בית החולים שיבא הודיע על מכירת זרוע החדשנות ARC Global, העוסקת בייעוץ ותמיכה בהקמת מרכזי חדשנות במודל ARC בבתי חולים ברחבי העולם, לחברת Redesign Health האמריקאית.

● משרד הבריאות פרסם תוכנית לתכנון כוח-אדם ברפואה שתיושם עד 2035

● שיבא יצטרף לקרן הון סיכון חדשה בתחום בריאות הנפש והלונג'ביטי

● "עיר הבריאות": החזון החדש של בית חולים שיבא

שיבא תקבל סכום מיידי של כמה עשרות מיליוני דולרים ותישאר בעלת מניות בחברה המשותפת. פרופ' איל צימליכמן, מנהל החדשנות בשיבא, ימונה לסגן יו"ר Redesign Health. לתפקיד היו"ר ימונה ד"ר סטיבן קלאסקו, לשעבר מנכ"ל רשת בתי החולים Jefferson Health.

פרטי ההסכם המלאים לא נמסרו, אך משיבא נמסר כי בית החולים יוכל ליהנות מהצלחות של הפעילות המשותפת גם בהמשך הדרך.

מרכז החדשנות ARC הושק בסך-הכול ב-2019. מאז הוקמו במרכז עשרות חברות, חלקן גם הגיעו לאקזיטים, אך אחד התוצרים המובילים של המרכז היה מודל החדשנות עצמו. תחילה נוצרו שיתופי-פעולה בין שיבא לבין בתי חולים אחרים בעולם שביקשו משיבא ללמד אותם את מודל החדשנות שלה, והמיזם הזה הפך לרשת שיתוף-פעולה ושיתוף מידע בינלאומית. ב-2023 הוחלט למסחר את היכולות הללו, והוקמה זרוע של ARC לייזום של מרכזי חדשנות דומים בבתי חולים אחרים, בתמורה כספית ובשיתוף עם חברת הייעוץ הבינלאומית דלויט.

זוהי הפעילות הנמכרת היום, בעוד מרכז החדשנות הישראלי וההחזקות של שיבא בחברות שבגרו מתוכו נשארים בבעלותה המלאה. חברת דלויט לא תהיה מעורבת בפעילות אחרי המכירה.

Redesign Health מתמחה בהקמת קרנות לצד בתי חולים לתמיכה במיזמים רפואיים. החברה מעורבת בעשרות קרנות ובמיזמי השקעה שונים, ולפי האתר שלה, גויסו לה ולחברות הקשורות לקרנות שלה כ-3.5 מיליארד דולר עד היום. ב-2024 גייסה 175 מיליון דולר לקרן הון סיכון משלה. החברה הוקמה ומנוהלת על-ידי ברט שאהין, בעבר משקיע בבנק ההשקעות גולדמן זאקס ובקרנות Carlyle ו-Lone Pine Capital.

"מכפיל כוח גדול"

מנכ"ל ARC, אבנר הלפרין, סיפר לגלובס על ההחלטה למכור. "היוזמה לחפש גורם בינלאומי להרחיב איתו את הפעילות העולמית של ARC הגיעה מאיתנו. קיבלנו הצעות ממגוון גורמים, ובסופו של דבר בחרנו ב-Redesign Health בשל הניסיון והתוצאות שלהם בתחום. הם יודעים לגייס הון ולעזור לבתי חולים להקים חברות".

נראה שהצמחתם את הפעילות הבינלאומית שלכם היטב עד היום. מדוע רציתם למכור אותה לגורם חיצוני?

"תשומת-הלב שלנו היא לפעילות הישראלית שלנו, ואנחנו מוגבלים מבחינת היכולת העסקית שלנו לגייס ולהקים קרנות. אך ככל שהרשת שלנו גדלה, אנחנו יכולים להגיע עם החברות שלנו ליותר שווקים, יותר לקוחות, יותר מידע רפואי. הרשת היא מכפיל כוח גדול".

אבנר הלפרין, מנכ''ל ARC Global / צילום: בילי וייס

בגישה הזו, השליטה והנוכחות של שיבא ברשת עלולה לפחות, ובמקביל אולי יקומו מתחרים לכם ולחברות שלכם.

"אנחנו ממשיכים לתמוך בכל מה שהחברה תעשה. בתור ה-ARC הכי מוביל והכי מנוסה, אנחנו מצפים שהגורמים האחרים ימשיכו להגיע לשמוע מאיתנו. פרופ' איל צימליכמן יהפוך להיות מנהל מוביל ב-ARC.

"לגבי התחרות, העולם הולך לכיוון של Co-Opetition, כלומר שיתופי-פעולה קדם-תחרותיים שבהם גורמים שונים בתעשייה משתפים פעולה כדי לקדם את התעשייה כולה, במקביל להיותם מתחרים. לפעמים אנחנו אפילו משתפים פעולה עם איכילוב".

הדברים לא נאמרים במפורש, אולם העברת המושכות לחברה אמריקאית עשויה לפתוח דלתות לשיתופי-פעולה עם גורמים שנמנעו משיתוף-פעולה רשמי עם המדינה. עם זאת, ההצלחה של ARC עד כה מלמדת שזה אינו השיקול העיקרי.

130 חברות ושמונה אקזיטים

ההכרזה על מכירת ARC Global נעשתה במסגרת כנס ARC Summit, שמתקיים זה כמה שנים והפך לאחד מכנסי הבריאות המובילים בישראל, עם נוכחות בינלאומית מרשימה. מגיעים אליו נציגים מבתי חולים בעולם שמשתפים פעולה עם שיבא באופנים שונים.

במקביל ל"שבוע ARC", פרסם אתמול (ד') בית החולים שיבא כי מגזין "ניוזוויק" דירג אותו במקום השישי ברשימת בתי החולים החכמים, שבוחנים הטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית, רובוטיקה ורפואה מרחוק.

בפעילותה הישראלית, ARC תומכת כיום ביותר מ-130 חברות סטארט-אפ. לפי מרכז החדשנות, עד כה הוקמו במסגרת הזאת שלוש חברות יוניקורן, עם שווי פורטפוליו מצטבר של כ-6.7 מיליארד דולר, בוצעו גיוסים בהיקף של יותר מ-1.5 מיליארד דולר, ושמונה מהחברות הגיעו לאקזיט.

ברט שאהין, מנכ"ל Redesign Health, אמר עם ההודעה על המכירה כי "פריצת דרך בבית חולים אחד יכולה להפוך להתקדמות עבור מטופלים בכל מקום. אנחנו מחברים את הידע הקיים במוסדות הרפואיים המובילים בעולם לטכנולוגיה, לכישרונות ולהון הדרושים כדי להפוך אותו למוצרים מעשיים".