כשהנהלת ענקית הספרים "ברנס אנד נובל" החליטה לפני כשלושה עשורים להקים אתר אינטרנט כדי להתאים לעידן הדיגיטלי, ג'ף בזוס הפך את כל התעשייה. הוא לא ניסה להלביש חנות ספרים על גבי רשת האינטרנט, אלא שאל מה קורה אם בונים את המסחר הקמעונאי מאפס. התשובה שלו הייתה אמזון.

הגישה הזו מנחה קבוצה של חוקרי AI ויזמים בתל אביב, שמשוכנעים שההיסטוריה עומדת לחזור על עצמה, והפעם במאות תעשיות.

● ביל אקמן: "יהיו חברות שיתרסקו, גם מקצועות מסוימים"

● הבכירה לשעבר בשירות המדינה משיבה אש: "הראו לי את הדלת ממניעים לא מקצועיים"

המיזם החדש, שפעל עד כה מתחת לרדאר בלב תל אביב, זוכה לגיבוי ולהובלה של מייקל אייזנברג ואדן שוחט מקרן אלף. הוא גייס 20 מיליון דולר למימון מנוע המחקר והאופרציה. לצורך ביצוע הרכישות וההשקעות בפועל, המעבדה תגייס כסף משותפי הון ומשקיעים מלווים. את המעבדה מובילים שלושה: אסף גלבוע־אמיר, לירן תם ומתן גואטה.

ב־WhiteSage מנסים להבין ראשונים כיצד AI משנה את התעשיות ואת המודלים העסקיים, ואז, בשלב מוקדם, להשקיע בחברות הרלוונטיות או לרכוש אותן. המעבדה, שתפעל בנפרד מקרן אלף, מבקשת לשנות את אופן הפעולה של תחום הפרייבט אקוויטי. לפי גישתם, הדור הבא של החברות הגדולות לא יצמח בהכרח רק מסטארט־אפים חדשים, אלא דווקא מתוך עסקים קיימים, שיעברו שינוי עמוק מבפנים באמצעות בינה מלאכותית.

חצי מחקר וחצי ביזנס

כיום מועסקים 15 עובדים ב־WhiteSage בישראל ובארה"ב, כמחציתם במחקר ומחציתם בהובלת מהלכי הרכישה. הסניף התל אביבי מתמקד במחקר, מתוך אמונה שהאופי הישראלי מצטיין בערעור על מוסכמות ובאתגור המערכת. הסניף בארה"ב, בעיקר בחוף המזרחי, מתמקד בגישה לשוק הצפון־אמריקאי, בהבנת התעשיות ובמימוש הפתרונות בשוק הגדול.

לפי נתוני המעבדה, מאז הקמתה היא בחנה כ־14 תזות בתחומים ובהם חקלאות, ביטוח ומחקר איכותני. בשלוש התעשיות היא הגיעה לתובנות עמוקות ולרעיונות מבשילים, ולכן בשבועות הקרובים היא צפויה להתחיל לבחון חברות ראשונות לרכישה בארה"ב. במקביל היא מרחיבה את צוות המחקר בתל אביב ומצרפת חוקרי AI ומהנדסי מחקר מובילים.

השיטה של מעבדת WhiteSage ● המודל פועל בשלושה מסלולים: רכישה, שותפויות אסטרטגיות, ורק כמוצא אחרון הקמה מאפס ● במקום להקים סטארט־אפים מאפס, היא מכוונת לרכישת עסקים קיימים ובנייתם מחדש בעזרת AI ● המעבדה עדיין בתחילת הדרך וצריכה להוכיח שהשיטה מייצרת עסקאות מוצלחות

במקום להתמקד בשיפור מוצר קיים, ב־WhiteSage מנסים לבחון כיצד יכולות שעדיין נמצאות בשלבי מחקר עשויות לשנות תעשיות שלמות. עבור חוקרים מדובר באפשרות לעסוק בבעיות מורכבות בחזית ה־AI, תוך חיבור ישיר בין עבודת המחקר לבין החלטות השקעה ושינויים עסקיים בעולם האמיתי. המטרה היא להבין כיצד הבינה המלאכותית מערערת ומגדירה מחדש מודלים עסקיים מאפס. המעבדה יצרה מנגנון מחקר ויישום ששואל, לגבי כל פיתוח טכנולוגי, עד כמה באמת משתנה העולם העסקי אם בעיה טכנולוגית נפתרת.

העניין בחברות קיימות נובע מהנכסים שכבר נבנו בהן. קשרי לקוחות, מידע היסטורי, ידע מקצועי ומוניטין יכולים להפוך לבסיס לפעילות חדשה. מבחינת WhiteSage, ההשקעה אינה אמורה להסתיים בהעברת בעלות או בהטמעת כלי AI בפעילות הקיימת. השאיפה היא להיות מעורבת בשינוי עצמו, לחבר בין צוותי המחקר לבין החברה ולהוביל את התהליך שבו נבנה מודל עסקי חדש.

