשלה, לפיהם ישראל צריכה להיערך לכלכלת קריפטו וכי בלוקצ'יין יכול לסייע לעקוף סנקציות, ובפועל סותרים אותם • בבנק הדגישו כי על הדרג המדיני להתמקד במניעת הסנקציות ובהמשך קיום קשרי המסחר עם שותפותיה העיקריות של ישראל

שירות גלובס 19:14
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: גו לייב
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: גו לייב

"מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות", כך מגיבים הערב בבנק ישראל לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מאתמול. מדובר בתגובה לא שגרתית שיוצאת מהבנק המרכזי, שבפועל סותרת את דברי ראש הממשלה בנוגע לאפשרות להיעזר בטכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי להתמודד עם סנקציות כלכליות.

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"בטח שאני חושש", השיב נתניהו אתמול בריאיון לרועי כ"ץ, מגיש ערוץ 10, כשנשאל על החשש מבידוד כלכלי של מדינת ישראל וצעדים חריפים יותר שיינקטו כלפיה. "צריך להבין שיכולות להיות סנקציות בנקאיות. אתה צריך להתארגן בכלכלה עוקפת".

כשכ"ץ שאל האם הבלוקצ'יין הוא החלופה המתוכננת, השיב ראש הממשלה: "אחת מהן. בוודאי. ואני ביקשתי כבר להכין את התוכנית לזה".

בבנק ישראל הוסיפו הערב: "הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".