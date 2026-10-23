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בנימין נתניהו

להתמודד עם סנקציות באמצעות קריפטו? האמירה של נתניהו שעוררה סערה

ראש הממשלה נתניהו התייחס בראיון לערוץ 10 לאפשרות של סנקציות כלכליות על ישראל, וסיפק אמירה שהעלתה לא מעט תהיות

שירות גלובס 18:21
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ישראל נדרשת להיערך לאפשרות של סנקציות בנקאיות בינלאומיות, וכי הנחה לגבש תוכנית התמודדות שתתבסס, בין היתר, על טכנולוגיית בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים. אמירה זו עוררה ביקורת חריפה ברשתות.

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"בטח שאני חושש", השיב נתניהו בריאיון לרועי כ"ץ מגיש ערוץ 10, כשנשאל על החשש מסנקציות כלכליות. "צריך להבין שיכולות להיות סנקציות בנקאיות. אתה צריך להתארגן בכלכלה עוקפת".

כשכ"ץ שאל האם הבלוקצ'יין הוא החלופה המתוכננת, השיב ראש הממשלה: "אחת מהן. בוודאי. ואני ביקשתי כבר להכין את התוכנית לזה".

התגובות לא איחרו להגיע. אבישי עובדיה, שותף מייסד בקרן ההשקעות קוליידר ומשקיע קריפטו, טען כי נתניהו "טועה ומטעה", וכי מטבעות דיגיטליים אינם יכולים להוות מענה לעקיפת סנקציות מדינתיות. "לא רק שאי אפשר להתחמק מסנקציות על ישראל באמצעות מטבעות דיגיטליים, זו הדרך הכי גרועה להזיז כסף כדי לטשטש עקבות", כתב עובדיה ברשת X. "כמעט ואין מטבעות פרטיים בשימוש, יש תיעוד לכל טראנזקציה, ותמיד בקצה יש גוף שממיר דולרים לקריפטו וההפך".

"אמריקה השתנתה״

נוסף על סוגיית הסנקציות, התייחס נתניהו בריאיון גם לעתיד הסיוע הביטחוני מארה"ב, והבהיר כי ישראל תצטרך ללמוד להסתדר בלעדיו. "אם אתם חושבים שאנחנו נמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים, וזה עשרות מיליארדי דולרים של סיוע אמריקני לתקציב הביטחון. תתארגנו ותתרגלו, זה לא יהיה, כי אמריקה השתנתה", אמר.

יודגש כי הסכם הסיוע הביטחוני הנוכחי, שנחתם בשנת 2016 בתקופת ממשל אובמה וכשנתניהו עמד בראשות הממשלה ועומד על כ-38 מיליארד דולר לעשור, הוא המשך לרצף של הסכמי סיוע נרחבים שהעניקה וושינגטון לישראל לאורך עשרות השנים האחרונות.