מייקל אייזנברג, שותף בקרן אלף / צילום: יונתן בלום

בשל העובדה שבניית סטארט-אפ מאפס היא איטית מדי כיום - המודל של המעבדה פועל בכמה דרכים: ראשית, רכישת עסק קיים שיש לו כבר הפצה, נכסים, לקוחות ודאטה, והזרקת יכולות בינה מלאכותית פנימה. שנית, שותפויות אסטרטגיות, ברמה של חבירה לשחקנים קיימים בתעשייה. ושלישית, רק אם אין פתרון אחר, להקים מאפס חברה בתחום.

מתי יש הצדקה עסקית

בעידן הבינה המלאכותית היכולות משתנות מדי שבוע, ולכן קשה להבחין בין שינויים אמיתיים בשוק לבין רעש. מסיבה זו מגייסים במעבדה עובדים בעלי הבנה עסקית ומחקר טכנולוגי. החוקרים מנסים לזהות את המנגנון שבבסיס הפעילות של כל תעשייה, לשער כיצד הבינה המלאכותית עשויה לשנות אותו, ואף לחשוב כיצד הטכנולוגיה תפתור את הבעיה, גם אם היא עוד לא קיימת בשוק. המעבדה בנתה תהליך של הערכה ובדיקות על בסיס נתוני התעשייה, כדי לבדוק אם מודלי ה־AI מסוגלים לבצע את המשימות ברמת הדיוק הגבוהה ביותר.

החוקרים לא רק מנסים להבין מה עשוי להיות אפשרי בעתיד, אלא לזהות מתי תהיה תשתית טכנולוגית שמצדיקה החלטה עסקית - כמו רכישה. הם נדרשים לא רק לפתח ולבחון יכולות טכנולוגיות, אלא גם לגבש הבנה מעמיקה של מה שהטכנולוגיה מסוגלת לעשות בפועל, ומה עדיין אינו אפשרי.

כשהתזה מבשילה, במעבדה מתחילים לבחון צעד עסקי. במודל הזה המחקר אינו מוצר בפני עצמו, אלא הבסיס שעליו מתקבלות החלטות ההשקעה. בשלב הזה, כשהוחלט מהו הצעד העסקי, הם יגייסו את הכסף משותפי הון שלהם, ויפעלו לבסס את טביעת הרגל שלהם בשוק.

אחת הדוגמאות שהמעבדה מציגה קשורה לשוק הפרסום, והיא ממחישה את השיטה. כיום תפעול קמפיינים פרסומיים ברשתות הופך לזול ואוטומטי באמצעות תוכנה ו־AI. חברת פרסום מקבלת בדרך כלל תשלום עבור עבודה, בעוד שהלקוח מממן את הקמפיין ונושא בסיכון שהתוצאות לא יעמדו בציפיות.

הערך האמיתי אינו בתפעול, אלא בהבנה של מה עובד ובלקיחת הסיכון. התזה היא שמשרדי פרסום יממנו קמפיינים וייקחו על עצמם את הסיכון הפיננסי מול הלקוחות, ובתמורה יקבלו נתח מההצלחה. הדרך לעשות זאת היא באמצעות כלי בינה מלאכותית שיחזו את תוצאות הקמפיין ויספקו ביטחון גבוה במהלך השיווקי. יכולת טכנולוגית חדשה עשויה לאפשר לחברה לפתח פעילות פיננסית שלא הייתה חלק מהמודל העסקי המקורי שלה.

הבכיר בענקית הגידור

החברה הוקמה באמצע 2026 על ידי שלושה שותפים מייסדים. המנכ"ל אסף גלבוע־אמיר הוביל בתפקידו האחרון את מחלקת המחקר בענקית קרנות הגידור ברידג'ווטר (Bridgewater). קודם לכן היה בצוות הראשוני של Amazon Prime Air, תוכנית משלוחי הרחפנים של אמזון.

השותף המייסד השני הוא ראש המדע והטכנולוגיה, לירן תם. בעבר שימש תם חוקר בכיר ב־Simply ויועץ מחקר ב־Soluto, והיה ממייסדי Neocrafts, שבה כיהן בתפקידי מחקר ופיתוח בכירים.

השותף המייסד השלישי הוא מנהל ההשקעות הראשי, מתן גואטה, שמוביל מניו יורק את פעילות הרכישות של החברה בארה"ב.

השלב הבא מתוכנן להתמקד בארה"ב, שבה רואים במעבדה את שוק היעד הראשון לרכישות ולצמיחה. WhiteSage נמצאת בתחילת הדרך ועדיין צריכה להוכיח שהשיטה שלה יכולה לייצר עסקאות מוצלחות וחברות צומחות.